Riva Ligure pedonalizza il centro per l’estate 2026: eventi, dehors ampliati e palco fisso fino a settembre

L’estate 2026 di Riva Ligure si prepara ad entrare nel vivo con un ricco calendario di manifestazioni che animeranno il centro cittadino dal mese di luglio fino ai primi giorni di settembre. La Giunta comunale ha approvato una delibera che istituisce una vasta area pedonale urbana temporanea lungo via Martiri della Libertà e sul lato mare di piazza Ughetto, con l’obiettivo di ospitare spettacoli, eventi e iniziative dedicate a famiglie, bambini e adulti.

Il provvedimento prevede la chiusura quotidiana della strada dalle 19.30 alle 24, trasformando il cuore del paese in uno spazio dedicato all’intrattenimento estivo e alla socialità. A fare da fulcro alle manifestazioni sarà un palco temporaneo, che verrà installato accanto al pannello elettronico a messaggio variabile in piazza Ughetto e resterà operativo dal 1° luglio al 5 settembre prossimo. La presenza della struttura comporterà alcune modifiche alla viabilità, tra cui la deviazione del traffico su un’unica carreggiata lato monte e la temporanea eliminazione di quattro stalli blu nell’area dell’aiuola con la palma. Nel documento approvato dalla Giunta si sottolinea come l’iniziativa rappresenti “un’azione diretta a supporto del tessuto economico locale”, andando ad affiancarsi agli interventi già messi in campo negli ultimi anni dall’amministrazione comunale.

Proprio per sostenere le attività commerciali e i pubblici esercizi, il Comune concederà la possibilità di ampliare temporaneamente le aree esterne già autorizzate per tavolini e sedie. Gli spazi aggiuntivi potranno essere utilizzati nella passeggiata di via Martiri della Libertà e in corso Villaregia, limitatamente al tratto antistante il civico 186 ed escluse le aree demaniali marittime. Le autorizzazioni saranno valide per il periodo compreso tra luglio e il 5 settembre 2026 e saranno subordinate ad alcuni criteri precisi. Tra questi, la necessità di presentare domanda entro il 10 giugno prossimo, la regolarità nei pagamenti tributari verso l’ente e il rispetto delle norme di sicurezza e viabilità pedonale.

La delibera stabilisce inoltre che:

le occupazioni non potranno superare i 50 metri quadrati aggiuntivi;

aggiuntivi; dovrà essere garantito almeno un metro di passaggio davanti agli accessi privati;

davanti agli accessi privati; sarà obbligatorio mantenere una corsia di emergenza di 2,75 metri per i mezzi di soccorso.

Per eventi e spettacoli pubblici sarà inoltre necessario presentare le specifiche pratiche SUAP, comprese eventuali SCIA o autorizzazioni previste dagli articoli 68 e 69 del Testo unico di pubblica sicurezza. La Giunta ha infine previsto anche la chiusura di via Martiri della Libertà il 24 giugno, in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni. Con l’approvazione della delibera, il Comune ha dato mandato al comando di Polizia Locale di predisporre tutti gli atti necessari per rendere operative le misure previste durante la stagione estiva.