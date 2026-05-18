Virtus Sanremese, doppietta storica: dopo il campionato arriva anche la Coppa Liguria contro Lavagna 2.0

La Virtus Sanremese completa una stagione straordinaria conquistando anche la Coppa Liguria di Prima Categoria. Dopo aver vinto il campionato, la formazione guidata da mister Prunecchi si è imposta nella finale disputata a Noli contro il Lavagna 2.0, anch’esso vincitore del proprio raggruppamento e già promosso in Promozione con largo anticipo.

La finale regionale si è sviluppata come una sfida equilibrata e intensa, giocata sul filo della tattica e della concentrazione. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, ma con grande rispetto reciproco, annullandosi soprattutto nella zona centrale del campo e concedendo pochissimo agli attaccanti. Nessun errore evidente, ma tanta intensità e la tensione tipica delle grandi finali.

A fare la differenza è stata la determinazione della Virtus Sanremese, capace di mantenere la consueta solidità difensiva e di colpire nel momento decisivo della partita. La rete che ha deciso l’incontro è arrivata al 55’: protagonista Erik Crudo, che con una conclusione potente dalla distanza ha trovato l’incrocio dei pali, battendo l’incolpevole portiere del Lavagna 2.0.

Nel finale la squadra avversaria ha provato a reagire e al minuto 80 ha avuto l’occasione per riaprire la gara grazie a un calcio di rigore assegnato per fallo di mano del difensore Castaldo. L’esecuzione del giocatore del Lavagna 2.0, però, non ha avuto esito positivo, permettendo alla Virtus Sanremese di conservare il vantaggio fino al triplice fischio.

Al termine della gara, l’equilibrio tattico che aveva caratterizzato la finale ha lasciato spazio all’esultanza della squadra sanremese, protagonista di una vittoria meritata conquistata lottando su ogni pallone contro un avversario di valore.

Per la Virtus Sanremese, alzare la Coppa Liguria rappresenta il coronamento di un percorso costruito con sacrificio, dedizione e consapevolezza delle proprie qualità tecniche e morali. Un traguardo importante che entra nella storia del club e resterà impresso nei ricordi di chi ha creduto in questa stagione vincente.