Il Team Sanremo Freeride 'Lenti e Bollenti' brilla alla Gravity Race di Monte Alpet (Foto)

Il Team Sanremo Freeride "Lenti e Bollenti" brilla alla Gravity Race di Monte Alpet. ​Il 16 e 17 maggio, il team ha, infatti, affrontato la tappa del nuovo circuito che assegnava la maglia di Campione Regionale sul tracciato di Monte Alpet: una gara impegnativa che ha messo a dura prova i migliori giovani biker.

​"I ragazzi hanno ottenuto risultati davvero degni di nota nelle diverse categorie" - fa sapere il Team Sanremo Freeride "Lenti e Bollenti" - "Negli Esordienti Ettore Bertocchi ha conquistato un eccellente terzo posto, nella Juniores grande prova di squadra con Matteo Botto che si è piazzato quarto e Francesco Pastorello quinto dimostrando costanza e determinazione, negli Allievi Fantino Romeo ha chiuso con un ottimo nono posto mentre il giovanissimo Claudio Borfiga ha concluso al ventiseiesimo posto portando a termine con successo la sua prima gara in assoluto".