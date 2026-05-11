Il Nuoto Paralimpico riparte da Imperia: successo per il debutto del Campionato Interregionale (Foto)

Una giornata di sport che segna un nuovo inizio per il nuoto paralimpico nel Nord-Ovest. Si è svolta ieri, domenica 10 maggio, presso la Piscina Comunale "Felice Cascione" di Imperia, la prima fase del Campionato Interregionale FINP, un appuntamento che per la prima volta ha toccato il capoluogo ponentino.

L’evento, organizzato dalla Delegata Regionale FINP Liguria Martina Amodeo con il patrocinio del Comune di Imperia, ha visto la partecipazione di 16 atleti, equamente suddivisi tra agonisti e promozionale (settore UISP). L'iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la diffusione del nuoto paralimpico, portando gare ufficiali di rilievo direttamente sul territorio ligure.

A portare il sostegno delle istituzioni locali sono intervenuti il Sindaco di Imperia Claudio Scajola e il Presidente del Consiglio Comune Simone Vassallo, che hanno rivolto parole di elogio agli atleti e agli organizzatori, sottolineando l’alto valore sociale e l'impatto umano della manifestazione.

Il livello tecnico espresso in acqua è stato di assoluto rilievo, coronato dal nuovo Record Italiano nei 100 metri dorso siglato da Giorgia Amodeo categoria S1 della Polisportiva Dilettantistica Integrabili. Altrettanto fondamentale è stato il contributo dei giovani atleti del vivaio, in rappresentanza di società d'eccellenza come la Genova Nuoto My Sport e il Centro Sportivo Roero Srl SSD (Piemonte)

"Vedere finalmente gli atleti in vasca dopo un anno di lavoro è una soddisfazione immensa: questo evento non è un traguardo, ma il punto di partenza per far crescere il movimento su tutto il territorio," ha dichiarato Martina Amodeo. "Le belle prestazioni e i sorrisi di domenica ci hanno regalato una carica di umanità travolgente, che ci conferma nella volontà di rendere lo sport davvero accessibile a tutti. Il mio obiettivo è che questa giornata sia solo la prima di una lunga serie, offrendo ai nostri ragazzi ogni opportunità per essere protagonisti."

Un ringraziamento particolare va alle realtà del territorio che hanno creduto nel progetto contribuendo con generosità alla realizzazione dei pacchi gara per gli atleti. Si ringraziano Costa Ligure, che ha omaggiato i partecipanti con i propri prodotti tipici d'eccellenza, e l’Officina Ortopedica Sanremese, per il prezioso supporto e la sensibilità dimostrata verso il movimento paralimpico.

La perfetta riuscita della manifestazione è stata possibile grazie a una sinergia organizzativa impeccabile. Un ruolo di primo piano è stato svolto dalla Polisportiva Dilettantistica Integrabili, che ha supportato attivamente l'organizzazione dell'evento sul territorio. Un ringraziamento speciale va inoltre alla Rari Nantes Imperia '57 per la preziosa ospitalità; in particolare, si ringrazia il Direttore Generale Matteo Gai, il cui impegno costante è stato determinante.

La sicurezza e l'assistenza sanitaria sono state garantite dalla collaborazione tra la Croce Rossa di Imperia e la Dottoressa Valeria Mosca. Si ringraziano infine i Giudici di gara della FIN (Federazione Italiana Nuoto), i cronometristi e tutti i volontari coinvolti, il cui lavoro è stato essenziale per il regolare svolgimento delle competizioni.

La Federazione dà appuntamento alle prossime tappe della stagione, con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e coinvolgere un numero sempre maggiore di atleti e società nel segno dell'inclusione.