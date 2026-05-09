Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 9 MAGGIO



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

9.00. Sanremo GYM Festival: gare di Ginnastica Artistica femminile e maschile organizzata dalla Ginnastica Riviera dei Fiori. Polo Sportivo di Bussana, via Quinto Mansuino 12, anche domani



9.30-16.00. Workshop musicale: stage di due giorni per imparare le basi per suonare il Mountain Dulcimer, particolarissimo strumento, con una performance informale di gruppo di brani semplici imparati il primo giorno (ideale per tutte le età, a partire dai 5 anni. Conoscenze musicali non necessarie). Chiesa luterana di Sanremo in Corso Garibaldi 37, prenotazioni al 347 5337157 oppure per mail associazionenardini@libero.lit (i dettagli a questo link)



10.00. Il pedagogista e formatore Paolo Mai conduce l’incontro dal titolo ‘Nella Testa degli Adolescenti risiede un tesoro’, un corso pensato per genitori, educatori e professionisti che desiderano comprendere meglio i processi interiori dei giovani. Iniziativa a cura dell’associazione Talea e della pedagogista Noemi D'Amore. Parco di Villa Ormond, Corso Felice Cavallotti 113 (più info)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.55. 20° Trofeo Cozzi – Trofeo di Primavera: segnale di partenza della prima regata. Specchio acqueo antistante la città (più info)



12.00. Italian Poker Open (Ipo Saremo) ed European Poker Open. Poker Room del Casinò municipale, fio al 12 maggio (il programma a questo link)



12.30. 2° Memorial Domenico Balestra, gara su strada dedicata alla categoria Giovanissimi (G1-G6 – PG E MPG) su circuito cittadino chiuso al traffico: Piazza Chiappe, Piazza Don Francesco Lombardi, Via Biancheri, Via Soleri Levante, Via Stefano Geva, Via Giulio Cesare, Piazza Giovanni Chiappe Piazza Chiappe. Frazione Bussana



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio



18.00. ‘Post/Funeral Music - un viaggio tra le sonorità New Orleans’: Spettacolo/Concerto di e con Bandakadabra. Guest Giovanni Falzone (tromba)e Didie Caria (voce). Cimitero Monumentale della Foce, ingresso gratuito



19.30. Il musicista e batterista Steve Foglia presenta il suo ultimo libro ‘I Quattro Maestri’, pubblicato da Echos Edizioni. Con l’autore dialogheranno Federica Fava e Francesco Basso. Brigantino di via Nino Bixio

IMPERIA



10.00-19.00. ‘Tour della Salute’ (due giorni, h 10/13-15/19): un villaggio della salute e dello sport allestito in Piazza Nino Bixio attrezzato con 6 ambulatori per sottoporsi gratuitamente a consulti di tipo cardiologico, reumatologico, dermatologico, nutrizionale e psicologico + spazio riservato ai colloqui con un medico veterinario sulle problematiche degli animali da affezione + attività ludiche e aggregative, per grandi e piccini + distribuzione di materiale informativo, curato da Federfarma (i dettagli a questo link)



10.00 & 11.00. ‘Camminiamo insieme senza età’: incontro nell’Auditorium del Museo Navale con Giacomo Pongiglione (Cardiochirurgo), Carlo Serrati (Neurologo), Lorenzo Mazzola (Campione europeo master di marcia). Modera Carlo Amoretti + alle 11 in Calata Anselmi, riscaldamento con la fisioterapista Francesca Ascheri + Camminata sulla Passeggiata degli Innamorati da Borgo Marina a Borgo Foce e ritorno + Defaticamento con la fisioterapista Francesca Ascheri (incontro aperto alla cittadinanza). Evento a cura del Rotary Club Imperia



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



17.00. Conferenza del maestro Pier Domenico Anzalone, Budo settimo Dan, sul tema ‘Wabi Sabi. La bellezza dell’imperfetto. Cenni sull’estetica giapponese’ corredata con proiezione di immagini. Evento dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con il Circolo Parasio e il Dojo Tadashi Abe. Palazzo Guarnieri in Piazza Pagliari 4, ingresso libero



21.00. ‘Odissea un canto mediterraneo’: concerto con Peppe Servillo, Mario Incudine, Antonio Vasta, Anita Vitale, Francesco Bongiorno, Faisal Taher, Manfredi Tuminello, Pino Ricosta, con la partecipazione del Coro ConClaudia. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



21.15. ‘Corti sul Filo’: spettacolo teatrale messo in scena dagli attori del Teatro d’Asporto. Italo Calvino, Richard Matheson, J. D. Salinger sono gli autori che accompagnano gli spettatori in questo viaggio nostalgico, dove il protagonista è il telefono. Teatro dell’Attrito Imperia, via bB.Bossi 43 (borgo foce), info e prenotazioni 329 4955513



VALLECROSIA



17.00. Presentazione del libro ‘Il perdono dell’anima- Ritorno a casa’ di Lucia Morlino, un’opera intensa e profondamente introspettiva che accompagna il lettore in un viaggio emotivo e spirituale, attraverso il significato del perdono e della riconciliazione con se stessi. A dialogare con l’autrice Mara Cilli e Pippo Russo. Biblioteca Comunale, ingresso libero



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Visioni d'insieme’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 16 maggio, ingresso libero

16.30. Evento musicale benefico con raccolta di libere offerte e contributi a sostegno di AISLA, finalizzata ad aiutare le famiglie del territorio con malati di SLA. Protagonisti Vitaliano Gallo al fagotto e chitarra e Cristina Noris al clarinetto con lettura di poesie a cura di Maura Polito e Matteo Cassini della compagnia teatrale Gli SpacciAttori di Sogni. Presenta Alberto Guglielmi Manzoni, presidente della Fondazione l’Uomo e il Pellicano. Ex Chiesa Anglicana



OSPEDALETTI



15.00-20.00. Ospedaletti in Vespa: raduno nazionale a partecipazione estera e Tappa del Campionato Turistico. C.so Regina Margherita, anche domani (più info)



TAGGIA



17.00. Serata di solidarietà dedicata a Nessy Guerra, la giovane donna sanremese che da oltre un anno e mezzo si trova in Egitto con la figlia e al centro di una triste e controversa vicenda giudiziaria e familiare. Sul palco esibizioni di: Ultrasuoni, Rumors, Jam Session, Trio Charlotte + Fede, Off Line, Big Andy’s Brothers, Nos, Dsparsi, Dj Killer e il Coro Una Voce diretto dal M° A. Cirimele. Presenta Loris Moro degli Strangevocals e Alexia. Centro storico di Taggia

DIANO MARINA

9.00-21.00. ‘Aromatica 2026’: grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali. In programma expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, un’area dedicata allo street food di qualità e molto altro ancora. Luoghi vari, fino al 10 maggio (il programma a questo link)



11.00. Per la giornata inaugurale della mostra d’arte contemporanea ‘Artemis.6 – Frammenti di Luna’, conferenza di presentazione con interventi di Franco Malerba (astronauta), Massimo Morasso (Pres. Ass. Festival dello Spazio - Busalla), Walter Riva (direttore dell’Osservatorio Astronomico del Righi di Genova). Sala Consiliare, piazza Martiri della Libertà 3 (2° piano)



15.30-18.30. ‘Artemis.6 – Frammenti di Luna’: inaugurazione mostra d’arte contemporanea a cura di Gabriele Cordì con opere degli artisti Nadia Ploug Gardella, Arianna Lion, Stefania Loreto, Pietro Marchese, Barbara Pirotto, Lorenzo Rossi. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60 (fino al 24 maggio, giovedì, venerdì, sabato e domenica)



ENTROTERRA

CASTEL VITTORIO

19.30. ‘A Cena con le Stelle - L'alba della Via Lattea’: cena dalle ore 19.30 + osservazioni guidate dalle ore 21.30 Giove, stelle doppie, ammassi stellari e galassie. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)



PERINALDO



10.30. Raduno e sfilata di auto d’epoca del Club P.A.C.C.A. di Antibes



PIEVE DI TECO



21.00. ‘Il dissoluto... dissolto’: commedia scritta e diretta da Giorgia Brusco, con Enrico e Gabriele Manfredini che racconta in modo divertente e leggero le difficoltà di comunicazione fra il mondo maschile e quello femminile ai giorni nostri, e ridere un po’ di noi stessi. Teatro Salvini (15 euro), necessaria prenotazione Whatsapp (solo messaggi) al numero di telefono 333 4563858



POMPEIANA



8.30. Bio-blitz nella ZSC Pompeiana: uscita collettiva in cui si va sul campo per incrementare i dati relativi a flora e fauna del Sito + alle 18.30, merenda/apericena bio vegetariana (20 euro. Il 10% del ricavato verrà donato all'Associazione Praugrande). Ritrovo in piazza della Chiesa a Pompeiana (Chi interessato deve fornire i propri dati - nominativo, e-mail/telefono - per essere ricontattato inviando una mail a info@praugrande.org , specificando se prenderà parte al bio-blitz ed anche all'apericena)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

17.00-22.00. Mostra ‘I 4 Elementi – Ceramica’ dell’artista Carol Invernici. L’esposizione, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo, propone un percorso artistico intenso e materico attraverso la ceramica, esplorando il dialogo tra forma, materia ed elementi naturali. Area Arte, via del Municipio, da venerdì a domenica fino al 17 maggio, info 349 3670442



FRANCIA

MONACO



10.00-19.00. ‘Top Marques Monaco’: fiera automobilistica di fama mondiale con showroom per case automobilistiche di lusso, costruttori indipendenti e auto d'epoca. Grimaldi Forum Monaco, fino all’10 maggio (più info)



18.00-19.30. 57° Concorso Internazionale di Bouquet dal tema’: competizione internazionale di arte floreale che riunisce floral designer professionisti e amatori di ogni età e nazionalità, che presentano composizioni ispirate a un tema annuale: per il 2026 il tema è ‘Celeste’. Yacht Club di Monaco, anche domani (più info)



NICE



16.30. REF Riviera Electro Festival: il festival house e techno più importante della Costa Azzurra con diversi palchi, sia al chiuso che all'aperto, con esibizione di quasi 30 artisti nazionali e internazionali, dando spazio anche alla scena locale. Le 109, Route de Turin 89, fino al 10 maggio (il programma a questo link)



21.00. ‘Zatanna – Aux frontières de la transcendance’: spettacolo di mentalismo presentato come un'indagine di polizia ricca di umorismo e mistero. È stato finalista come Miglior Spettacolo di Magia del 2023. Théâtre l'Alphabet, rue Delille 19 (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





DOMENICA 10 MAGGIO

SANREMO

8.30. (SPOSTATA A DOMENICA 17 MAGGIO) ‘Baby Maratona’ (26ª edizione) + ‘Maratonina delle Mamme’ (22ª edizione) e la ‘Maratonina dei Papà’(24ª edizione). Pista di atletica (8.30 alle 9.30: ritrovo iscrizioni e consegna magliette h 8.30/9.30, inizio manifestazione h 10), info 0184 580410 - 338 6592058 (evento è dedicato ai bambini nati tra il 2015 e il 2023)



9.00-18.00. Fiera di Maggio in Via Adolfo Rava

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



9.00. Sanremo GYM Festival: gare di Ginnastica Artistica femminile e maschile organizzata dalla Ginnastica Riviera dei Fiori. Polo Sportivo di Bussana, via Quinto Mansuino 12



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)

19.55. 20° Trofeo Cozzi – Trofeo di Primavera: segnale di partenza della seconda giornata di regate. Specchio acqueo antistante la città (più info)



15.00. Workshop musicale: secondo di due giorni di stage per imparare le basi per suonare il Mountain Dulcimer, particolarissimo strumento, con una performance informale di gruppo di brani semplici imparati il primo giorno (ideale per tutte le età, a partire dai 5 anni. Conoscenze musicali non necessarie). Chiesa luterana di Sanremo in Corso Garibaldi 37, prenotazioni al 347 5337157 oppure per mail associazionenardini@libero.lit (i dettagli a questo link)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Italian Poker Open (Ipo Saremo) ed European Poker Open. Poker Room del Casinò municipale, fio al 12 maggio (il programma a questo link)



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio



18.00. Nell’ambito della rassegna ‘Musica, Arti & Mestieri’, recital di pianoforte a quattro mani del Duo Cazzin-Genova composto dalle professoresse Juanita Cazzin e Roberta Genova. Introduce il concerto Freddy Colt, curatore della rassegna. Federazione Operaia, via Corradi 47, ingresso a offerta libera



IMPERIA



10.00-19.00. ‘Tour della Salute’ (h 10/13-15/19): un villaggio della salute e dello sport allestito in Piazza Nino Bixio attrezzato con 6 ambulatori per sottoporsi gratuitamente a consulti di tipo cardiologico, reumatologico, dermatologico, nutrizionale e psicologico + spazio riservato ai colloqui con un medico veterinario sulle problematiche degli animali da affezione + attività ludiche e aggregative, per grandi e piccini + distribuzione di materiale informativo, curato da Federfarma (i dettagli a questo link)



14.30. ‘Il Bouquet dell’Impossibile - speciale Festa della Mamma’: visita accompagnata interattiva tra il parco e la villa, alla scoperta della dimora di Grock + laboratorio creativo durante il quale ogni partecipante potrà realizzare un bouquet unico e ‘clownesco’, da donare alla propria mamma nella giornata a loro dedicata. Museo del Clown a Villa Grock (info e acquisto biglietti a questo link)



15.00-17.00. ‘Pic Nic al Museo - speciale Festa della Mamma: incontro in cui arte, letteratura e scienza dialogano tra loro per promuovere il benessere psicofisico e favorire la piena espressione di sé, all’interno di un ambiente accogliente e stimolante. MACI Villa Faravelli (i dettagli a questo link)



15.00-22.00. Ultimo giorno della mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario



16.30. ‘La medusa gigante’: spedizione fantastica verso i ghiacci dell’Artico, sulla ‘tolda della nave’ alla ricerca di una misteriosa creatura marina: la medusa gigante + laboratorio creativo durante il quale ogni partecipante potrà dare forma alla propria ‘medusa speciale’ (attività destinata a bambine e bambini dai 6 ai 12 anni). Museo Navale e Planetario di Imperia, Calata Anselmi (info e acquisto biglietti a questo link)



17.15. ‘Corti sul Filo’: spettacolo teatrale messo in scena dagli attori del Teatro d’Asporto. Italo Calvino, Richard Matheson, J. D. Salinger sono gli autori che accompagnano gli spettatori in questo viaggio nostalgico, dove il protagonista è il telefono. Teatro dell’Attrito Imperia, via bB.Bossi 43 (borgo foce), info e prenotazioni 329 4955513

VENTIMIGLIA



15.00. (RINVIATO A DOMENICA 17 MAGGIO) XXXIX 'Ciantamazu' al Resentallo: esibizione con i tamburini e sbandieratori (h 15) + tiro con balestra antica da banco al bersaglio 'piatto’ (h 15.15) + esibizione con i tamburini e sbandieratori (h 16.15) + tiro con balestra antica da banco al bersaglio 'Tasso' (h 16.30) + premiazione della gara con le balestre e assegnazione della 'contessina di maggio’ 2026 (h 17) + alle 17.30 partenza corteo sino all'aiuola dei giardini dei carabinieri di via Roma per la posa dell'albero in onore del primo nato in zona Auriveu nel 2026 con lettura di poesie in dialetto ventimigliese da parte della Cumpagnia d'i Ventemigliusi + alle 18 rinfreschi e ringraziamenti ai giardini pubblici Tommaso Reggio in via Vittorio Veneto



BORDIGHERA

14.00-18.00. ‘Sogni sulla Pagina’: laboratorio di scrittura in cui esplorare i diversi volti del sogno: progettuale, onirico, creativo presso l’associazione Grazie Don Bosco a Borghetto San Nicolò, info 320 0221011 (Mary), 380 3525565 (Daniela)



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Visioni d'insieme’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 16 maggio, ingresso libero



OSPEDALETTI



8.30-13.00. Ospedaletti in Vespa: raduno nazionale a partecipazione estera e Tappa del Campionato Turistico. Lungomare Sandro Pertini ‘La Piccola’, perfezionamento iscrizioni, esposizione delle Vespe (più info)

17.00. Per il Festival delle Ragazze, l’autrice torinese Stefania Bertola presenta il suo nuovo romanzo ‘La rosa e la spina’ (Giulio Einaudi Editore). Letture a cura di Emanuela Tralci. Sala Eventi La Piccola, ingresso libero



TAGGIA ARMA



8.45. Escursione medio-facile in MTB al Monte Faudo organizzata da CAI Sanremo e BCR. Ritrovo presso FUN7 ad Arma di Taggia con partenza alle ore 9.00, ritorno previsto tra le 17.00 e le 18.00, info e prenotazioni (anche per noleggio E-Bike) Aligi Comignani 389 1517948 (più info)

DIANO MARINA

9.30-18.30. ‘Aromatica 2026’: ultimo giorno della grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali. In programma expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, un’area dedicata allo street food di qualità e molto altro ancora. Luoghi vari (il programma a questo link)



15.30-18.30. ‘Artemis.6 – Frammenti di Luna’: inaugurazione mostra d’arte contemporanea a cura di Gabriele Cordì con opere degli artisti Nadia Ploug Gardella, Arianna Lion, Stefania Loreto, Pietro Marchese, Barbara Pirotto, Lorenzo Rossi. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60 (fino al 24 maggio, giovedì, venerdì, sabato e domenica)



CERVO

10.00. Convegno dal titolo ‘Responsabilità educativa. Accompagnare i ragazzi all’uso consapevole dei social’ con presentazione a cura della Dr.ssa Luisa Barcella. Gli argomenti trattati: ‘Identità digitale: costruire scelte sane restando connessi’ + ‘Navigare senza perdersi: strumenti e riflessioni per supportare gli adolescenti nel mondo digitale tra chatbot e ciberbullismo’. Santa Messa alle 12 all’Oratorio Maria SS. Janua Caeli. Seguirà alle 13 buffet. Opere Parrocchiali di Via 2 giugno 13 (giornata è aperta al pubblico, garantito servizio di baby-sitter), prenotazioni gradite al 349 8079856 reginapaciscervo@yahoo.com

ENTROTERRA

BADALUCCO



8.00 & 9.30. ‘Trail gli ulivi’ con partenza da Badalucco e arrivo a Monte Ceppo: Long di 27 km alle h 8 + partenza Short di 10 km alle h 9.30 + mini trail gli ulivi di 6 km alle 10 (info a questo link e iscrizioni a questo link)

DIANO ARENTINO



16.00. (RINVIATO) ‘I concerti di Trek&Jazz 2026’: ritrovo alle ore 16.00 campo sportivo e centro sociale Aldo Trucco via 4 novembre. Trekking sino alla chiesa di San Carlo per assistere alle 17 al concerto ‘Drums Unlimited - Percussion ‘n’ Voice’

MOLINI DI TRIORA



9.00. ‘Tra scorci sull’alta valle, fioriture e spiritualità’: escursione di circa 5 ore che permetterà di scoprire un angolo della Valle Argentina a pochi chilometri dal mare accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone (15 euro). Ritrovo a Molini di Triora, info e prenotazioni 391 1042608



PERINALDO



10.00-18.00. Musiche popolari con la Bandina di Dolceacqua + Mercatino di prodotti tipici e artigianali. Piazza E. Croesi

12.30. XXVI Rassegna del Carciofo di Perinaldo, con specialità gastronomiche ispirate al Carciofo di Perinaldo. Piazza E. Croesi



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

17.00-22.00. Mostra ‘I 4 Elementi – Ceramica’ dell’artista Carol Invernici. L’esposizione, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo, propone un percorso artistico intenso e materico attraverso la ceramica, esplorando il dialogo tra forma, materia ed elementi naturali. Area Arte, via del Municipio, da venerdì a domenica fino al 17 maggio, info 349 3670442



FRANCIA

MONACO



9.30-18.00. 57° Concorso Internazionale di Bouquet dal tema’: competizione internazionale di arte floreale che riunisce floral designer professionisti e amatori di ogni età e nazionalità, che presentano composizioni ispirate a un tema annuale: per il 2026 il tema è ‘Celeste’. Yacht Club di Monaco (più info)



10.00-18.00. ‘Top Marques Monaco’: ultimo giorno della fiera automobilistica di fama mondiale con showroom per case automobilistiche di lusso, costruttori indipendenti e auto d'epoca. Grimaldi Forum Monaco, fino all’10 maggio (più info)



18.00. Concerto sinfonico con diretto da Thomas Hengelbrock con Martin Helmchen al piano. Musiche di Carl Maria von Weber, Felix Mendelssohn, Robert Schumann. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



11.00-18.00. Festa di Maggio: genitori e nonni, famiglie e amici condividono canti, balli, musica tradizionale e specialità culinarie nizzese. Giardini dell'Arena di Cimiez (il programma a questo link)



NICE



16.00. REF Riviera Electro Festival (ultimo giorno): il festival house e techno più importante della Costa Azzurra con diversi palchi, sia al chiuso che all'aperto, con esibizione di quasi 30 artisti nazionali e internazionali, dando spazio anche alla scena locale. Le 109, Route de Turin 89 (il programma a questo link)



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate