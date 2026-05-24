Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 24 maggio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 24 MAGGIO

SANREMO



9.00. Sanremo GYM Festival: gare di Ginnastica Artistica femminile e maschile organizzata dalla Ginnastica Riviera dei Fiori. Polo Sportivo di Bussana, via Quinto Mansuino 12

10.00-16.30. La Lega Navale Italiana – Sezione di Sanremo – organizza un Open Day rivolto a tutti, dai 6 anni in su per provare e avvicinarsi al mondo della vela con uscite a vela e/o con la canoa. Corso Salvo D’Acquisto 12, Zona tra Bagni Morgana e Portosole (h 10/13-14/16.30), info 373 7389104



10.00. Selezione regionale della ‘Performer Cup Italy 2026’: evento che accoglie artisti dai 6 anni agli over 35 per il campionato nazionale di arti scenico-sportive. Le audizioni prevedono esibizioni di canto, danza, recitazione e arti circensi-acrobatiche. A cura di FIPASS. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00-18.00. ‘Percorsi di luce e di materia’: esposizione delle opere pittoriche di Carlo Introvigne e Roberta Botturi. Galleria Civica di via Palma 16 (centro storico), ingresso libero, fino al 2 giugno

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio



IMPERIA



14.00-18.00. ‘Radici. Cercate la bellezza’: mostra personale dell’artista Sciaradamuri a cura di Loredana Trestin e organizzata da Divulgarti. M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea, Villa Faravelli - Viale Giacomo Matteotti 151, fino al 31 maggio martedì, mercoledì, giovedì, venerdì h 10/13-14/17, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



15.00-19.00. Mostra collettiva con 10 artisti di generazioni e formazioni differenti: Stefania Bosi, Sofia Fresia, Igor Grigoletto, Daniela Mortarotti, Anna Multone, Federica Porro, Giorgia Saglietto, Donald Sufka, Monica Toscani e Mina Feingold. Spazio CollArt, via Littardi 120, località Piani, fino al 31 maggio



18.30. ‘Eumenidi In Piscina’ tratto dall’opera classica di Eschilo: attori di prosa professionisti e atleti di Nuoto Artistico della Rari Nantes Savona, tutti under 35, interagiscono con parole e gesti in maniera sorprendente, utilizzando gli spazi della piscina – l’acqua e i bordi – che vengono animati da splendide coreografie, suoni e luci. Piscina Felice Cascione (info e acquisto biglietti a questo link)



20.30. Fiaccolata 'Per la Pace e il rispetto del diritto internazionale' volta a sensibilizzare le coscienze e le istituzioni riguardo alla Pace e al rispetto del diritto internazionale, con particolare riferimento alle guerre e ai crimini che stanno avvenendo in Libano, striscia di Gaza e Cisgiordania. Evento organizzato da numerose realtà cittadine. Piazza De Amicis



21.15. 'Andante con brio': spettacolo teatrale di Giorgia Brusco con Giorgia Brusco, Eugenio Ripepi ed Elisa Elena Boeri. Teatro dell'Attrito, via B. Bossi, info e prenotazioni 329 4955513



VENTIMIGLIA



9.30. ‘Sport sano, andrai lontano’: iniziativa sportiva e benefica non competitiva con ricavato devoluto alla Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi cistica Onlus. Previsti due percorsi: 5 km per le famiglie e per chi vuole fare un allenamento veloce e 10 km per i podisti più allenati. Ritrovo e partenza dal liceo Aprosio e taglio del traguardo nello stesso luogo (locandina)



11.00-17.30. ‘Memorie di Luce – Painting in Places of Longings’: mostra dell’artista Hella Kalkus. Giardini Hanbury a La Mortola, fino al 31 maggio (tutti i giorni h 11/13-14/17.30)



15.00-18.00. I Balli dello Swing: lezioni di prova gratuite con Luigi e Paola. Un invito a scoprire l’eleganza e l’energia dell’epoca d’oro dello swing. Sala del Dopo Lavoro Ferroviario, piazza Cesare Battisti 23 (i dettagli a questo link)



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra 'Carugi e non solo' della pittrice Gabriella Allara. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 maggio



OSPEDALETTI



8.30. Raduno d’Auto d’Epoca – 2° Memorial Mirko Rondelli’, manifestazione dedicata alle auto costruite prima del 1950: ritrovo e iscrizioni in Corso Regina Margherita, lato tennis + alle 10.15 partenza del giro turistico lungo il circuito di Ospedaletti con destinazione Dolceacqua + alle 12.30/13.00 gli equipaggi raggiungono Vallecrosia, dove le auto saranno esposte sul lungomare. A seguire aperitivo e pranzo + alle 16.00 cerimonia di premiazione e chiusura ufficiale della manifestazione (locandina)



TAGGIA ARMA



18.00. ‘Lunaris Beach Party’: aperitivo in riva al mare + dalle 19, dj set a cura di PokkiDJ (consigliato il dress code asiatico a tema con la serata). Bagni Il Gabbiano, Via Lungomare 50 ad Arma, info e prenotazioni 0184 43 208



SAN LORENZO AL MARE



8.00-18.30. Mercatino del Collezionismo e Antiquariato: una giornata dedicata agli oggetti dal fascino senza tempo + Magic Alex dalle ore 15 alle 18 per i più piccoli. Voa Roma



DIANO MARINA

8.30-20.30. ‘BenEssere Yoga Festival’: un weekend dedicato a lezioni, workshop, conferenze e presentazioni a cura dell'Asd Tilt di Diano Marina. Palazzetto dello Sport ‘G. Canepa’ (il programma)

15.30-18.30. ‘Artemis.6 – Frammenti di Luna’: ultimo giorno della mostra d’arte contemporanea a cura di Gabriele Cordì con opere degli artisti Nadia Ploug Gardella, Arianna Lion, Stefania Loreto, Pietro Marchese, Barbara Pirotto, Lorenzo Rossi. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60



CERVO



16.30. Cervo ti Strega 2026 (13ª edizione): ‘Voci che restano. Poesie di donne tra memoria e presente – Omaggio a Orsola Nemi’. Evento musicale a cura di OpenOrchestra diretta dal Maestro Marco Reghezza. Le poetesse Milena Mara Anastasia, Danila Marchi e Patrizia Massano in dialogo con Fabio Barricalla. Introduce Francesca Rotta Gentile. Intermezzi musicali a cura della pianista Luisa Repola. Oratorio Santa Caterina, ingresso libero (più info)

ENTROTERRA

BAJARDO



10.00. Mercatino dell’artigianato e dei prodotti del territorio



15.00. ‘Antica Festa Ra Barca’: sfilata in Via Roma degli Alfieri e delle Dame di ‘Castel Bajardo’ e del corteo storico del ‘Rione Parasio’ di Taggia + alle 16 in Piazza Parrocchiale i volontari issano l’Albero di Pentecoste con robuste corde e tanta forza di braccia + alle 17 le donne del paese accompagnate dai Cantori di Ceriana insieme a tutti i partecipanti cantano l’antica leggenda ‘A Barca’ girando intorno all’Albero. Nel corso della manifestazione Mauro Laura narra la storia dell’antica leggenda e le sue vicende



CAMPOROSSO

12.30. ‘Acciugando’: sagra Enogastronomica a cura della Pro Loco ‘Gli amici del mulino’. Palatenda Bigauda, info e prenotazioni al numero 338 9697040



CARPASIO

14.00. ‘Facciamo la Carta!’: attività per bambini che potranno creare e personalizzare il proprio foglio con fiori veri. Entrata libera al Museo della Lavanda con visita guidata e merenda per tutti (costo laboratorio 5 euro, prenotazione consigliata su whatsapp 331 737 8106). Museo della Lavanda



DOLCEDO



9.00. Sentieri dell'Arte: vero e proprio percorso espositivo nella Val Prino con visita ad alcuni atelier della Val Prino: Dolcedo, Magliani, Bellissimi, Dolcedo (3/4 ore). Ritrovo in Piazza Doria a Dolcedo + alle 12.45, Lettura del ‘Romanzo Olandese’ di Marino Magliani in italiano e tedesco in Piazza della Chiesa a Bellissimi (la locandina con gli atelier)



PIEVE DI TECO



10.30. Partenza di una cicloturistica tra storia, spiritualità natura e cultura della Valle Arroscia con percorso che si sviluppa su circa 35 km con un dislivello di circa 900 metri. Evento a cura di Alassio4Fun e associazione Antiche Vie del Sale, info e contatti alassio4fun@gmail.com - 388 871 6131 (più info)



PIGNA



7.30. Per il Maggio nei Parchi, escursione ad anello del Monte Lega, con visita ai bunker. Ritrovo alla Sella di Gouta. Si consiglia di portare una pila frontale. Info e prenotazioni: Laura Rebaudo 342 5624640



8.50. Escursione da Carmo Langan Colla Melosa costeggiando la diga di Tenarda di circa 6 ore accompagnati dalla guida GAE Maria Giovanna (10 euro). Ritrovo alle 9.30 Bivio di Langan o alle 8.50 davanti alla pasticceria di Pigna (più info)



10.00 & 15.00. Per la Giornata Mondiale della Biodiversità la Delegazione di Imperia propone la passeggiata alla Madonna del Passoscio nel territorio di Pigna di circa 3 ore accompagnati da una guida ambientale escursionistica. Previste due partenze con ritrovo nella piazzetta del Comune di Pigna (10 euro per gli iscritti FAI e 15 euro per i non iscritti), info e prenotazioni: imperia@delegazionefai.fondoambiente.it (più info)

PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



REZZO



9.00. Per ‘Maggio nei Parchi’, visita guidata nella Valle di Rezzo: una giornata tutta dedicata alla bellezza della Valle della Giara (affluente del torrente Arroscia). In mattinata, visita a Cènova; nel pomeriggio alle 13 incontro al castello di Rezzo con il Prof. Gino Rapa, insegnante appassionato e ‘giocoliere di parole’, che presenterà il suo ultimo libro ‘Fabulé - favole antiche per lettori moderni’. Info e prenotazioni: 375 6342236 - rezzo.turismoecultura@gmail.com



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

11.00-17.00. Festa di Primavera: una giornata da trascorrere nell’atmosfera della Primavera, con tanti laboratori artistico-manuali per adulti e bambini (dalle 11 alle 12.30 e dalle 14 alle 17), lo spettacolo del teatrino da tavolo ‘Il fuso, la spola e l’ago’ dei fratelli Grimm (alle ore 16) e il mercatino dei libri, giochi e manufatti. Evento a cura dell’’Associazione Pedagogica Steineriana. Piazze del paese (ntrata libera, laboratori con contributo a sostegno delle attività dell’Associazione), info +39 375 5618126 (più info)



VILLA FARALDI

9.00. Trekking di circa 3 ore con partenza da Riva Faraldi nell’anello dei laghetti di Villa e Deglio Faraldi accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro. Evento nell’ambito delle ‘Escursioni Borghi di Ponente’ (10 euro). Ritrovo alla Chiesa della Trasfigurazione di Riva Faraldi, info 340 2440972



FRANCIA

MONACO



18.00. Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Montecarlo diretta dal M° Elias Grandy con Jean-Yves Thibaudet al piano. Musiche di Camille Saint-Saëns, Gustav Mahler. Auditorium Rainier III (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



10.00. ‘La Marche des Animaux’: passeggiata lungo la Promenade des Anglais con gli animali domestici. Partenza da Rauba Capeu in direzione Negresco (evento gratuito)



11.00-19.00. Festa di Maggio: laboratori creativi, truccabimbi e tatuaggi temporanei, giochi tradizionali in legno, giochi di puzzle, stand delle associazioni, attività calcistiche + specialità nizzarde (socca, pan bagnat, pissaladière…), panini, pasta, dessert, bevande calde e fredde. Jardins des Arènes de Cimiez (il programma a questo link)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate