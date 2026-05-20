Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 20 a domenica 24 maggio 2026 in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 20 MAGGIO

SANREMO



9.30. ‘Un Campione per Amico’ (25ª edizione): una giornata di sport dedicata ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città organizzata da ‘Banca Generali’. Partecipano: Adriano Panatta, Martin Castrogiovanni, Francesco Graziani e Andrea Lucchetta. Piazzale Carlo Dapporto (più info)



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio



16.00. Conferenza di Sandro Lorenzelli dal titolo ‘L’arte paleolitica. Dal pensiero simbolico all’arte figurativa’. Incontro a cura della Sezione di Sanremo dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Museo civico di Palazzo Nota, ingresso libero



16.30. Presentazione del suo ultimo saggio del prof. Francesco De Nicola, docente di Letteratura all’Università di Genova, già presidente della Dante Alighieri Liguri, dal titolo ‘Limoni’ (Giammarò editore). Evento a cura dell’associazione Esprit Perinaldo e de la Cote. Sala incontri in piazza Cassini 11, ingresso libero



17.00. Per il ciclo ‘Nati per Leggere’, ‘Nati per una Storia’: evento rivolto ai bambini da 4 a 6 anni con letture ad alta voce. Biblioteca civica, via Carli 1, prenotazione obbligatoria allo 0184 580733, e-mail biblioteca@comunedisanremo.it



19.30. Per il ciclo Aperitivo con il produttore, ‘Wine Privé’: percorso di avvicinamento ai vini — e non solo — pensato per chi vuole conoscere il mondo del vino. Protagonista assoluto della serata è il Pigato: quattro espressioni firmate dalla Cantina Ramoino guideranno gli ospiti in un viaggio attraverso territori, metodi e sfumature di uno dei bianchi più affascinanti e sottovalutati d'Italia (17 euro). Stra·Ordinario, Corso Garibaldi 191, info 389 4690641 (Igor)



IMPERIA



20.00. ‘Carovana Party al Molo San Lazzaro: grande festa con animazione, musica, distribuzione di gadget e il coinvolgente spettacolo della Carovana del Giro. A seguire DJ set e intrattenimento per tutta la serata, aperti a tutta la cittadinanza



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



18.00. Prove Aperte ad un ristretto numero di spettatori per assistere all’evoluzione dello spettacolo ‘Aiace di Sofocle’, nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure. Teatro Cavour (più info), 5 euro intero in vendita solo in biglietteria (non è possibile entrare a prova iniziata)



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra 'Carugi e non solo' della pittrice Gabriella Allara. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 maggio



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI



18.30 & 21.00. Merenda nell’Oliveta con la partecipazione di aziende agricole locali e giochi per i piu’ piccoli + alle 21, spettacolo teatrale ‘La terra degli ulivi’ di e con Pino Petruzzelli (evento nazionale a cura dell’associazione ‘Città dell’Olio’). Uliveto Didattico presso ‘U Gumbu de Nuccio’ a Tovo Faraldi, info 340 2562879 (più info)

Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



GIOVEDI’ 21 MAGGIO

SANREMO



9.30. Escursione nell'anello periurbano tra Sanremo e Ospedaletti con rientro sulla pista ciclabile. Evento a cura del CAI Sezione di Sanremo. Ritrovo presso la Chiesa di San Rocco della Foce, per partecipare contattare la referente, Renata (339 5425095)



13.00. Partenza del primo giorno di regate del CIM Classic Yacht Trophy 2026 nell0 specchio antistante la città (più info)



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio



16.00. Per ‘Corsi & Percorsi’ della Coop, ‘Pillole di Salute’: incontro dal titolo ‘La prescrizione dell’esercizio fisico in ambito cardiologico’ tenuto dal dottor Giovanni Mascelli. Sala punto Incontro Coop, ingresso adiacente al supermercato in corso Matuzia, ingresso libero

18.30. Secondo incontro dedicato alla cucina naturale, alla stagionalità e alla riduzione dello spreco alimentare. A cura di Doriana Fraschiroli, cuoca ed esperta di cucina naturale. Durante il laboratorio si assaggeranno alcuni piatti preparati da Doriana e si avranno spunti e idee pratiche per imparare a valorizzare ingredienti stagionali e locali senza sprechi. Barbarina, Via Corradi 5 (laboratorio gratuito con prenotazione obbligatoria al 329 58 83 079)



21.00. 'Genere, sesso, orientamento sessuale – facciamo chiarezza: identità oltre le etichette': laboratorio condotto dal dott. Vittorio Toesca, psicologo e psicoterapeuta in formazione e volontario Noi4You. L'iniziativa si propone di offrire strumenti chiari e accessibili per comprendere concetti spesso confusi o utilizzati impropriamente nel linguaggio quotidiano. Palazzo Roverizio in Via Escoffier 29, partecipazione libera

IMPERIA



9.45. ‘Città in Tappa: apertura del Villaggio Rosa, con stand ufficiali, animazione, la presenza di RTL 102.5 (radio ufficiale del Giro), musica, intrattenimento e la tradizionale sfilata delle maglie dei leader della corsa. Alle ore 13:00 partenza della tappa della 12ª tappa del 109ª Giro d’Italia. Piazzale Calata Anselmi (più info)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



13.00. Partenza della 12ª tappa della 109ª edizione del Giro d'Italia 2026, diretta a Novi Ligure. Calata Anselmi (più info)

17.00. Per la rassegna ‘Tra le righe’, ‘Dentro il limiti, oltre i limiti: storie e racconti di vittorie e di sconfitte’: letture ad alta voce, realizzate dagli autorappresentanti di Anffas Imperia, per accendere un dibattito e riflessioni condivise. Biblioteca Inclusiva Spazio Raro, in Via Verdi 14 a Porto Maurizio, partecipazione libera



18.00. Prove Aperte ad un ristretto numero di spettatori per assistere all’evoluzione dello spettacolo ‘Aiace di Sofocle’, nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure. Teatro Cavour (più info), 5 euro intero in vendita solo in biglietteria (non è possibile entrare a prova iniziata)



VENTIMIGLIA



10.00-18.00. Mostra bibliografica, iconografica e documentaria ‘Canta Musa il Valore’ che celebra la figura di Margherita Sarrocchi (1560-1617) e la sua opera monumentale ‘La Scanderbeide’, il primo poema epico della letteratura moderna europea scritto da una donna. Fondo Antico della Biblioteca Civica Aprosiana, città alta, fino al 13 giugno (giovedì 10/18, venerdì 14/18, sabato 9/13)



11.00-17.30. ‘Memorie di Luce – Painting in Places of Longings’: mostra dell’artista Hella Kalkus. Giardini Hanbury a La Mortola, fino al 31 maggio (tutti i giorni h 11/13-14/17.30)



16.00. Per la rassegna 'Non solo Albintimilium. Popolamento, vie e risorse di una terra tra mare e montagna', ' conferenza 'Relitti romani nel Ponente Ligure' tenuta da Simon Luca Trigona (SABAP Liguria). Un approfondimento dedicato all'archeologia subacquea e alle testimonianze dei commerci marittimi lungo le nostre coste. Area Archeologica di Nervia, ingresso gratuito

BORDIGHERA



16.30. 'La Regina Margherita e la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera': conferenza della dott.ssa Gisella Merello con approfondendo il legame storico tra la prima Regina d'Italia e l'istituto culturale. Evento promosso dalla Fondazione L’Uomo e il Pellicano. Biblioteca Civica Internazionale, via Romana 52, ingresso libero



17.00-19.00. Mostra 'Carugi e non solo' della pittrice Gabriella Allara. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 maggio



DIANO MARINA

15.30-18.30. ‘Artemis.6 – Frammenti di Luna’: mostra d’arte contemporanea a cura di Gabriele Cordì con opere degli artisti Nadia Ploug Gardella, Arianna Lion, Stefania Loreto, Pietro Marchese, Barbara Pirotto, Lorenzo Rossi. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60 (fino al 24 maggio, giovedì, venerdì, sabato e domenica)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.30. Per l’ultimo appuntamento 2026 della rassegna ‘Il tea con l’autore’ (15ª edizione), presentazione libro della giornalista, reporter di guerra Giuliana Sgrena dal titolo ‘Me la sono andata a cercare’ (Editore GLF Laterza). Sala Piccola del Centro Sociale Incontro, ingresso libero



ENTROTERRA

PERINALDO



10.00-12.00. ‘Deep Sky Night’: Open Space, Open Day all’Osservatorio Astronomico Comunale Cassini



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VENERDI’ 22 MAGGIO



SANREMO



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



13.00. Partenza del secondo giorno di regate del CIM Classic Yacht Trophy 2026 nello specchio antistante la città + manifestazione ‘Vela&Sapori’ sul piazzale Nazario Sauro, appuntamento gastronomico nel quale gli equipaggi si misureranno nella preparazione di un piatto a tema. Le portate verranno giudicate da una giuria presieduta da Claudio Porchia, presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza di Sanremo, composta da giornalisti enogastronomici, esperti e food blogger. A seguire uno Show Cooking realizzato in collaborazione con i ristoranti sanremesi (più info)



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio



21.00. Max Giusti in ‘Bollicine – Update’, la nuova versione rinnovata e arricchita dello spettacolo originale. In scena con la SuperMaxBand: Fabio Di Cocco al pianoforte Pino Soffredini alle chitarre Fabrizio Fasella al basso, Daniele Natrella alla batteria. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri in ‘Le nostre donne’ di Eric Assous. Pieces, leggera e spietata al tempo stesso, dal ritmo inarrestabile che gioca con il ribaltamento dei ruoli e con i colpi di scena. Regia Alberto Giusta. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



14.00-15.30. ‘Sicurezza e Commercio’: incontro formativo tenuto dal già Luogotenente C.S. Mauro Bosticco volto a potenziare la sicurezza delle attività del centro, attraverso la prevenzione attiva e la conoscenza delle norme (secondo incontro di quattro). Evento a cura del CIV NuovOneglia annuncia. Three Monkeys, Via San Giovanni 24



17.00. Prove Aperte ad un ristretto numero di spettatori per assistere all’evoluzione dello spettacolo ‘Aiace di Sofocle’, nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure. Teatro Cavour (più info), 5 euro intero in vendita solo in biglietteria (non è possibile entrare a prova iniziata)



18.00. ‘Radici. Cercate la bellezza’: inaugurazione mostra personale dell’artista Sciaradamuri a cura di Loredana Trestin e organizzata da Divulgarti. M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea, Villa Faravelli - Viale Giacomo Matteotti, 151



21.00. Nell’ambito del World Goth Day 2026, ‘La Notte del Corvo’: una serata dedicata alla cultura gotica con letture dai libri a tinte dark degli autori Cristian Ponsillo, Francesco Basso, Luciano Villa e Marco Vallarino. Libreria Ragazzi, via Giovanni Amendola 24



21.00. ‘Ulivi sotto occupazione - La resistenza nonviolenta in Palestina’: incontro con Turaya Tulsi, operatrice umanitaria e attivista italiana specializzata in presenza protettiva con la campagna Faz3a per la protezione dei civili palestinesi. Modera Elena Milano, insegnante visionaria, attivista con Visionary + musica live con il cantautore Mano Manita. Teatro dell'Attrito, Via Bartolomeo Bossi 43, info 329 9807369



VENTIMIGLIA



11.00-17.30. ‘Memorie di Luce – Painting in Places of Longings’: mostra dell’artista Hella Kalkus. Giardini Hanbury a La Mortola, fino al 31 maggio (tutti i giorni h 11/13-14/17.30)

14.00-18.00. Mostra bibliografica, iconografica e documentaria ‘Canta Musa il Valore’ che celebra la figura di Margherita Sarrocchi (1560-1617) e la sua opera monumentale ‘La Scanderbeide’, il primo poema epico della letteratura moderna europea scritto da una donna. Fondo Antico della Biblioteca Civica Aprosiana, città alta, fino al 13 giugno (giovedì 10/18, venerdì 14/18, sabato 9/13)



17.00. Partenza dalla Chiesa di Sant’Agostino di una manifestazione itinerante lungo tutto il territorio ligure: un cammino di tre giorni che unirà, simbolicamente e concretamente, i gruppi scout dell’Agesci, del Cngei e le comunità del Masci, da Ventimiglia a Sarzana, nel segno della pace



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra 'Carugi e non solo' della pittrice Gabriella Allara. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 maggio

OSPEDALETTI



17.00. Per la IX edizione de ‘Il Cantico della Bellezza’, presentazione del 56° numero della rivista ‘The Mellophonium’, la testata di critica musicale fondata da Freddy Colt insieme a Valerio Venturi nel 1999. Nel numero sono presenti scritti, tra gli altri, di Dario Salvatori, Alberto Moreno, Sandro Soleri, Ferdinando Molteni, Giuseppe Arcadio Losa, Riccardo Sasso. Coordina l’incontro il direttore responsabile Romano Lupi con interventi musicali del polistrumentista Carlo Ormea. Sala incontr de ‘La Piccola’



TAGGIA ARMA



21.00. Preghiera cittadina del Mese Mariano con attesa dell’Effige della Madonna Miracolosa che arriva dal mare con recita del Santo Rosario. Ritrovo per tutte le parrocchie (SS. Giuseppe e Antonio, SS. Apostoli Giacomo e Filippo, SS. Francesco Saverio e Paola R.) presso il Lido dell'Annunziata ad Arma



DIANO MARINA

15.30-18.30. ‘Artemis.6 – Frammenti di Luna’: mostra d’arte contemporanea a cura di Gabriele Cordì con opere degli artisti Nadia Ploug Gardella, Arianna Lion, Stefania Loreto, Pietro Marchese, Barbara Pirotto, Lorenzo Rossi. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60 (fino al 24 maggio, giovedì, venerdì, sabato e domenica)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. ‘Cammino del Benessere: allenamento posturale e metabolico guidato dall'esperta Marina Caramellino con bastoncini tecnici (forniti gratuitamente) per stimolare la circolazione e tonificare la muscolatura, e una sessione con tecniche di respirazione e relax sotto l'ombra dei pini. Evento gratuito offerto dal Comune e dalla Pro Loco. Ritrovo in Piazza della Torre, info e iscrizioni 337 1066940



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA



20.30. Concerto dell’Ensemble Baroque de Nice dal titolo ‘L’Espoir’ con la soprano Jeanne Zaepffel. Église Saint-François-de-Paule (info e acquisto biglietti a questo link)



SABATO 23 MAGGIO



SANREMO



9.00. Sanremo GYM Festival: gare di Ginnastica Artistica femminile e maschile organizzata dalla Ginnastica Riviera dei Fiori. Polo Sportivo di Bussana, via Quinto Mansuino 12, anche domani



10.00-16.30. La Lega Navale Italiana – Sezione di Sanremo – organizza un Open Day rivolto a tutti, dai 6 anni in su per provare e avvicinarsi al mondo della vela con uscite a vela e/o con la canoa. Corso Salvo D’Acquisto 12, Zona tra Bagni Morgana e Portosole, anche domani (h 10/13-14/16.30), info 373 7389104



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



13.00. Partenza del terzo e ultimo giorno di regate del CIM Classic Yacht Trophy 2026 nello specchio antistante la città (più info)

16.00. Concerto della Banda Pasquale Anfossi di Taggia nell’ambito della Festa dei Volontari ed Animatori. Teatro dell'Opera Don Orione, via G. Galilei 713, ingresso libero



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio



16.00-18.30. Conferenza di Patafisica tenuta da Luisa Repola dal titolo ‘Musica potenziale: realizzazione di esecuzioni musicali con strumenti anomali e con restrizioni’ (adatta anche a chi non è competente di musica). Studio di Architettura A. Pulinetti in Strada Canessa 4, informa a: fondazionepata@officinebrand.it oppure presentarsi 15 minuti prima delle lezioni per poter partecipare



17.00. Presentazione del nuovo romanzo di Massimo Maggiari ‘Nello spirito dell’Orsa Maggiore’ (Il Ciliegio ed.). L’autore dialogherà con Nadia Schiavini. Libreria Garibaldi, Corso Garibaldi 8, evento gratuito, prenotazione consigliata



18.00. ‘Percorsi di luce e di materia’: inaugurazione esposizione delle opere pittoriche di Carlo Introvigne e Roberta Botturi. Introduzione a cura della dottoressa Daniela Massa. Galleria Civica di via Palma, ingresso libero



18.00. ‘Sortilegi e passioni spagnole: colori d’Andalusia: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° José Rodilla con la cantante Lidia Plaza. Musiche di Marco Zappia (prima assoluta), Isaac Albéniz, Manuel de Falla. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



8.30-18.00. ‘ImperiAntiquaria’: mercato dell'Antiquariato, collezionismo & Vintage a cura del CIV NuovOneglia C.I.V. Centro storico di Oneglia, ingresso libero



9.45. ‘Merenda nell’Oliveta’: trekking di circa 5 km con visita in uliveti storici con spiegazione dei luoghi e della storia da parte del circolo Manuel Belgrano, a seguire merenda con prodotti locali. Ritrovo al Circolo Manuel Belgrano nella frazione di Costa d'Oneglia. Evento promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, info 339 2610955 (più info)



10.00-18.00. ‘Radici. Cercate la bellezza’: mostra personale dell’artista Sciaradamuri a cura di Loredana Trestin e organizzata da Divulgarti. M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea, Villa Faravelli - Viale Giacomo Matteotti 151, fino al 31 maggio martedì, mercoledì, giovedì, venerdì h 10/13-14/17, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00. Enrico Lauretti presenta il libro ‘La Società aperta e i suoi nemici’. Club di conversazione Bar 11, Piazza De Amicis 11



17.30. Per la rassegna ‘Note svelate - concerti per ascoltare, capire, vivere la musica’, concerto ‘Ciak... che Musica! Viaggio nei film di animazione!’. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni: www.lamusicamifacrescere.it



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



9.00-13.00. Mostra bibliografica, iconografica e documentaria ‘Canta Musa il Valore’ che celebra la figura di Margherita Sarrocchi (1560-1617) e la sua opera monumentale ‘La Scanderbeide’, il primo poema epico della letteratura moderna europea scritto da una donna. Fondo Antico della Biblioteca Civica Aprosiana, città alta, fino al 13 giugno (giovedì 10/18, venerdì 14/18, sabato 9/13)



11.00-17.30. ‘Memorie di Luce – Painting in Places of Longings’: mostra dell’artista Hella Kalkus. Giardini Hanbury a La Mortola, fino al 31 maggio (tutti i giorni h 11/13-14/17.30)



16.00. Per il ciclo di ‘Incontri francescani a Ventimiglia’, conferenza dal titolo ‘Il convento dei Frati Minori Osservanti e la chiesa dell’Annunziata di Ventimiglia’ curata dalla prof.ssa Anna Maria Ceriolo Verrando. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, via Verdi 41, ingresso libero



18.00-21.00. I Balli dello Swing: lezioni di prova gratuite con Luigi e Paola. Un invito a scoprire l’eleganza e l’energia dell’epoca d’oro dello swing. Sala del Dopo Lavoro Ferroviario, piazza Cesare Battisti 23, anche domani (i dettagli a questo link)



VALLECROSIA



10.00-16.00. Festa della Famiglia: Laboratori creativi e sensoriali + Grandi giochi e tradizioni di un tempo + Angoli dedicati alla lettura. Scuola Andrea Doria, Vallecrosia al Mare



17.00. ‘I colori della poesia - voci del territorio’: incontro di lettura poetica accompagnato da momenti di dialogo con il pubblico e intermezzi musicali a cura di allievi della Scuola di musica Pergolesi. Biblioteca comunale, ingresso libero



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra 'Carugi e non solo' della pittrice Gabriella Allara. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 maggio



SAN LORENZO AL MARE



21.15. ‘La Luna e i Falò di Cesare Pavese: spettacolo teatrale con Andrea Bosca. Regia di Paolo Briguglia

(18 euro). Sala Beckett del teatro dell’Albero, vicolo Vignasse 1, info e prenotazioni 333 7679409 (più info)



DIANO MARINA



8.30-22.30. ‘BenEssere Yoga Festival’: un weekend dedicato a lezioni, workshop, conferenze e presentazioni a cura dell'Asd Tilt di Diano Marina. Palazzetto dello Sport ‘G. Canepa’, anche domani (il programma)



15.30-18.30. ‘Artemis.6 – Frammenti di Luna’: mostra d’arte contemporanea a cura di Gabriele Cordì con opere degli artisti Nadia Ploug Gardella, Arianna Lion, Stefania Loreto, Pietro Marchese, Barbara Pirotto, Lorenzo Rossi. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60 (fino al 24 maggio, giovedì, venerdì, sabato e domenica)

CERVO



18.30. Cervo ti Strega 2026 (13ª edizione): incontro con i finalisti del Premio Strega Poesia 2026 in dialogo con Fabio Barricalla. Introduce Francesca Rotta Gentile. Intermezzi musicali a cura della cantante Nama. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (più info)



ENTROTERRA

BAJARDO



15.00.‘Antica Festa Ra Barca’: taglio dell’Albero di Pentecoste nel bosco a cura dei volontari. Ritrovo davanti al Comune



CASTEL VITTORIO

19.30. ‘A Cena con le Stelle - La Luna e le stelle di Primavera: cena dalle ore 19.30 + osservazioni guidate dalle ore 21.30 di Luna, Giove, stelle doppie, ammassi stellari e galassie. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

PERINALDO



21.45. ‘Artemis II, una notte sulla Luna’. Osservatorio Astronomico Comunale Cassini



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

BEAULIEU-SUR-MER



10.00-18.00. Una giornata in giardino dedicata alla natura in tutte le sue forme per scoprire tutte le sfaccettature della natura in un'atmosfera rilassata e adatta alle famiglie con Stand, laboratori, giochi per bambini, dimostrazioni e molto altro. Appassionati presenteranno e interagiranno con il pubblico. Giardino dell'uliveto, via Jean Bracco (i dettagli a questo link)



NICE



20.00-23.00. Campionato Mondiale Internazionale di Trial Indoor: competizione di Moto Trial con 5 nazioni, ciascuna composta da 2 piloti pronti a darsi battaglia + spettacolo di freestyle mozzafiato di Romain Chalier + dimostrazione di bike trial, che unisce tecnica e adrenalina + spettacolo di luci eccezionale che illuminerà la serata. Palais Nikaia (info e prenotazioni a questo link)



DOMENICA 24 MAGGIO

SANREMO



9.00. Sanremo GYM Festival: gare di Ginnastica Artistica femminile e maschile organizzata dalla Ginnastica Riviera dei Fiori. Polo Sportivo di Bussana, via Quinto Mansuino 12

10.00-16.30. La Lega Navale Italiana – Sezione di Sanremo – organizza un Open Day rivolto a tutti, dai 6 anni in su per provare e avvicinarsi al mondo della vela con uscite a vela e/o con la canoa. Corso Salvo D’Acquisto 12, Zona tra Bagni Morgana e Portosole (h 10/13-14/16.30), info 373 7389104



10.00. Selezione regionale della ‘Performer Cup Italy 2026’: evento che accoglie artisti dai 6 anni agli over 35 per il campionato nazionale di arti scenico-sportive. Le audizioni prevedono esibizioni di canto, danza, recitazione e arti circensi-acrobatiche. A cura di FIPASS. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00-18.00. ‘Percorsi di luce e di materia’: esposizione delle opere pittoriche di Carlo Introvigne e Roberta Botturi. Galleria Civica di via Palma 16 (centro storico), ingresso libero, fino al 2 giugno

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio



IMPERIA



14.00-18.00. ‘Radici. Cercate la bellezza’: mostra personale dell’artista Sciaradamuri a cura di Loredana Trestin e organizzata da Divulgarti. M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea, Villa Faravelli - Viale Giacomo Matteotti 151, fino al 31 maggio martedì, mercoledì, giovedì, venerdì h 10/13-14/17, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



20.30. Fiaccolata 'Per la Pace e il rispetto del diritto internazionale' volta a sensibilizzare le coscienze e le istituzioni riguardo alla Pace e al rispetto del diritto internazionale, con particolare riferimento alle guerre e ai crimini che stanno avvenendo in Libano, striscia di Gaza e Cisgiordania. Evento organizzato da numerose realtà cittadine. Piazza De Amicis



21.15. 'Andante con brio': spettacolo teatrale di Giorgia Brusco con Giorgia Brusco, Eugenio Ripepi ed Elisa Elena Boeri. Teatro dell'Attrito, via B. Bossi, info e prenotazioni 329 4955513



VENTIMIGLIA



11.00-17.30. ‘Memorie di Luce – Painting in Places of Longings’: mostra dell’artista Hella Kalkus. Giardini Hanbury a La Mortola, fino al 31 maggio (tutti i giorni h 11/13-14/17.30)



15.00-18.00. I Balli dello Swing: lezioni di prova gratuite con Luigi e Paola. Un invito a scoprire l’eleganza e l’energia dell’epoca d’oro dello swing. Sala del Dopo Lavoro Ferroviario, piazza Cesare Battisti 23 (i dettagli a questo link)



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra 'Carugi e non solo' della pittrice Gabriella Allara. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 maggio



OSPEDALETTI



8.30. Raduno d’Auto d’Epoca – 2° Memorial Mirko Rondelli’, manifestazione dedicata alle auto costruite prima del 1950: ritrovo e iscrizioni in Corso Regina Margherita, lato tennis + alle 10.15 partenza del giro turistico lungo il circuito di Ospedaletti con destinazione Dolceacqua + alle 12.30/13.00 gli equipaggi raggiungono Vallecrosia, dove le auto saranno esposte sul lungomare. A seguire aperitivo e pranzo + alle 16.00 cerimonia di premiazione e chiusura ufficiale della manifestazione (locandina)



TAGGIA ARMA



18.00. ‘Lunaris Beach Party’: aperitivo in riva al mare + dalle 19, dj set a cura di PokkiDJ (consigliato il dress code asiatico a tema con la serata). Bagni Il Gabbiano, Via Lungomare 50 ad Arma, info e prenotazioni 0184 43 208



SAN LORENZO AL MARE



8.00-18.30. Mercatino del Collezionismo e Antiquariato: una giornata dedicata agli oggetti dal fascino senza tempo + Magic Alex dalle ore 15 alle 18 per i più piccoli. Voa Roma



DIANO MARINA

8.30-20.30. ‘BenEssere Yoga Festival’: un weekend dedicato a lezioni, workshop, conferenze e presentazioni a cura dell'Asd Tilt di Diano Marina. Palazzetto dello Sport ‘G. Canepa’ (il programma)

15.30-18.30. ‘Artemis.6 – Frammenti di Luna’: ultimo giorno della mostra d’arte contemporanea a cura di Gabriele Cordì con opere degli artisti Nadia Ploug Gardella, Arianna Lion, Stefania Loreto, Pietro Marchese, Barbara Pirotto, Lorenzo Rossi. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60



CERVO



16.30. Cervo ti Strega 2026 (13ª edizione): ‘Voci che restano. Poesie di donne tra memoria e presente – Omaggio a Orsola Nemi’. Evento musicale a cura di OpenOrchestra diretta dal Maestro Marco Reghezza. Le poetesse Milena Mara Anastasia, Danila Marchi e Patrizia Massano in dialogo con Fabio Barricalla. Introduce Francesca Rotta Gentile. Intermezzi musicali a cura della pianista Luisa Repola. Oratorio Santa Caterina, ingresso libero (più info)

ENTROTERRA

BAJARDO



10.00. Mercatino dell’artigianato e dei prodotti del territorio



15.00. ‘Antica Festa Ra Barca’: sfilata in Via Roma degli Alfieri e delle Dame di ‘Castel Bajardo’ e del corteo storico del ‘Rione Parasio’ di Taggia + alle 16 in Piazza Parrocchiale i volontari issano l’Albero di Pentecoste con robuste corde e tanta forza di braccia + alle 17 le donne del paese accompagnate dai Cantori di Ceriana insieme a tutti i partecipanti cantano l’antica leggenda ‘A Barca’ girando intorno all’Albero. Nel corso della manifestazione Mauro Laura narra la storia dell’antica leggenda e le sue vicende



CAMPOROSSO

12.30. ‘Acciugando’: sagra Enogastronomica a cura della Pro Loco ‘Gli amici del mulino’. Palatenda Bigauda, info e prenotazioni al numero 338 9697040



CARPASIO

14.00. ‘Facciamo la Carta!’: attività per bambini che potranno creare e personalizzare il proprio foglio con fiori veri. Entrata libera al Museo della Lavanda con visita guidata e merenda per tutti (costo laboratorio 5 euro, prenotazione consigliata su whatsapp 331 737 8106). Museo della Lavanda



PIGNA



7.30. Per il Maggio nei Parchi, escursione ad anello del Monte Lega, con visita ai bunker. Ritrovo alla Sella di Gouta. Si consiglia di portare una pila frontale. Info e prenotazioni: Laura Rebaudo 342 5624640



8.50. Escursione da Carmo Langan Colla Melosa costeggiando la diga di Tenarda di circa 6 ore accompagnati dalla guida GAE Maria Giovanna (10 euro). Ritrovo alle 9.30 Bivio di Langan o alle 8.50 davanti alla pasticceria di Pigna (più info)



10.00 & 15.00. Per la Giornata Mondiale della Biodiversità la Delegazione di Imperia propone la passeggiata alla Madonna del Passoscio nel territorio di Pigna di circa 3 ore accompagnati da una guida ambientale escursionistica. Previste due partenze con ritrovo nella piazzetta del Comune di Pigna (10 euro per gli iscritti FAI e 15 euro per i non iscritti), info e prenotazioni: imperia@delegazionefai.fondoambiente.it (più info)

PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



REZZO



9.00. Per ‘Maggio nei Parchi’, visita guidata nella Valle di Rezzo: una giornata tutta dedicata alla bellezza della Valle della Giara (affluente del torrente Arroscia). In mattinata, visita a Cènova; nel pomeriggio alle 13 incontro al castello di Rezzo con il Prof. Gino Rapa, insegnante appassionato e ‘giocoliere di parole’, che presenterà il suo ultimo libro ‘Fabulé - favole antiche per lettori moderni’. Info e prenotazioni: 375 6342236 - rezzo.turismoecultura@gmail.com



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

11.00-17.00. Festa di Primavera: una giornata da trascorrere nell’atmosfera della Primavera, con tanti laboratori artistico-manuali per adulti e bambini (dalle 11 alle 12.30 e dalle 14 alle 17), lo spettacolo del teatrino da tavolo ‘Il fuso, la spola e l’ago’ dei fratelli Grimm (alle ore 16) e il mercatino dei libri, giochi e manufatti. Evento a cura dell’’Associazione Pedagogica Steineriana. Piazze del paese (ntrata libera, laboratori con contributo a sostegno delle attività dell’Associazione), info +39 375 5618126 (più info)



VILLA FARALDI

9.00. Trekking di circa 3 ore con partenza da Riva Faraldi nell’anello dei laghetti di Villa e Deglio Faraldi accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro. Evento nell’ambito delle ‘Escursioni Borghi di Ponente’ (10 euro). Ritrovo alla Chiesa della Trasfigurazione di Riva Faraldi, info 340 2440972



FRANCIA

MONACO



18.00. Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Montecarlo diretta dal M° Elias Grandy con Jean-Yves Thibaudet al piano. Musiche di Camille Saint-Saëns, Gustav Mahler. Auditorium Rainier III (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



10.00. ‘La Marche des Animaux’: passeggiata lungo la Promenade des Anglais con gli animali domestici. Partenza da Rauba Capeu in direzione Negresco (evento gratuito)



11.00-19.00. Festa di Maggio: laboratori creativi, truccabimbi e tatuaggi temporanei, giochi tradizionali in legno, giochi di puzzle, stand delle associazioni, attività calcistiche + specialità nizzarde (socca, pan bagnat, pissaladière…), panini, pasta, dessert, bevande calde e fredde. Jardins des Arènes de Cimiez (il programma a questo link)





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