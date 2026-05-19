Calcio femminile. Matuziana, quattro atlete convocate nella Rappresentativa Regionale

Matuziana in festa per la convocazione nella rappresentativa regionale di Chrystal Pastorino, Nicol Cicconetti, Andrea Cento e Alice Assandri.

​La squadra della Liguria prenderà parte alla prima edizione del Torneo Nazionale Femminile, organizzato dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, che si terrà ad Ampezzo dal 23 al 25 maggio.

Parteciperanno al quadrangolare le seguenti Regioni: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Trentino.

Il Torneo si svolgerà nel Centro Sportivo Ampezzano. Ci sono voluti 5 anni di lavoro per poter ricostruire da zero il nostro settore femminile e vedere oggi quattro delle nostre atlete scendere in campo con la Rappresentativa ci fa' capire che siamo sulla strada giusta.