Calcio a 5. GS Riva Ligure trionfa nel campionato regionale under 12

In una giornata di sport, passione e e grandissime emozioni quella che si è consumata sul campo di Badalucco, cornice delle finali dei Campionati Regionali Under 12 di calcio a 5.

Ad alzare la coppa della vittoria, al termine di una cavalcata trionfale, sono stati i giovanissimi atleti del GS Riva Ligure che hanno conquistato il titolo davanti ad un pubblico caloroso.

I ragazzi guidati dai Mister Giampaolo Minasso e Lorenzo Izetta hanno dimostrato ottima organizzazione di gioco ma anche grande carattere superando in semifinale i ragazzi della Asd Badalucco 2009 e subito dopo in finale i ragazzi dell’Asd Caramagna FC aggiudicandosi così l’accesso alle fase nazionali che si terranno dal 10 al 14 giugno 2026 a Nova Siri - Policoro (Basilicata).

Un ringraziamento speciale va alla comunità di Badalucco per l’ottima ospitalità ed a tutti i genitori che hanno sostenuto i ragazzi dal primo all’ultimo minuto.

