La Ginnastica Riviera dei Fiori brilla a Torino e scalda i motori per Sanremo

Si è conclusa con un bilancio straordinario la spedizione della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori ai Campionati Nazionali della FederGinnastica (sezione agonistica del Trampolino Elastico), andati in scena al PalaSerning di Torino dal 15 al 17 maggio. Tre giorni di altissimo livello tecnico che hanno visto i portacolori sanremesi confrontarsi senza timore con l'élite della disciplina olimpica.

La giornata di venerdì è stata dedicata ai prestigiosi Campionati Assoluti, la massima competizione riservata ai migliori ginnasti senior d’Italia, selezionati dal Direttore Tecnico Nazionale Giuseppe Cocciaro. Per la prima volta nella storia societaria, grazie agli eccellenti risultati dell’ultimo anno, ha strappato il pass di ammissione la sanremese Matilde Sappia.

Matilde ha calcato il palcoscenico più importante con grinta e determinazione non comuni, completando due esercizi di gara ad elevato coefficiente di difficoltà. In una competizione che vedeva due ginnaste dominare la scena e una lotta serratissima per il terzo gradino del podio (decisa per pochissimi decimi di punto), Matilde ha conquistato un fantastico 7° posto assoluto, reggendo l'emozionante confronto con atlete stabilmente nel giro della Nazionale e con alle spalle campionati europei e mondiali.

Sempre venerdì, le ottime notizie sono proseguite con la finale del Campionato Italiano Individuale Gold: nella categoria Allievi, un superbo Giacomo Cioffi si è confermato ai vertici della ginnastica italiana, conquistando il titolo di Vice Campione Italiano.

Sabato e domenica i riflettori si sono spostati sulle finali Silver, caratterizzate da una nuova ed avvincente formula: tre gare di acrobatica distinte con una classifica assoluta e tre classifiche di specialità. Il format prevedeva l'azzeramento dei punteggi delle qualificazioni per le prime otto ginnaste, regalando sfide ad alta tensione.

Il settore giovanile ponentino ha risposto presente:

Categoria Juniores LB: Uno splendido primo posto nel minitrampolino per Cecilia Carlo , autrice di tre salti dallo spessore tecnico impeccabile.

Uno splendido per , autrice di tre salti dallo spessore tecnico impeccabile. Categoria LA (11 atlete sanremesi all'esordio): Nonostante la prima esperienza in un contesto simile, le giovanissime si sono dimostrate agguerrite. Nella specialità tumbling , Camilla Di Simone ha chiuso al 6° posto e Beatrice Evangelista all'8°. Nel minitrampolino , Camilla si è messa al collo un meritatissimo oro , mentre Beatrice ha sfiorato il bronzo per appena 0,10 punti.

Nonostante la prima esperienza in un contesto simile, le giovanissime si sono dimostrate agguerrite. Nella specialità , ha chiuso al 6° posto e all'8°. Nel , Camilla si è messa al collo un , mentre Beatrice ha sfiorato il bronzo per appena 0,10 punti. Allieve 2: Medaglia di bronzo per Giulia Parente e un ottimo 7° posto per Matilde Cosentino.

Medaglia di e un ottimo 7° posto per Matilde Cosentino. Junior: Bronzo nel tumbling e 6° posto al minitrampolino per Benedetta Semiglia; nella stessa categoria, 6° posto per Mia Manferdini (tumbling) e 7° per Mia Bertonasco (minitrampolino).

Hanno completato l'ottima prestazione corale della squadra acrobatica Noemi Giancaterino, Ilaria Donatello, Giulia Di Francesco e Bice Manzo, che hanno ottenuto punteggi vicini alle compagne e avranno sicuramente modo di rifarsi nelle prossime occasioni. Grande la soddisfazione espressa dai tecnici Damiano Giunta e Giulia Bellone, oltre che dai dirigenti al seguito Daniela Breggion e Claudio Frascarelli.

Il calendario della Riviera dei Fiori non conosce soste. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, la sezione di Ginnastica Ritmica sarà impegnata a Riccione per le finali nazionali di Ritmica Europa.

Contemporaneamente, la macchina organizzativa societaria lavora a pieno ritmo per la terza edizione del Sanremo Gym Festival, evento patrocinato dal Comune di Sanremo e inserito nel calendario regionale FGI delle attività non competitive. Il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori (e la palestra dedicata in esclusiva alla ginnastica) è pronto ad ospitare circa 350 ginnasti in due giorni di grandi emozioni. L'evento vedrà alternarsi in pedana il Minigym (3/5 anni), il Supergym (6/8 anni di ritmica, artistica M/F e trampolino), il TopGym (dai 9 anni di ritmica e artistica F), la Gymnaestrada (tutte le età) e la spettacolare Golden Age (dai 50 anni in su).

A dare ulteriore prestigio al festival e al polo sportivo cittadino, il Palagymflowers avrà l’onore di ricevere in questi giorni la visita ufficiale del Presidente Federale Andrea Facci, accompagnato dal Consigliere Nazionale Giuseppe Raiola e dal Presidente del Comitato Regionale Maurizio Cipriani.