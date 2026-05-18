Coppa Rally di Zona 2, la sanremese Sciascia e Capolongo pronti al Rally Il Grappolo per continuare la crescita

Il calendario della Coppa Rally di Zona 2 entra nel vivo e, dopo l’esordio stagionale al Rally Vigneti Monferrini, tornano in azione anche Patrizia Sciascia e Piercarlo Capolongo. L’equipaggio portacolori di ALMA Racing sarà infatti al via nel fine settimana al Rally Il Grappolo, seconda tappa della serie piemontese. Per la pilota sanremese e il navigatore torinese si tratterà della seconda uscita sulla Skoda Fabia RS Rally2 gestita dal team lucchese MM Motorsport, dopo la positiva nona posizione assoluta conquistata nella gara inaugurale di Canelli. Una sfida che si annuncia ancora una volta impegnativa, con un elenco iscritti di alto livello e prove speciali particolarmente selettive.

“La gara astigiana, come al solito, si prospetta difficile e selettiva. Arriviamo dalla prima di Coppa sulle strade del Rally Vigneti Monferrini, dove abbiamo cercato di riprendere in mano la macchina e gli automatismi dopo un lungo inverno di stop. Anche qui il livello sarà elevato, proveremo a migliorarci chilometro dopo chilometro”, commentano Sciascia e Capolongo alla vigilia della competizione. Un progetto sportivo condiviso con numerosi partner e sostenitori, che l’equipaggio ha voluto ringraziare pubblicamente: “Ci teniamo a ringraziare e menzionare le persone che condividono con noi questo percorso ed in particolar modo vogliamo portare una citazione al team MM Motorsport, Unipolglass Roma, Lavanderia Martinengo, Room Kit, Speed Queen, Paninoteca Scacco Matto e Pirelli. Per ultima ma non per ordine di importanza, anche alla scuderia ALMA Racing, sempre presente al nostro fianco”.

Il Rally Il Grappolo, giunto alla sua decima edizione, si svilupperà su due giornate di gara: una prova speciale nel tardo pomeriggio di sabato aprirà il programma, mentre domenica saranno cinque i tratti cronometrati in calendario, con partenza e arrivo fissati a San Damiano d’Asti.