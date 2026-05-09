Pallamano, doppio impegno nel fine settimana per l’Abc Bordighera (Foto)

Weekend intenso per l’Abc Bordighera. Oggi la Seniores giocherà l’ultima partita in casa mentre domani l'under 14 sarà impegnata nei playoff.

Doppio impegno nel fine settimana, dunque, per l’Abc Bordighera tra prima squadra e settore giovanile. "Oggi vi sarà l’ultimo saluto in casa. Alle 17:30 presso il Palazzetto dello Sport di Bordighera. La seniores maschile guidata da Pierangelo Torielli e Ivano Perilli affronterà l’Antibes nell’ultima giornata casalinga del campionato dipartimentale francese di Prima Divisione" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Il campionato si chiuderà il 29 maggio in trasferta a Nizza ma questa sarà l’ultima occasione per vedere la squadra giocare a Bordighera. La società spera in un folto pubblico per incoraggiare i ragazzi. Il bilancio è positivo: la società si ritiene soddisfatta della stagione. Diversi i nuovi giocatori inseriti in rosa che, dopo le difficoltà iniziali ad adattarsi, hanno dato un apporto importante alla crescita dei più giovani. Il club è già al lavoro per la prossima stagione".

Domenica 10 maggio trasferta impegnativa per l’under 14 di Stefania Conte e Luciano Martin. "I ragazzi saranno impegnati nei playoff di categoria a Molteno, in provincia di Lecco, per un triangolare contro i padroni di casa del Molteno e la forte formazione del Cassano Magnago" - dice l'Abc Bordighera - "La società non può che ritenersi soddisfatta del percorso. L’under 14 ha debuttato in Francia nel campionato under 15, quindi sotto età, chiudendo quarta su 19 squadre. L’avventura nei campionati italiani è stata affrontata con entusiasmo dopo quattro anni di assenza, nonostante le difficoltà logistiche delle trasferte da 150-200 km. Il gruppo ha creato un ottimo spirito di squadra e mostra grandi potenzialità tecniche di crescita. La società è già al lavoro per permettere alla squadra di affrontare la Coppa Italia a luglio a Misano Adriatico".