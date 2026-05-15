Calcio. Il Kids Tour conquista Sanremo: giochi, sport e divertimento per centinaia di bambini

Grande entusiasmo a Sanremo per l’arrivo del Kids Tour, che mercoledì ha fatto tappa nella città dei fiori in occasione del suo 24° appuntamento stagionale, coinvolgendo numerosi bambini in un pomeriggio all’insegna dello sport, del gioco e dei colori Rouge & Blanche.

Dopo il passaggio a Saint-Martin-Vésubie, il tour dedicato ai più giovani ha scelto Sanremo come quarta tappa italiana della stagione, dopo Ventimiglia, Badalucco e Limone, confermando il forte legame con il territorio transfrontaliero tra Liguria, Francia e Principato di Monaco.

I partecipanti hanno potuto cimentarsi in diverse attività gratuite e aperte a tutti, tra cui il bersaglio gigante che metteva in palio una maglia autografata da Maghnes Akliouche per il concorrente più preciso, oltre a quiz e giochi pensati per far vivere ai bambini l’atmosfera del club biancorosso in modo divertente e coinvolgente.

La tappa sanremese ha rappresentato un nuovo successo per il Kids Tour, che nel corso della stagione ha già incontrato oltre 3000 bambini attraverso le 24 tappe organizzate tra Monaco, Francia e Italia.

Nel corso degli eventi i giovani partecipanti hanno anche avuto la possibilità di incontrare diversi protagonisti del calcio professionistico, tra cui Mamadou Coulibaly, Lukas Hradecky, Lamine Camara e Folarin Balogun.

Il Kids Tour è stato inoltre presente sul sagrato dello Stade Louis-II durante le giornate di partita, offrendo ai tifosi e ai più piccoli momenti speciali con sessioni di autografi e incontri ravvicinati con giocatori e ospiti d’eccezione come Caio Henrique, gli ex calciatori Valère Germain e Yaya Touré e persino la leggenda mondiale dell’atletica Usain Bolt, che ha salutato e trascorso del tempo con i bambini.