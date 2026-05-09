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Sport | 09 maggio 2026, 18:38

Sanremo e Mentone rafforzano il gemellaggio con la terza edizione della “Coupe de France” al Golf degli Ulivi

Oltre 100 giocatori in gara, 40 dalla Costa Azzurra. Presenze istituzionali e premiazioni in Club House per un evento ormai centrale nelle relazioni tra le due città

In occasione del gemellaggio tra Sanremo e Mentone, il Circolo Golf degli Ulivi ha ospitato la terza edizione della 'Coupe de France', manifestazione nata per celebrare e consolidare il rapporto di amicizia e collaborazione tra le due cittadine rivierasche.

"L’evento - si spiega nel comunicato -, organizzato con la collaborazione del Consolato Onorario di Francia presieduto da Luca Fucini, rappresenta ormai un importante appuntamento sportivo e istituzionale nel calendario delle iniziative legate al gemellaggio. La gara, iniziata alle ore 8:50 del mattino e proseguita per l’intera giornata, ha richiamato ben 100 giocatori, di cui oltre 40 provenienti dalla vicina Costa Azzurra, confermando il crescente successo della manifestazione, che anno dopo anno continua a crescere sia sotto il profilo sportivo sia sotto quello turistico e delle relazioni. I partecipanti si sono confrontati in una competizione 18 buche Stableford suddivisa in tre categorie, con premi per i primi classificati e riconoscimenti speciali dedicati ai giocatori francesi.

Alla giornata hanno preso parte anche le delegazioni ufficiali delle due città gemellate: per il Comune di Sanremo è intervenuto il Sindaco Alessandro Mager, mentre il Comune di Mentone era rappresentato da Daniel Mineo, Assessore al Turismo unitamente al Presidente del circolo Franco Formaggini. La manifestazione si è conclusa intorno alle ore 18 nei saloni della Club House del Circolo con la cerimonia di premiazione, seguita da un rinfresco dedicato a tutti i partecipanti.

La Coupe de France si conferma così un appuntamento di grande valore per il gemellaggio tra Sanremo e Mentone, con l’obiettivo di rafforzare nei prossimi anni la collaborazione tra le due città attraverso iniziative sportive, culturali, turistiche".

I risultati a questo link

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