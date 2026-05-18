Volley, impresa storica per il Pesce Innamorato Sanremo Riviera: campionato vinto senza sconfitte

Una stagione da incorniciare, una cavalcata perfetta culminata con la conquista del campionato interprovinciale di Prima Divisione femminile senza perdere nemmeno una partita. È il risultato ottenuto dalla squadra Ristorante Pesce Innamorato Sanremo Riviera, celebrato con orgoglio dal presidente della Polisportiva Corpo e Movimento, Beppe Privitera.

“È stata un’annata storica e per nulla scontata”, sottolinea Privitera, evidenziando il valore di un successo arrivato al termine di un campionato lungo e intenso, affrontato sempre con determinazione e continuità. “Vincere un campionato senza mai perdere una gara è qualcosa di unico, sempre e comunque”, ha dichiarato il presidente, che ha voluto ringraziare tutto lo staff tecnico composto da Fernando Guadagnoli, Rinino detto “Mich”, con il supporto di Gabriele Artuso, capaci di imprimere al gruppo una crescita tecnica e agonistica decisiva.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alle giocatrici, protagoniste di un percorso di crescita costante, e a tutti coloro che collaborano durante le gare, dai segnapunti agli addetti arbitrali, figure spesso dietro le quinte ma fondamentali nell’organizzazione della stagione. Il trionfo assume ancora più valore considerando il profondo rinnovamento vissuto dalla squadra dopo la rinuncia alla Serie C. La società ha infatti ricostruito il gruppo inserendo nuove atlete provenienti da altre realtà del territorio e valorizzando giovani del settore giovanile. Un progetto che, partita dopo partita, ha saputo trasformarsi in una macchina vincente.

Ora lo sguardo è rivolto al futuro e alla prossima Serie D regionale. La società analizzerà lo sviluppo del progetto, consapevole che il salto di categoria richiederà rinforzi, nuovi apporti economici e possibili collaborazioni con altre società del territorio per consolidare una realtà che ha già scritto una pagina importante della pallavolo femminile locale.