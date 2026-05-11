Coppa Italia, l’imperiese Stefano Alassio designato per la finale Lazio-Inter allo stadio Olimpico di Roma mercoledì

Ancora un importante riconoscimento per Stefano Alassio. L’assistente arbitrale imperiese è stato infatti designato per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma mercoledì 13 maggio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. Per il direttore di gara della Sezione AIA di Imperia, classe 1980, si tratta dell’ennesimo traguardo di una carriera costruita ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale. Alassio, arbitro dal 1995, può vantare ben 196 presenze in Serie A e 95 in Serie B, oltre a designazioni nei match più prestigiosi del panorama nazionale.

Nel suo curriculum figurano infatti quattro derby di Milano, tre derby di Roma, tre derby di Torino e un derby di Genova, oltre alla finale di Coppa Italia 2020 e alla finale di Supercoppa Italiana 2023. Dal 2019 Alassio è inoltre arbitro internazionale e ha già collezionato 28 partite di Champions League, confermandosi tra gli assistenti italiani più apprezzati a livello europeo. La designazione completa della finale vede Marco Guida come arbitro principale, con Stefano Alassio e Giovanni Baccini assistenti. Quarto ufficiale sarà Luca Zufferli, mentre in sala VAR ci saranno Paolo Mazzoleni e Aleandro Di Paolo. Assistente di riserva Fabiano Preti.

Un incarico prestigioso che conferma ancora una volta il valore e l’esperienza dell’ufficiale di gara imperiese nel panorama arbitrale nazionale.