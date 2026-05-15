L’arte della pizza si rinnova: nasce “Lievita” dove un tempo batteva il cuore di Senese

C’è un nuovo profumo che si sprigiona tra le vie di San Martino, un aroma che sa di grani selezionati, lunghe lievitazioni e passione autentica. In Via Privata Scoglio 14, a pochi passi dall’eleganza di Porto Sole e dalla brezza della pista ciclabile, ha aperto i battenti Lievita. Non è solo una nuova pizzeria, ma il prosieguo di una storia di successo che vede protagonisti volti noti e stimati della ristorazione matuziana.

Un passaggio di testimone d’eccellenza

Laddove per anni il Ristorante Pizzeria Senese di Gianni Senese è stato un punto di riferimento prima di fare ritorno a Napoli, oggi sorge una realtà completamente rinnovata negli interni e nel dehors. Al timone c’è la famiglia di Dino (Caruso Placido), già proprietaria dello storico "Il Profumo del Mosto" sul solettone di Piazza Colombo. Una garanzia di professionalità che decide di raddoppiare, portando a Sanremo una visione innovativa della cucina.

Il cuore del progetto: le parole di Dino

L'entusiasmo di Dino traspare da ogni dettaglio. Per lui, Lievita non è solo un investimento, ma un atto d'amore verso il proprio mestiere e la città.

"Questo è un progetto nato col cuore. Mi sono innamorato perdutamente di questo posto e di una visione di ristorazione più moderna, capace di emozionare. Abbiamo voluto sfidare noi stessi: nuovi impasti, lievitazioni naturali e una ricerca maniacale sugli ingredienti per mettere a frutto l'esperienza di una vita, ma con uno sguardo rivolto al futuro. Abbiamo rilevato questa attività con rispetto per chi ci ha preceduto e, dopo il primo mese di apertura, l'affetto dei clienti ci ripaga di ogni sforzo. Devo ringraziare mia moglie: il suo sostegno è stato la linfa vitale che mi ha permesso di tuffarmi in questa nuova avventura. Un grazie speciale va anche a mia sorella, la cui presenza è stata fondamentale, e non voglio dimenticare i miei collaboratori, preziosi alleati in questo percorso" .

Non solo Pizza: il mare nel piatto tra Cruditè e Tradizione

Se il nome “Lievita” evoca immediatamente la sofficità di una pizza napoletana d’avanguardia (disponibile anche in versione gluten free), l’offerta del locale va ben oltre, raddoppiando l’eccellenza marinara della proprietà. Qui la cucina si eleva con una selezione di pesce freschissimo, proponendo spettacolari cruditè e piatti speciali dove il pescato del giorno è il protagonista assoluto.

Il menù è un viaggio gourmet che fonde i sapori della tradizione ligure più autentica a creazioni sofisticate da "Ristorante con la R maiuscola", pensate per chi cerca un’esperienza culinaria raffinata e completa. Il tutto è impreziosito da una ricercata selezione di birre artigianali liguri, ideali per esaltare i sapori salini e la freschezza del nostro territorio.

Un’oasi moderna tra il verde e il mare

Il locale si presenta con un design contemporaneo e un ampio dehors circondato dal verde, un angolo di pace dove godersi una cena a pochi passi dal mare. Che sia per una pizza leggera e digeribile o per una cena gourmet a base di pesce, Lievita si candida a diventare il nuovo "place to be" della città dei fiori.

Dino ed il suo team vi aspettano in via privata Scoglio, 14, Sanremo (Zona San Martino/Porto Sole) A due passi dalla pista ciclabile.

Per Info e Prenotazioni chiamare al 0184 189 7825 o visitare la pagina Facebook e Instagram