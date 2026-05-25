Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 25 maggio a martedì 2 giugno 2026 in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 25 MAGGIO

SANREMO



11.00-18.00. ‘Percorsi di luce e di materia’: esposizione delle opere pittoriche di Carlo Introvigne e Roberta Botturi. Galleria Civica di via Palma 16 (centro storico), ingresso libero, fino al 2 giugno



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



14.00-15.30. ‘Sicurezza e Commercio’: incontro formativo tenuto dal già Luogotenente C.S. Mauro Bosticco volto a potenziare la sicurezza delle attività del centro, attraverso la prevenzione attiva e la conoscenza delle norme (ultimo incontro di quattro). Evento a cura del CIV NuovOneglia annuncia. Pizzeria Agorà, Piazza Goito 8



15.00-19.00. Mostra collettiva con 10 artisti di generazioni e formazioni differenti: Stefania Bosi, Sofia Fresia, Igor Grigoletto, Daniela Mortarotti, Anna Multone, Federica Porro, Giorgia Saglietto, Donald Sufka, Monica Toscani e Mina Feingold. Spazio CollArt, via Littardi 120, località Piani, fino al 31 maggio



16.30. ‘C'era una volta’: letture per bimbi dai 4 ai 6 anni alla Biblioteca Inclusiva Spazio Raro, in Via Verdi 14 a Porto Maurizio



VENTIMIGLIA



11.00-17.30. ‘Memorie di Luce – Painting in Places of Longings’: mostra dell’artista Hella Kalkus. Giardini Hanbury a La Mortola, fino al 31 maggio (h 11/13-14/17.30)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra 'Carugi e non solo' della pittrice Gabriella Allara. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 maggio



OSPEDALETTI



14.30. Piccolo Festival. spettacolo teatrale con Massimo Ivaldo, cantastorie e attore teatrale, tratto da un suo libro (evento per gli studenti). Centro culturale La Piccola in via Cavalieri di Malta (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE

15.30-17.30. ‘Club del Libro’, spazio aperto e informale con condivisione letteraria: i partecipanti sono invitati a portare e raccontare i volumi che hanno amato di più, trasformando la trama o lo stile di un’opera del cuore nel punto di partenza per esplorare insieme nuovi generi e autori. Biblioteca Civica ‘Alfea Possavino Delucis’, primo piano Centro Sociale Incontro, info 0183 409994 (ogni lunedì fino al 25 maggio 2026)

ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...

MARTEDI’ 26 MAGGIO



SANREMO



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00-18.00. ‘Percorsi di luce e di materia’: esposizione delle opere pittoriche di Carlo Introvigne e Roberta Botturi. Galleria Civica di via Palma 16 (centro storico), ingresso libero, fino al 2 giugno

16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio



16.30. Per i ‘Martedì Letterari’, la scrittrice Raffaella Ranise presenta il suo saggio 'Le ultime imperatrici. La vera storia di Eugenia de Montijo e Carlotta del Belgio' (rinviata l'ospitata del giornalista Mario Giordano). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti



18.00. Presentazione del saggio ‘Le onde del cambiamento. La costa di Sanremo attraverso 150 anni di ingegneria e sogni’ dell’ingegnere Stefano Puppo, pubblicato da Antea Edizioni. Evento organizzato e promosso da Confartigianato Imperia con il contributo di Ancos ed E20. Spazio culturale in Piazza Cassini 10/11, ingresso libero



IMPERIA

10.00-17.00. ‘Radici. Cercate la bellezza’: mostra personale dell’artista Sciaradamuri a cura di Loredana Trestin e organizzata da Divulgarti. M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea, Villa Faravelli - Viale Giacomo Matteotti 151, fino al 31 maggio, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì h 10/13-14/17, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



15.00-19.00. Mostra collettiva con 10 artisti di generazioni e formazioni differenti: Stefania Bosi, Sofia Fresia, Igor Grigoletto, Daniela Mortarotti, Anna Multone, Federica Porro, Giorgia Saglietto, Donald Sufka, Monica Toscani e Mina Feingold. Spazio CollArt, via Littardi 120, località Piani, fino al 31 maggio

17.00. Per la rassegna ‘Voci d'autore’, presentazione del libro ‘Solstizio d'Estate’ di Lucia Barbera. Biblioteca Inclusiva Spazio Raro, in Via Verdi 14 a Porto Maurizio



VENTIMIGLIA



11.00-17.30. ‘Memorie di Luce – Painting in Places of Longings’: mostra dell’artista Hella Kalkus. Giardini Hanbury a La Mortola, fino al 31 maggio (h 11/13-14/17.30)



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra 'Carugi e non solo' della pittrice Gabriella Allara. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 maggio



OSPEDALETTI



10.00. Piccolo Festival: incontro con l’autrice Elisabetta Dami (creatrice di Geronimo Stilton). Evento per gli studenti. Centro culturale La Piccola in via Cavalieri di Malta (più info)



DIANO MARINA



10.00-11.30. ‘Allenamento della Mente’: iniziativa dedicata al benessere della terza età che mira a sostenere l'invecchiamento attivo e a contrastare il decadimento cognitivo. Centro Ada Carlotta Garibaldi, via Genova 27, info e iscrizioni al numero 3470067205 (Katia) o scrivere all'indirizzo email auser_dianomarina@virgilio.it (a cadenza settimanale fino a martedì 26 maggio)

12.00. Proiezione del mini-documentario ‘Il Carnevale Dianese’ dedicato alla vibrante tradizione del Carnevale di Diano Marina, portata avanti dalla storica associazione Famïa Dianese. Sala Consiliare del Comune in piazza Martiri della Libertà 3

ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)





MERCOLEDI’ 27 MAGGIO

SANREMO

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00-18.00. ‘Percorsi di luce e di materia’: esposizione delle opere pittoriche di Carlo Introvigne e Roberta Botturi. Galleria Civica di via Palma 16 (centro storico), ingresso libero, fino al 2 giugno



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio



IMPERIA



10.00-17.00. ‘Radici. Cercate la bellezza’: mostra personale dell’artista Sciaradamuri a cura di Loredana Trestin e organizzata da Divulgarti. M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea, Villa Faravelli - Viale Giacomo Matteotti 151, fino al 31 maggio, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì h 10/13-14/17, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



15.00-19.00. Mostra collettiva con 10 artisti di generazioni e formazioni differenti: Stefania Bosi, Sofia Fresia, Igor Grigoletto, Daniela Mortarotti, Anna Multone, Federica Porro, Giorgia Saglietto, Donald Sufka, Monica Toscani e Mina Feingold. Spazio CollArt, via Littardi 120, località Piani, fino al 31 maggio



VENTIMIGLIA



11.00-17.30. ‘Memorie di Luce – Painting in Places of Longings’: mostra dell’artista Hella Kalkus. Giardini Hanbury a La Mortola, fino al 31 maggio (h 11/13-14/17.30)



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra 'Carugi e non solo' della pittrice Gabriella Allara. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 maggio



OSPEDALETTI



10.00. Piccolo Festival: incontro con l’autrice Claudia Fachinetti (giornalista, scrittrice, addetta ufficio stampa di Rizzoli e Fabbri Ragazzi). Evento per gli studenti. Centro culturale La Piccola in via Cavalieri di Malta (più info)



18.00. Per il ‘Piccolo Festival’, spettacolo Teatrale con gli alunni delle scuole medie di Ospedaletti, in omaggio al Sommo Poeta Dante Alighieri. Centro culturale La Piccola in via Cavalieri di Malta con ingresso libero



TAGGIA

10.00. Convegno Conclusivo del Progetto Educativo Triennale ‘La Valle Argentina: Ricchezze Ambientali e Culturali come valori e risorse’ con interventi sulle nuove generazioni di Paola Baroni, Dirigente IC Arma di Taggia, Elsa Perfetti, Dirigente IC Taggia, Stefania Guasco, Dirigente Me-LAB , Chiara Cerri, Consigliere Regionale e Consigliere Comunale del Comune, Salvatore Crupi, Dirigente della Squadra Volante della Questura di Imperia, e Don Alessio, Sacerdote della Parrocchia San Giuseppe e Sant' Antonio di Arma di Taggia + presentazione cortometraggio realizzato dagli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Arma, Taggia e Badalucco sulla Valle Argentina. Evento a cura del Lions di Arma e Taggia, Comune e Asl1. Teatro delle Opere Parrocchiali



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

NICE



20.00. ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi con Kathryn Lewek, Julien Behr e Jean-Sébastien Bou (in italiano, con sopratitoli in francese e inglese). Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (info e acquisto biglietti a questo link)



GIOVEDI’ 28 MAGGIO

SANREMO

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00-18.00. ‘Percorsi di luce e di materia’: esposizione delle opere pittoriche di Carlo Introvigne e Roberta Botturi. Galleria Civica di via Palma 16 (centro storico), ingresso libero, fino al 2 giugno



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio



17.00. Nell’ambito della Rassegna ‘Raccontare a Ponente: incontri con l’autore’ promossa dall’Associazione ‘Amici di Francesco Biamonti’, presentazione del libro ‘Speranza è il mio nome’ di Antonella Squillace (Leucotea Edizioni). Incontro curato e condotto da Loretta Marchi, Doriana Valesini e Corrado Ramella. Sala Punto d’incontro Coop (ingresso adiacente al punto vendita Coop di Corso Matuzia, 1° piano), ingresso libero



18.00-19.00. Favole, Musica, Teatro - Un viaggio magico tra storie, suoni ed emozioni’: concerto della Sinfonica con Davide Mancini (voce recitante), Claudia Sasso (Soprano), Richard Rittelmann (Baritono), il Coro e gli attori delle Classi Terze delle Scuole Primarie: I.C. Sanremo Centro Levante (A. Volta - San Pietro - Castillo). Regia Luna Simona Manca. Direttore Paolo Bianchi. Teatro del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



10.00-17.00. ‘Radici. Cercate la bellezza’: mostra personale dell’artista Sciaradamuri a cura di Loredana Trestin e organizzata da Divulgarti. M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea, Villa Faravelli - Viale Giacomo Matteotti 151, fino al 31 maggio, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì h 10/13-14/17, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



15.00-19.00. Mostra collettiva con 10 artisti di generazioni e formazioni differenti: Stefania Bosi, Sofia Fresia, Igor Grigoletto, Daniela Mortarotti, Anna Multone, Federica Porro, Giorgia Saglietto, Donald Sufka, Monica Toscani e Mina Feingold. Spazio CollArt, via Littardi 120, località Piani, fino al 31 maggio



15.00. ‘Enel Energy Bar’, il nuovo format di eventi in-store di Enel, sul tema del fenomeno delle truffe, in particolare quelle telefoniche. Tramite consulenti Enel esperti del settore e il Tenente Colonnello Mario Ricciardi, i cittadini verranno informati su come riconoscere le truffe, come proteggersi e su cosa fare nel caso in cui si cada in questa rete. Via Nobel Angolo Via Argine Sinistro, evento gratuito

15.00. ‘Regaliamo Cultura’: la Biblioteca del Campus di Imperia dona oltre 800 volumi alla cittadinanza (Letteratura, teatro, cinema, storia, arte, giurisprudenza...) + Banchetto dei libri in dono + Piccola mostra di libri antichi + alle 16, presentazione del volume ‘Tigri d'inchiostro’ di Marco Vallarino, con la partecipazione di Francesco Basso, Eugenio Ripepi e Marco Vallarino. Evento in collaborazione con l’Università di Genova. Biblioteca del Campus di Imperia, via Nizza 8 (Pal. B)



VENTIMIGLIA



10.00-18.00. Mostra bibliografica, iconografica e documentaria ‘Canta Musa il Valore’ che celebra la figura di Margherita Sarrocchi (1560-1617) e la sua opera monumentale ‘La Scanderbeide’, il primo poema epico della letteratura moderna europea scritto da una donna. Fondo Antico della Biblioteca Civica Aprosiana, città alta, fino al 13 giugno (giovedì 10/18, venerdì 14/18, sabato 9/13)



11.00-17.30. ‘Memorie di Luce – Painting in Places of Longings’: mostra dell’artista Hella Kalkus. Giardini Hanbury a La Mortola, fino al 31 maggio (h 11/13-14/17.30)



BORDIGHERA

16.30. Incontro culturale dal titolo ‘Di tutti i colori. Viaggio dalla luce ai pigmenti’ con protagonista e relatrice la professoressa e artista locale Graziella Biga. Il pubblico sarà accompagnato in un percorso multidisciplinare che unisce la fisica dell'ottica all'emozione della creazione pittorica. Biblioteca Civica Internazionale, via Romana 52 (più info)

17.00-19.00. Mostra 'Carugi e non solo' della pittrice Gabriella Allara. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 maggio



OSPEDALETTI



10.00. Piccolo Festival: incontro con l’autrice Simona Binni (autrice e fiumettista, curatrice della collana Ariel di Tunuè). Evento per gli studenti. Centro culturale La Piccola in via Cavalieri di Malta (più info)



18.00. Per il ‘Piccolo Festival’, Andrea Franzoso incontra la cittadinanza e i ragazzi nati nel 2008. Ai 18enni l’Amministrazione Comunale farà dono di una copia del libro. Centro culturale La Piccola in via Cavalieri di Malta con ingresso libero



DIANO MARINA

20.30. ‘Arsenico e Vecchi Merletti’ di Joseph Kesselring: spettacolo teatrale messo in scena dagli ‘Amici del Teatro FITA’ (Federazione Italiana del Teatro e delle Arti) per la regia di Ermanno Vanoli con incasso devoluto al Comitato Provinciale UNICEF di Imperia (10 euro). Politeama Dianese, info e acquisto biglietti al 340.8448539 (Giuseppe Fici)



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VENERDI’ 29 MAGGIO



SANREMO

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00-18.00. ‘Percorsi di luce e di materia’: esposizione delle opere pittoriche di Carlo Introvigne e Roberta Botturi. Galleria Civica di via Palma 16 (centro storico), ingresso libero, fino al 2 giugno



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio



16.00-01.00. ‘Botanica Festival 2026’: evento di musica elettronica e cultura underground con concerti e DJ set dal pomeriggio fino a notte; più palchi immersi nel parco di Villa Ormond; artisti italiani e internazionali della scena elettronica; after party e, nel 2026, anche un beach party finale. Villa Ormond, fino al 31 maggio (più info)



16.30. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di venerdì), il prof. Gustavo Zagrebelsky presenta il libro ‘Memoria di casa’ (Einaudi). Partecipa la prof.ssa Stefania Sandra. L’incontro in collaborazione con l’UniTre Sanremo. Sala privata del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti



21.00. Prima audizione del nuovo format ‘Canta Con Noi Nazionale’ dell’associazione Viva Armea. ‘SalsaMenteria’ in piazza Borea D’Olmo, info 380 70 98 908



21.00. ‘Scream Rock Festival’: concerto degli Artichokes, l'energia ‘acid-garage’ di Le Carogne e lo storico heavy metal dei Wild Wings, freschi del loro ritorno discografico. Mamely, Via Gioberti, ingresso gratuito, con possibilità di cenare (prenotazione consigliata)

IMPERIA



10.00-17.00. ‘Radici. Cercate la bellezza’: mostra personale dell’artista Sciaradamuri a cura di Loredana Trestin e organizzata da Divulgarti. M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea, Villa Faravelli - Viale Giacomo Matteotti 151, fino al 31 maggio, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì h 10/13-14/17, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00-21.15. Primo giorno del 25ª edizione del Festival Internazionale della Cultura Mediterranea - Fiera del Libro Imperia 2026 con la partecipazione di autori quali Stefania Craxi, Diego Dalla Palma, Antonio Razzi, Paolo DeLuca. Luca Palamara, Enzo Iacchetti, Dario Voltolini. Evelina Sgarbi, Giulio Maria Geluardi, Antonio Caprarica, Lorenzo Beccati, Aldo Mola. Location varie, fino al 31 maggio (cliccare questo link per leggere l’intero programma delle tre giornate)



15.00-19.00. Mostra collettiva con 10 artisti di generazioni e formazioni differenti: Stefania Bosi, Sofia Fresia, Igor Grigoletto, Daniela Mortarotti, Anna Multone, Federica Porro, Giorgia Saglietto, Donald Sufka, Monica Toscani e Mina Feingold. Spazio CollArt, via Littardi 120, località Piani, fino al 31 maggio



20.30. ‘Danzare per la vita’: evento nazionale di danza a cura di Deyla Del Core con la partecipazione di ballerini di scuole provenienti da diverse regioni italiane e per tante forme di espressione (danza contemporanea, moderna, hip hop, danza classica, danze caraibiche). Presentano Agata Reale e Tony Del Core (parte del ricavato a favore dell'Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma). Teatro del casinò (10/12 euro), info 340 7346457 (più info)



VENTIMIGLIA



11.00-17.30. ‘Memorie di Luce – Painting in Places of Longings’: mostra dell’artista Hella Kalkus. Giardini Hanbury a La Mortola, fino al 31 maggio (h 11/13-14/17.30)

14.00-18.00. Mostra bibliografica, iconografica e documentaria ‘Canta Musa il Valore’ che celebra la figura di Margherita Sarrocchi (1560-1617) e la sua opera monumentale ‘La Scanderbeide’, il primo poema epico della letteratura moderna europea scritto da una donna. Fondo Antico della Biblioteca Civica Aprosiana, città alta, fino al 13 giugno (giovedì 10/18, venerdì 14/18, sabato 9/13)

21.00. Convegno-Concerto dal titolo ‘La Longevità è un’arte’ con la partecipazione dei Bordi...gotti. Intervengono i dottori: Ezio Di Timoteo (geriatra), Rosario Sapone (psicologo), Federica Torza (nutrizionista), Giorgio Fallone (fisioterapista), Paola Milani (sociologo). Modera Claudio Battaglia (Senologo e Chirurgo Oncologo, Vice Presidente LILT). Ricavato sarà devoluto alla Lilt Ass.ne di Imperia. Teatro Comunale, ingresso a offerta libera ma obbligatoria la prenotazione al 349 36 86 253



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra 'Carugi e non solo' della pittrice Gabriella Allara. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 maggio

OSPEDALETTI



10.00. Piccolo Festival: incontro con l’autore Andrea Franzoso (da anni si occupa di diffusione dell’educazione civica nelle scuole. Il libro con la prefazione della giurista Marta Cartabia, è stato presentato di recente alla Camera dei Deputati). Evento per gli studenti. Centro culturale La Piccola in via Cavalieri di Malta (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. ‘Cammino del Benessere: allenamento posturale e metabolico guidato dall'esperta Marina Caramellino con bastoncini tecnici (forniti gratuitamente) per stimolare la circolazione e tonificare la muscolatura, e una sessione con tecniche di respirazione e relax sotto l'ombra dei pini. Evento gratuito offerto dal Comune e dalla Pro Loco. Ritrovo in Piazza della Torre, info e iscrizioni 337 1066940



ENTROTERRA

COSIO D’ARROSCIA



10.00. ‘The Laundry Room - una settimana di arte, dialogo e comunità creativa’: mostra ‘Transformations’ dell'artista Anne Gudrun Sejersen nei vicoli del paese, fino al 2 giugno



PERINALDO



16.30. Rassegna letteraria 2026: Emanuela Polidori presenta ‘Il consiglio segreto delle erbe selvatiche’. Biblioteca Comunale, ingresso libero



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



21.00. Festival estivo de ‘La Note Bleue 2026’: concerto Soul, RnB, Funk di Scott Allen. Spiaggia del Larvotto (più info)



NICE



20.00. ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi con Kathryn Lewek, Julien Behr e Jean-Sébastien Bou (in italiano, con sopratitoli in francese e inglese). Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (info e acquisto biglietti a questo link)



SABATO 30 MAGGIO



SANREMO



8.30-12.00. ‘Fondali Puliti’: manifestazione per sensibilizzare la cittadinanza e amplificare il dibattito sulle tematiche ambientali con lo scopo di ripulire il fondale dello specchio acqueo all’interno del porto vecchio della città



10.00-19.30. ‘Cuccioloso&Family’: weekend dedicato agli amici a quattro zampe con consulenze gratuite con addestratori + Set Fotografico Professionale: Un fotografo sarà presente (ore 10-12.30 / 15:30-19:30) per scattare gratuitamente una foto ricordo con il vostro cucciolo, con post-produzione live + personalizzazione Live: chi acquisterà un divano riceverà in omaggio una cuccia, che potrà essere personalizzata dal vivo dai designer di Cultid (h 10/12-15.30/19.30). Store Divani&Divani, Corso Marconi 296, anche domani, ingresso è libero e gratuito (info e prenotazione a questo link)

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00-18.00. ‘Percorsi di luce e di materia’: esposizione delle opere pittoriche di Carlo Introvigne e Roberta Botturi. Galleria Civica di via Palma 16 (centro storico), ingresso libero, fino al 2 giugno



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-18.30. Per le attività della Cattedra di Patafisica, Alberto Pulinetti presenta un progetto di un oggetto che serve anche alle giraffe: discussione sui principi di design e progettazione collettiva di un oggetto, con la presenza di una ‘giraffa’ amica. Studio di Architettura A. Pulinetti Strada Canessa 4, info a: fondazionepata@officinebrand.it oppure presentarsi 15 minuti prima delle lezioni per poter partecipare



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio



16.00-01.00. ‘Botanica Festival 2026’: evento di musica elettronica e cultura underground con concerti e DJ set dal pomeriggio fino a notte; più palchi immersi nel parco di Villa Ormond; artisti italiani e internazionali della scena elettronica; after party e, nel 2026, anche un beach party finale. Villa Ormond, fino al 31 maggio (più info)



21.00. ‘Scream Rock Festival’: maratona elettrica con il rock alternativo degli Applefield, l'hard rock degli storici Hollywood Heartbreakers, il rock viscerale di Jennifer Scream e le atmosfere oniriche dell'indie-rock dei No More Mario. Mamely, Via Gioberti, ingresso gratuito, con possibilità di cenare (prenotazione consigliata)



21.00. Per ‘I concerti di Villa Zirio’, esibizione degli Allievi del Conservatorio ‘N. Paganini’ di Genova e dell’Associazione ‘Note Libere’. Villa Zirio, corso Cavallotti, ingresso libero

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Radici. Cercate la bellezza’: mostra personale dell’artista Sciaradamuri a cura di Loredana Trestin e organizzata da Divulgarti. M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea, Villa Faravelli - Viale Giacomo Matteotti 151, fino al 31 maggio, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì h 10/13-14/17, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.30-21.45. Secondo giorno del 25ª edizione del Festival Internazionale della Cultura Mediterranea - Fiera del Libro Imperia 2026 con la partecipazione di autori quali Stefania Craxi, Diego Dalla Palma, Antonio Razzi, Paolo DeLuca. Luca Palamara, Enzo Iacchetti, Dario Voltolini. Evelina Sgarbi, Giulio Maria Geluardi, Antonio Caprarica, Lorenzo Beccati, Aldo Mola. Location varie, fino al 31 maggio (cliccare questo link per leggere l’intero programma delle tre giornate)



11.00. Bruno Battistin ospite con ‘Il valore della donazione di organi, tessuti e cellule’. Club di conversazione Bar 11, Piazza De Amicis 11



15.00-19.00. Mostra collettiva con 10 artisti di generazioni e formazioni differenti: Stefania Bosi, Sofia Fresia, Igor Grigoletto, Daniela Mortarotti, Anna Multone, Federica Porro, Giorgia Saglietto, Donald Sufka, Monica Toscani e Mina Feingold. Spazio CollArt, via Littardi 120, località Piani, fino al 31 maggio



21.00. ‘I maneggi per maritare una figlia’: spettacolo teatrale di solidarietà con protagonista Max Cavallari, storico componente dei Fichi d’India. Serata a favore della Croce Bianca e nel ricordo dell’amico e collega Bruno Arena. Teatro Cavour



VENTIMIGLIA

9.00-13.00. Mostra bibliografica, iconografica e documentaria ‘Canta Musa il Valore’ che celebra la figura di Margherita Sarrocchi (1560-1617) e la sua opera monumentale ‘La Scanderbeide’, il primo poema epico della letteratura moderna europea scritto da una donna. Fondo Antico della Biblioteca Civica Aprosiana, città alta, fino al 13 giugno (giovedì 10/18, venerdì 14/18, sabato 9/13)

10.00-17.00. ‘Vela Day’: due giornate che offriranno, a titolo gratuito, la possibilità di fare un giro in barca a vela per scoprire questo sport e un modo differente di vivere il mare: consapevole e rispettoso. Evento organizzato dalla Federazione Italiana Vela e dal Circolo Velico Ventimigliese e dallo Yacht Club Cala del Forte. Porto Cala del Forte, presso la sede dello Yacht Club (h 10/12-14/17)



11.00-17.30. ‘Memorie di Luce – Painting in Places of Longings’: mostra dell’artista Hella Kalkus. Giardini Hanbury a La Mortola, fino al 31 maggio (h 11/13-14/17.30)



BORDIGHERA



9.30. ‘A tea party in the gardens – Un tè nei giardini’: stand commerciali, artigianato e mercatino + Degustazioni guidate e laboratori di tè (Afternoon Tea h 15.30/18.30). Giardini dell'ex Chiesa Anglicana, anche domani

17.00-19.00. Mostra 'Carugi e non solo' della pittrice Gabriella Allara. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 maggio



OSPEDALETTI



10.30. Per il ‘Piccolo Festival’, Sottoscrizione del Patto Locale della Lettura tra il Comune di Ospedaletti, nominato Città che Legge dal 2018, e vari soggetti del territorio (istituzioni scolastiche, esercizi commerciali, gruppi di lettura) che si faranno promotori di buone pratiche di diffusione della lettura. Centro culturale La Piccola in via Cavalieri di Malta con ingresso libero



11.00. Per il ‘Piccolo Festival’, incontro con Luigi Gavazzi. Giornalista e copywriter, che presenterà il suo ultimo libro ‘Leggere per raccontarsi’, un breve saggio che si rivolge a chi legge e a chi vuole raccontarsi. Centro culturale La Piccola in via Cavalieri di Malta con ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



17.00-23.00. Balcano Buskers Festival: festival internazionale delle Arti di Strada palcoscenico a cielo aperto fatto di spettacoli continui, performance mozzafiato e pura energia. Lungomare delle Nazioni, fino al 2 giugno (più info)



ENTROTERRA

COSIO D’ARROSCIA

10.00. ‘The Laundry Room - una settimana di arte, dialogo e comunità creativa’: mostra ‘Transformations’ dell'artista Anne Gudrun Sejersen nei vicoli del paese, fino al 2 giugno

10.00. ‘The Laundry Room - una settimana di arte, dialogo e comunità creativa’: mostra fotografica dell'associazione Meti all'aperto accanto alla Galleria Derive



DOLCEACQUA



18.30. Inaugurazione esposizione con le opere dello scultore del legno Edmondo Costa. Sala Polivalente, Piazzale San Filippo



PIEVE DI TECO



21.00. Concerto musicale di Nevenka Vukosav (15 euro). Teatro Salvini, ingresso libero (più info)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



22.00. ‘Ghost Tour Triora’: gli Storyteller di Autunnonero Kevin e Ambra guideranno i partecipanti con le loro lanterne per le strette vie del centro storico di Triora, in un viaggio notturno tra miti e leggende, conoscenze perdute e storie di stregoneria. Partenza davanti ai portici all’inizio del centro storico, info WhatsApp +39 379 1404184 (info e prenotazioni)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-19.00. Festival dei giochi con un programma ricco e strutturato con 14 attività divertenti, 10 laboratori, 7 aree gioco e uno spettacolo. Spettacoli di strada e installazioni visive, tra cui gigantesche bolle di sapone. Parc des Bugadières (più info)



MENTON



10.00-18.00. Salone di videogiochi e giochi da tavolo: evento con una varietà di videogiochi e giochi da tavolo, intrattenimento virtuale, giochi arcade, tornei di eSport, Just Dance, Mario Kart, scacchi, vendita di merchandising, carte collezionabili, un mercatino dell'usato, manga, statuette, mostra, illustratori, un Escape Room. Palazzo d'Europa, anche domani (più info)



MONACO

10.00-20.00. European Challenger Championships: competizione europea di atletica leggera dedicata principalmente ai piccoli Stati europei e alle nazioni emergenti dell’atletica con la partecipazione di atleti provenienti da 17 Paesi europei, tra cui Andorra, San Marino, Malta, Lussemburgo, Islanda, Montenegro e altri piccoli Stati. Stade Louis II (più info)



21.00. Festival estivo de ‘La Note Bleue 2026’: concerto Funk, Boogie, Disco della band Jéroboam. Spiaggia del Larvotto (più info)



NICE



20.00. ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi con Kathryn Lewek, Julien Behr e Jean-Sébastien Bou (in italiano, con sopratitoli in francese e inglese). Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (info e acquisto biglietti a questo link)





DOMENICA 31 MAGGIO

SANREMO



10.00-19.30. ‘Cuccioloso&Family’: weekend dedicato agli amici a quattro zampe con consulenze gratuite con addestratori + Set Fotografico Professionale: Un fotografo sarà presente (ore 10-12.30 / 15:30-19:30) per scattare gratuitamente una foto ricordo con il vostro cucciolo, con post-produzione live + personalizzazione Live: chi acquisterà un divano riceverà in omaggio una cuccia, che potrà essere personalizzata dal vivo dai designer di Cultid (h 10/12-15.30/19.30). Store Divani&Divani, Corso Marconi 296, ingresso è libero e gratuito (info e prenotazione a questo link)



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00-18.00. ‘Percorsi di luce e di materia’: esposizione delle opere pittoriche di Carlo Introvigne e Roberta Botturi. Galleria Civica di via Palma 16 (centro storico), ingresso libero, fino al 2 giugno



14.00-01.00. ‘Botanica Festival 2026’ (ultimo giorno): evento di musica elettronica e cultura underground con concerti e DJ set dal pomeriggio fino a notte; più palchi immersi nel parco di Villa Ormond; artisti italiani e internazionali della scena elettronica; after party e, nel 2026, anche un beach party finale. Villa Ormond (più info)

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Inaugurazione della prima mostra antologica itinerante dell’artista Giuseppe Mercuri, ‘l’Artista contadino’. Insegnante e politico realizza sulle tele con colori ad olio, acrilici, smalti e pennelli una pittura d'avanguardia a dimostrazione di un forte simbolismo cosmopolita. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’ in corso Inglesi, fino al 15 giugno, ingresso libero



16.00-23.00. Ultimo giorno della mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò



20.00. ‘Beatle Story’, il grande live show che celebra i Beatles con uno speciale omaggio alle leggendarie Red (1962–1966) & Blue (1967–1970) Collection. Roof Garden del Casinò, info e prenotazioni contattare il numero 388 2448828 sino ad esaurimento posti (più info)

IMPERIA



10.30-18.15. Terzo e ultimo giorno del 25ª edizione del Festival Internazionale della Cultura Mediterranea - Fiera del Libro Imperia 2026 con la partecipazione di autori quali Stefania Craxi, Diego Dalla Palma, Antonio Razzi, Paolo DeLuca. Luca Palamara, Enzo Iacchetti, Dario Voltolini. Evelina Sgarbi, Giulio Maria Geluardi, Antonio Caprarica, Lorenzo Beccati, Aldo Mola. Location varie (cliccare questo link per leggere l’intero programma delle tre giornate)



14.00-18.00. ‘Radici. Cercate la bellezza’: mostra personale dell’artista Sciaradamuri a cura di Loredana Trestin e organizzata da Divulgarti. M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea, Villa Faravelli - Viale Giacomo Matteotti 151, fino al 31 maggio, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì h 10/13-14/17, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



15.00-19.00. Ultimo giorno della mostra collettiva con 10 artisti di generazioni e formazioni differenti: Stefania Bosi, Sofia Fresia, Igor Grigoletto, Daniela Mortarotti, Anna Multone, Federica Porro, Giorgia Saglietto, Donald Sufka, Monica Toscani e Mina Feingold. Spazio CollArt, via Littardi 120, località Piani



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. ‘Ventimiglia Pole-Position, tra gesto, velocità e distanza disegnata’: mostra di Paolo D’Amico a cura di Patrizia Grigolini (h 9/12.30-15/17). Sala Maccario al Forte dell'Annunziata, fino al 7 giugno



10.00. Nell’ambito della mostra ‘Ventimiglia Pole-Position’, esposizione di auto d’epoca a Cala del Forte

10.00-17.00. ‘Vela Day’: due giornate che offriranno, a titolo gratuito, la possibilità di fare un giro in barca a vela per scoprire questo sport e un modo differente di vivere il mare: consapevole e rispettoso. Evento organizzato dalla Federazione Italiana Vela e dal Circolo Velico Ventimigliese e dallo Yacht Club Cala del Forte. Zona Nervia (Lungomare Varaldo), presso la sede del Circolo Velico (h 10/12-14/17)



11.00-17.30. ‘Memorie di Luce – Painting in Places of Longings’: mostra dell’artista Hella Kalkus. Giardini Hanbury a La Mortola, fino al 31 maggio (h 11/13-14/17.30)



BORDIGHERA



8.30-18.00. ‘Bordigiocando…senza Frontiere’: giochi divertenti e per tutti, strategia di gruppo per affrontare i giochi, realizzabile all’aperto e al coperto, attività di gruppo che sviluppa lo spirito di squadra, adatto a tutti e per tutte le età. Piscina e campo polivalente (più info)



9.30. ‘A tea party in the gardens – Un tè nei giardini’: stand commerciali, artigianato e mercatino + Degustazioni guidate e laboratori di tè (Afternoon Tea h 15.30/18.30). Giardini dell'ex Chiesa Anglicana

17.00-19.00. Ultimo giorno della mostra 'Carugi e non solo' della pittrice Gabriella Allara. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8, ingresso libero

21.45. ‘La Notte della Luna (non) Blu’: osservazione della luna che non cambierà colore, ma resterà uno spettacolo imperdibile. ‘Luna Blu’ è la seconda luna piena dello stesso mese: un evento raro che si osserverà insieme al suo sorgere sul mare e ai dettagli del paesaggio lunare attraverso i telescopi. Evento a cura dell’associazione Stellaria. Rotonda di S.Ampelio (più info)



OSPEDALETTI

15.30. Per il ‘Piccolo Festival’, premiazione prima edizione del Concorso letterario ‘Nuovi Talenti’. I migliori elaborati degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da istituti scolastici delle province di Imperia e Savona sono stati pubblicati in un'antologia a cura della casa editrice Antea Edizioni. Centro culturale La Piccola in via Cavalieri di Malta con ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



17.00-23.00. Balcano Buskers Festival: festival internazionale delle Arti di Strada palcoscenico a cielo aperto fatto di spettacoli continui, performance mozzafiato e pura energia. Lungomare delle Nazioni, fino al 2 giugno (più info)

ENTROTERRA

BAJARDO



10.00. Raduno degli Alpini: ritrovo in Piazza Parrocchiale dove sarà offerto un Rinfresco di ‘Benvenuto’ presso i bar locali + dalle 11.15, Corteo al Monumento ai Caduti, Alza Bandiera e deposizione di una corona d'alloro, S. Messa celebrata da Don Zeno Locatelli in Chiesa Parrocchiale + Orazioni Ufficiali e Concerto della ‘Fanfara Colle di Nava’ (h 12.30) + Pranzo Sociale nei Ristoranti di Bajardo (h 13, prenotazioni 335 1354152) + Abbattimento dell'Albero di Pentecoste con vendita all'asta al miglior offerente (h 16.30)

CAMPOROSSO



10.00. Camminata solidale ‘Donna Vita Libertà’ con partenza dal Palatenda Bigauda (percorso di 10 km e di 5 km, adlti 10 euro, bambini fino ak 12 anni 5 euro ) + alle 13, pasta conviviale + Villaggio delle Donne creative: mercatino speciale dedicato all'ingegno e alla creatività delle donne del territorio. Evento a cura dell’Associazione Scuola di Pace (locandina)



CHIUSAVECCHIA



9.30-00.30. Expo Valle Impero (inaugurazione alle h 11 della 4ª edizione): Stand Gastronomici + Laboratori + Eventi + Escursioni + Convegni + Degustazioni + Dimostrazioni + spettacoli e giochi per bambini- Luoghi vari, fino al 2 giugno (il programma a questo link)

COSIO D’ARROSCIA

10.00. ‘The Laundry Room - una settimana di arte, dialogo e comunità creativa’: mostra ‘Transformations’ dell'artista Anne Gudrun Sejersen nei vicoli del paese, fino al 2 giugno

10.00. ‘The Laundry Room - una settimana di arte, dialogo e comunità creativa’: mostra fotografica dell'associazione Meti all'aperto accanto alla Galleria Derive



10.30-11.30. ‘The Laundry Room’: conferenza di Laura Monticelli, Presidente associazione Meti. Auditorium Proloco Cosio

16.00-18.00. ‘The laundry room’: mostra alla Galleria Derive



18.00-20.00. Cena alla Proloco (15 euro a parsona)



20.00-21.00. Som Sild Fra Helvede - L'Urna del Peccato Originale. Un rogo rituale in cui chiunque è invitato a scrivere, su un piccolo foglio di carta, ciò che desidera lasciarsi alle spalle. I fogli verranno bruciati come simbolo di liberazione. Solo chi scrive conoscerà le proprie parole. Piazze IV Novembre

DOLCEACQUA



9.00. Mercatino del Biologico, artigianato e antiquariato in Piazza Mauro e Piazza Garibaldi



10.00-18.00. Esposizione delle opere dello scultore del legno Edmondo Costa. Sala Polivalente, Piazzale San Filippo, fino al 2 giugno (h 10/12-15/18)



MOLINI DI TRIORA



8.00. Escursione guidata dal Passo Teglia al Monte Monega di circa 5 ore. Info e prenotazioni: Marco Macchi 327 0824866

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Tradizionale Mercatino dell’Antiquariato dove è possibile vivere un’esperienza unica, incamminandosi in ‘una passeggiata nel passato’ alla scoperta di oggetti d’epoca. Portici medievali, info e prenotazioni 0183 36313 int.3 (ogni ultima domenica del mese, anche in caso di pioggia)



15.00. Spettacolo-concerto tra arte e scienza a cura di Pierre Bieliavsky (10 euro). Teatro Salvini (più info)

PIGNA



7.15. Escursione da Colle Langan a Melosa: una camminata adatta a tutti per un sentiero panoramico fra boschi e creste, con passaggio accanto alla diga di Tenarda e arrivo a Colla Melosa (1.542 m), dove si trova il Rifugio Allavena. Ritrovo a Pigna al parcheggio presso la pasticceria, organizzazione auto e partenza, info e prenotazioni: Laura Rebaudo 342 5624640



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



15.00. Spettacolo itinerante ‘Terre di Liguria’, regia di Giorgia Brusco e supervisione drammaturgica di Pino Petruzzelli. Partenza da Piazza Tommaso Reggio



FRANCIA

MONACO



18.00. Concerto dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo diretta dal M° Kazuki Yamada con Truls Mørk al violoncello. Auditorium Rainier III (più info)



MENTON



10.00-17.00. Salone di videogiochi e giochi da tavolo: evento con una varietà di videogiochi e giochi da tavolo, intrattenimento virtuale, giochi arcade, tornei di eSport, Just Dance, Mario Kart, scacchi, vendita di merchandising, carte collezionabili, un mercatino dell'usato, manga, statuette, mostra, illustratori, un Escape Room. Palazzo d'Europa (più info)



NICE



10.00-17.00. Festa di Maggio: giornata folcloristica regionale per celebrare il 70° anniversario di ‘Nice la Belle’ + Danze, cori, balletti con il gruppo Nice la Belle e gruppi folcloristici invitati + intrattenimento, associazioni e stand gastronomici. Jardins des Arènes de Cimiez (più info)



NICE



15.00. ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi con Kathryn Lewek, Julien Behr e Jean-Sébastien Bou (in italiano, con sopratitoli in francese e inglese). Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (info e acquisto biglietti a questo link)



LUNEDI’ 1 GIUGNO

SANREMO



11.00-18.00. ‘Percorsi di luce e di materia’: esposizione delle opere pittoriche di Carlo Introvigne e Roberta Botturi. Galleria Civica di via Palma 16 (centro storico), ingresso libero, fino al 2 giugno

10.00 & 12.00. Finali del 1° Torneo Coppa delle Alpi Memorial Antonio Sonno: competizione nazionale riservata alle rappresentative Under 14 organizzata dal Comitato Regionale Liguria della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti. Stadio Comunale (più info)



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.00-21.00. Mostra antologica itinerante dell’artista Giuseppe Mercuri, ‘l’Artista contadino’. Insegnante e politico realizza sulle tele con colori ad olio, acrilici, smalti e pennelli una pittura d'avanguardia a dimostrazione di un forte simbolismo cosmopolita. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’ in corso Inglesi, fino al 15 giugno, ingresso libero



IMPERIA

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. ‘Ventimiglia Pole-Position, tra gesto, velocità e distanza disegnata’: mostra di Paolo D’Amico a cura di Patrizia Grigolini (h 9/12.30-15/17). Sala Maccario al Forte dell'Annunziata, fino al 7 giugno

SAN BARTOLOMEO AL MARE



17.00-23.00. Balcano Buskers Festival: festival internazionale delle Arti di Strada palcoscenico a cielo aperto fatto di spettacoli continui, performance mozzafiato e pura energia. Lungomare delle Nazioni, fino al 2 giugno (più info)



CERVO

17.30-20.30. Merenda nell’Oliveta: degustazione guidata di olio EVO e/o di prodotti agroalimentari locali + Storytelling: incontro divulgativo con esperti (frantoiano, agronomo, storico, saggio del luogo, presentazione libro a tema) + Laboratori e giochi di una volta per bambini. Spiaggia del Pilone

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.00-18.00. Esposizione delle opere dello scultore del legno Edmondo Costa. Sala Polivalente, Piazzale San Filippo, fino al 2 giugno (h 10/12-15/18)

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

MARTEDI’ 2 GIUGNO



SANREMO



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00-18.00. ‘Percorsi di luce e di materia’: ultimo giorno dell’esposizione delle opere pittoriche di Carlo Introvigne e Roberta Botturi. Galleria Civica di via Palma 16 (centro storico), ingresso libero



16.00. Per i Martedì Letterari, Festa della Repubblica: il prof. Alfondo Celotto e l’avv. Giulia Guerrini presentano il libro ‘Viva il Re! Viva la Repubblica. 2 giugno 1946 La storia e le storie di un voto’ (Mondadori). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti

16.45. Concerto per la Festa della Repubblica dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Gudni Emilsson. In programma la Sinfonia n° 3 in do minore (Eroica) di Ludwig Van Beethoven Sinfonia n° 3 in do minore (Eroica). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti

17.00-21.00. Mostra antologica itinerante dell’artista Giuseppe Mercuri, ‘l’Artista contadino’. Insegnante e politico realizza sulle tele con colori ad olio, acrilici, smalti e pennelli una pittura d'avanguardia a dimostrazione di un forte simbolismo cosmopolita. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’ in corso Inglesi, fino al 15 giugno, ingresso libero



IMPERIA

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. ‘Ventimiglia Pole-Position, tra gesto, velocità e distanza disegnata’: mostra di Paolo D’Amico a cura di Patrizia Grigolini (h 9/12.30-15/17). Sala Maccario al Forte dell'Annunziata, fino al 7 giugno

SAN LORENZO AL MARE



17.00. ‘Ecco mormorar l’onde’: concerto di madrigali, canzoni e musiche del Rinascimento dell'Ensemble Fuoritempo formato da Monica Molinaro (Soprano), Elisabeth Dubois (Soprano), Gianna Williams (Contralto – Arpa), Fabrizio Frescura (Tenore), Agostino Moriano (Baritono, Basso), Claudio Passarotti (Arciliuto). Oratorio della Misericordia



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00-17.00. Balcano Buskers Festival: festival internazionale delle Arti di Strada palcoscenico a cielo aperto fatto di spettacoli continui, performance mozzafiato e pura energia. Lungomare delle Nazioni (più info)



21.00. Balcano Buskers Festival: gran gala del festival internazionale delle Arti di Strada palcoscenico a cielo aperto fatto di spettacoli continui, performance mozzafiato e pura energia. Piazza della Torre, ingresso libero (più info)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



10.00-18.00. Ultimo giorno dell’esposizione delle opere dello scultore del legno Edmondo Costa. Sala Polivalente, Piazzale San Filippo (h 10/12-15/18)



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

NICE



20.00. ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi con Kathryn Lewek, Julien Behr e Jean-Sébastien Bou (in italiano, con sopratitoli in francese e inglese). Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (info e acquisto biglietti a questo link)





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