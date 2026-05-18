Petanque, grande giornata di sport a Pompeiana: 72 giocatori per la Coppa Liguria, doppio podio per i padroni di casa

“Il cielo è sempre più blu a Pompeiana”, proprio come il colore delle divise dell’A.S.D. Pompeiana Petanque. Una frase che riassume perfettamente la giornata vissuta domenica 17 maggio sui campi della società ponentina, teatro della gara a terne valida per la Coppa Liguria di petanque.

Una manifestazione che ha richiamato ben 72 giocatori, suddivisi in 24 formazioni, in una giornata caratterizzata da grande partecipazione, agonismo e spirito sportivo. A fare da cornice anche l’organizzazione curata dal club di casa insieme ai volontari e il servizio di ristorazione ospitato presso “Bona a Vui”.

Sul piano sportivo, a conquistare il primo posto è stata la formazione del Dopolavoro Ferroviario Ventimiglia composta da Calogero Fazio, Giuseppe Pirrottina e Sebastiano Tornatola, protagonista di un percorso impeccabile.

Grande soddisfazione anche per il Pompeiana, capace di portare due squadre sul podio. Al secondo posto si sono infatti classificati Nicola Albani, Francesco Papa e Domenico Papa, mentre il terzo gradino è andato a Cristian Agaccio, Defendente Calmarini e Antonio Mazza.

Quarta posizione finale per il team del Pontedassio formato da Nicola Brandi, Franco Ercole e Paoluccio Massa.

La gara, riservata alla categoria BCC e diretta dall’arbitro Francesco Esposito, rappresentava uno degli ultimi appuntamenti della Coppa Liguria, ormai vicina alla conclusione.

A una sola gara dal termine della competizione regionale, la classifica generale vede al comando Martina Sassello con 25 punti, davanti a San Paolo a quota 22. Seguono Infra, Roverino e DLF Ventimiglia appaiate a 21 punti. Più staccate Lanternino, San Giacomo e San Bartolomeo a 14, con Pompeiana al nono posto a quota 11.

Al termine della manifestazione sono arrivati anche i ringraziamenti della FIB Imperia, attraverso Rosella e Gianfranco, che hanno sottolineato l’ottima riuscita dell’evento: “Bella gara, vogliamo ringraziare tutti i partecipanti, il presidente del Pompeiana Biancheri e tutti i suoi collaboratori per l’organizzazione”.

Un pensiero speciale è stato rivolto anche ai tanti volontari pompeianesi che hanno contribuito alla riuscita della giornata. Senza il loro supporto logistico e organizzativo, infatti, sarebbe molto più complesso sostenere eventi di questo livello, sempre più importanti per la promozione della petanque sul territorio.