Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 1° a domenica 3 maggio 2026 in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 1 MAGGIO



SANREMO



10.00-23.00. ‘I Luoghi dell’anima: una vita a colori’: mostra dell’artista Mario Borella. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 3 maggio



10.30-21.00. ‘I Colori in Festa’: mostra personale di Milly Miola. Sala Incontri del teatro Ariston, ingresso libero, fino al 3 maggio (da martedì al sabato 10.30/12.30-16.00/21.00, domenica e lunedì 16.00/21.00)



13.00. Italian Poker Open (Ipo Saremo) ed European Poker Open. Poker Room del Casinò municipale, fio al 12 maggio (il programma a questo link)



15.00-23.00. Sanremo Dance Festival (18ª edizione): concorso internazionale di danza classica, modern, contemporanea, composizione coreografica, open style. Teatro Ariston, fino al 3 maggio (più info)



16.30-19.30. Mostra fotografica su 'Le Resistenze di Ieri e di Oggi'. Circolo culturale 'La Città Invisibile', via Pietro Agosti 21, fino al 3 maggio



IMPERIA



9.00. Campionato Italiano per società 2x2 femminile di Beach Volley – categoria Platinum. Arenile della Spiaggia d’Oro a Porto Maurizio, fino al 3 maggio



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.30. ‘Storia di un incontro’: visita accompagnata per scoprire e approfondire la collezione Invernizzi, cuore del museo, e conoscere le particolari ‘coincidenze’ che hanno contribuito all’incontro di due realtà e alla nascita del MACI. Villa Faravelli (info e acquisto biglietti a questo link)



10.30-18.30. ‘Moda e Ricami - strumenti di emancipazione, pace e libertà’: mostra su Rosa Genoni con ricami, creazioni di carta dell'artista Guido Fauro e l'opera a tombolo della maestra Marisa Amigoni. Evento a cura dell’Associazione Magia di Punti. Galleria Il Rondò, Piazza Dante (tutti i giorni fino al 3 maggio)



11.00 & 15.30. ‘Storie di mare’: un viaggio tra esplorazioni e memorie alla scoperta della storia della città, profondamente intrecciata con quella della navigazione, raccontando il millenario rapporto tra uomo e mare. Museo Navale, Calata Anselmi (info e acquisto biglietti a questo link)



15.00. ‘Forme Libere-porta con te la meraviglia di Villa Grock’: attività speciale dedicata alla creatività e all’immaginazione, aperta a famiglie, adulti e bambini accompagnati. Villa Grock, via Fanny Roncati (info e acquisto biglietti a questo link)

15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)

21.00. Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Friedrichshafen diretta dal M° Joachim Trost con i solisti: Jelena Nerdinger al violino, Frank Westphal al violoncello e i cornisti Daniela Ackerl e Christian Bemelsmans. In programma musiche di Händel, Telemann, Mendelssohn, Donizetti e Mozart.Chiesa di San Giovanni, ingresso a offerta libera



VENTIMIGLIA



16.30-18.30. 'Confini, migrazioni e accoglienza. La protezione dei diritti fondamentali dei migranti di fronte al nuovo patto europeo su immigrazione e asilo': presentazione dell’attività di Medel e dell’evento 'Per Murat Arslan e lo Stato di diritto, Roulez Justice!'. Relatori: Mariarosaria Guglielmi, Magistratura democratica, presidente di MEDEL;

Fatma Cosadia, giudice, membro di Syndicat de la Magistrature, Membro del comitato di redazione della 'rivista Délibérée'. Salone parrocchiale Sant’Agostino, Piazza Ettore e Marco Bassi 3

OSPEDALETTI



12.00. ‘Passeggiando Assaporando’ (20ª edizione): passeggiata enogastronomica alla scoperta del territorio, con 5 punti di ristoro attraverso un percorso da effettuare a piedi o parzialmente con bus-navetta gratuito + musica live dei ‘So What Duo’ in Piazza San Giovanni, ‘Two quarters’ presso Il Pontino e ‘Soul things’ alle Porrine (20 euro tutto compreso). Biglietteria sotto il portico del Municipio (più info a questo link)



BORDIGHERA



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



TAGGIA



11.00-19.00. Giornata inaugurale della 13ª edizione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea: festa dell’oliva taggiasca e dei sapori del territorio con la partecipazione speciale degli chef Luca Pappagallo e renata Briano. Stand e mercatini di produttori locali + degustazioni (olio, vino, piatti liguri) + cooking show con chef + incontri e convegni + attività anche per famiglie. Centro Storico di Taggia, via Soleri e Piazza Cavour, anche domani (il programma a questo link)



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Oltre la Superficie’ degli artisti Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 2 maggio (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento), ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.00-20.00. ‘Benefica on the road’: mercato delle grandi firme itinerante con una selezione di capi d'occasione e firme (abbigliamento, calzature, accessori, profumi, oggettistica per la casa e molto altro). Via Ischia e via Corsica, anche domani



9.00. ‘Cammino del Benessere’: allenamento posturale e metabolico guidato dall'esperta Marina Caramellino con bastoncini tecnici (forniti gratuitamente) per stimolare la circolazione e tonificare la muscolatura, e una sessione con tecniche di respirazione e relax sotto l'ombra dei pini. Evento gratuito offerto dal Comune e dalla Pro Loco. Ritrovo in Piazza della Torre, info e iscrizioni 337 1066940



11.00. Apertura degli stands del ‘local food’ in piazza Santa Maria con la partecipazione degli esercizi pubblici cittadini. Piazza della Torre, anche domani



17.00-19.00. Inaugurazione di ‘Poesia del Colore’, mostra collettiva degli allievi dei Corsi d'Arte della Biblioteca Civica. Saletta al pianterreno del Centro Incontro, ingresso libero e aperto a tutti, fino al 3 maggio



CERVO



21.00. Nuovamente Festival 2026: attività all'aperto, sessioni di yoga, laboratori creativi di riciclo e pittura, un mercato biologico a chilometro zero, dimostrazioni di arti tradizionali come il merletto a tombolo, visite guidate ai villaggi, passeggiate ecologiche, conferenze tematiche, concerti e spettacoli con artisti locali. Luoghi vari, fino al 3 maggio (il programma a questo link)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

11.00. In occasione della Festa del Lavoro 2026, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL della provincia di Imperia promuovono una giornata di riflessione dedicata al tema del “Lavoro dignitoso’ sul tema ‘Contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale’ con intervento conclusivo di Sandro Del Fattore della CGIL Nazionale. Al termine esibizione musicale della Berben Band + servizio bar e ristorazione a cura della Cooperativa SPES di Ventimiglia. Palatenda di località Bigauda



CARPASIO

9.30. ‘Passeggiata dell'Amicizia’: camminata ad anello Carpasio-Glori-Carpasio + pranzo al sacco + nel pomeriggio, inaugurazione con la nuova gestione e riapertura del Museo Della Lavanda con nuovi spazi espositivi Evento a cura di AnimaCarpasio (10 euro, gratuito per bambini sotto i 10 anni). Ritrovo al Bar Ristorante La Carpasina, info e prenotazioni 331 7378106 (Michela)



COSIO D’ARROSCIA

10.00-18.00. ‘Olistica-Mente’: più di 25 operatori olistici e maestri artigiani accoglieranno i partecipanti per farvi vivere momenti di rigenerazione fisica, mentale e spirituale. Luoghi vari, fino al 3 maggio (il programma a questo link)



DOLCEACQUA

15.00-18.00. Mostra retrospettiva di Franco Giglio dal titolo ‘Da Dolceacqua al Brasile’ organizzata dal Centro Culturale e ricreativo di Dolceacqua. Palazzo Luigina Garoscio, via Doria 10, nella Pinacoteca Morscio, piano 2°, ingresso libero, fino al 3 maggio



DOLCEDO

10.00. Per la Festa del 1° Maggio, giornata di riflessione con possibilità di visitare il Museo della Resistenza + pranzo sociale (h 13) + spettacolo teatrale ‘L'Oro della Resistenza’, dedicato alle sei medaglie d'oro al valor militare della nostra Provincia, con Renato Donati e Alberto Cecchini (h 15) + canzoni popolari e di lotta. Casone dei Partigiani monte Faudo, info e prenotazioni 329 4955513



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA

17.00-22.00. Mostra ‘I 4 Elementi – Ceramica’ dell’artista Carol Invernici. L’esposizione, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo, propone un percorso artistico intenso e materico attraverso la ceramica, esplorando il dialogo tra forma, materia ed elementi naturali. Area Arte, via del Municipio, da venerdì a domenica fino al 17 maggio, info 349 3670442



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-18.00. Festa di maggio: sfilata di biciclette decorate con fiori, danze popolari, intrattenimento per bambini e molto altro. Città alta (il programma)



10.00-19.00. Fiera dei viticoltori (33ª edizione): quasi 170 espositori provenienti da tutte le regioni presenteranno ancora una volta le migliori denominazioni e i deliziosi prodotti locali (vini, champagne, liquori, foie gras, frutti di mare, specialità regionali, formaggi e salumi, ecc.). Ippodromo della Costa Azzurra, Boulevard JF Kennedy 2, fino al 4 maggio (più info)

MONACO



14.00-19.00. Art Monte-Carlo 2026: ultimo giorno del Salone internazionale di arte contemporanea, di arte moderna e di design contemporaneo. Grimaldi Forum Monaco (per saperne di più cliccare questo link)



14.00-18.00. Ultimo giorno dell’8ª Monaco Art Week: la Monaco Art Week propone un nuovo percorso artistico nel Principato, dando modo di scoprire le varie mostre allestite dalle gallerie e dalle case d'asta partecipanti. Principato di Monaco (il programma)



NICE



11.00-19.00. Festa di Maggio: genitori e nonni, famiglie e amici condividono canti, balli, musica tradizionale e specialità culinarie nizzese. Giardini dell'Arena di Cimiez (il programma a questo link)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



SABATO 2 MAGGIO



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



9.30-23.00. Sanremo Dance Festival (18ª edizione): concorso internazionale di danza classica, modern, contemporanea, composizione coreografica, open style. Teatro Ariston, fino al 3 maggio (più info)



10.00-23.00. ‘I Luoghi dell’anima: una vita a colori’: mostra dell’artista Mario Borella. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 3 maggio



10.30-21.00. ‘I Colori in Festa’: mostra personale di Milly Miola. Sala Incontri del teatro Ariston, ingresso libero, fino al 3 maggio (da martedì al sabato 10.30/12.30-16.00/21.00, domenica e lunedì 16.00/21.00)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



13.00. Italian Poker Open (Ipo Saremo) ed European Poker Open. Poker Room del Casinò municipale, fio al 12 maggio (il programma a questo link)

16.30-19.30. Mostra fotografica su 'Le Resistenze di Ieri e di Oggi'. Alle 18 Roberto Vallepiano presenta i suoi libri sulla resistenza cubana accompagnato dal chitarrista caraibico Loly Toirac. Circolo culturale 'La Città Invisibile', via Pietro Agosti 21, fino al 3 maggio



20.30. 'Faccio del mio Peggio': spettacolo di Dario Cassini con la sua prorompente vitalità e il contagioso ironico buon umore. Roof Garden del Casinò (evento si invito)



21.00. Per ‘I concerti di Villa Zirio’, esibizione degli allievi del conservatorio di Rovigo con l'associazione Note Libere. Villa Zirio, corso Cavallotti, ingresso libero

IMPERIA

9.00. Prima tappa Serie B2 del circuito regionale 2x2 femminile di Beach Volley ed un torneo promozionale per gli studenti universitari dell’Ateneo di Imperia. Arenile della Spiaggia d’Oro a Porto Maurizio



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.30-18.30. ‘Moda e Ricami - strumenti di emancipazione, pace e libertà’: mostra su Rosa Genoni con ricami, creazioni di carta dell'artista Guido Fauro e l'opera a tombolo della maestra Marisa Amigoni. Evento a cura dell’Associazione Magia di Punti. Galleria Il Rondò, Piazza Dante (tutti i giorni fino al 3 maggio)

11.00 & 15.00. Visita accompagnata ‘Alla scoperta di Villa Grock’: percorso tra architetture sorprendenti, decorazioni simboliche e scorci inaspettati, dove circo, natura e fantasia si intrecciano, accompagnando i partecipanti tra curiosità e dettagli nascosti. Villa Grock, via Fanny Roncati (info e prenotazioni a questo link)



15.00. Fiori e colori’: laboratorio creativo per bambini e bambine dai 5 agli 12 anni. Con carta velina, pennarelli, fil di ferro, tanta fantasia e un pizzico di manualità, i piccoli partecipanti creeranno dei bellissimi fiori di carta. MACI-Villa Faravelli (info e acquisto biglietti a questo link)



15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



16.00. ‘Gira Parasio’: visita al Borgo del Parasio tra ricordi, piante e profumi. Durante il percorso verrà raccontata la storia del borgo antico e delle aziende profumiere e produttrici di essenze del Ponente ligure. Ritrovo in Piazza Duomo, richiesta prenotazione al 331 6992009 (Enzo).



21.15. Per la Stagione teatrale 2026, ‘Il Giardino dei Ciliegi’ di Anton Čechov con gli allievi di Lo Spazio Vuoto (20 euro). Teatro ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e acquisto biglietti al 329 7433720



TAGGIA



11.00-19.00. 13ª edizione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea: festa dell’oliva taggiasca e dei sapori del territorio con la partecipazione speciale degli chef Luca Pappagallo e renata Briano. Stand e mercatini di produttori locali + degustazioni (olio, vino, piatti liguri) + cooking show con chef + incontri e convegni + attività anche per famiglie. Centro Storico di Taggia, via Soleri e Piazza Cavour (il programma a questo link)



BORDIGHERA



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



SAN LORENZO AL MARE

11.00. Inaugurazione nuova piazza delle Feste in via Roma, intervento di rigenerazione urbana volto alla riqualificazione e valorizzazione di uno spazio centrale per la comunità e il territorio. Partecipa l'assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola insieme al sindaco Enzo Mazzarese



21.15. ‘Sistema Nervoso’: spettacolo teatrale di e con Leonardo Capuano messo in scena dalla Compagnia Orsini/Armunia ‘Festival inequilibrio’ (18 euro). Sala Beckett del Teatro dell’Albero (info e acquisto biglietti a questo link)

DIANO MARINA



9.00. ‘Note e notte di primavera’ 2026 (11ª edizione): mercatino con bancarelle di prodotti tipici, hobbistica ed artigianato sin da mattino + ‘Serata Rosa’: dalle 21 musica live e dj set nelle vie del centro cittadino. Evento a cura dell'Associazione Vivi Diano Marina con Noi



16.00. Per la rassegna culturale ‘Incontri di Primavera’, promossa dall’Associazione Communitas Diani, visita alla Chiesa di Sant’Anna a cura dell’associazione ‘Ca’ de Puiö’. Ritrovo in frazione Poiolo, evento gratuito

16.00-19.00. Ultimo giorno della mostra ‘Oltre la Superficie’ degli artisti Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 2 maggio (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento), ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.00-20.00. ‘Benefica on the road’: mercato delle grandi firme itinerante con una selezione di capi d'occasione e firme (abbigliamento, calzature, accessori, profumi, oggettistica per la casa e molto altro). Via Ischia e via Corsica



10.30-19.00. ‘Poesia del Colore’: mostra collettiva degli allievi dei Corsi d'Arte della Biblioteca Civica (h 10.30/12.30-14.30/19.00). Saletta al pianterreno del Centro Incontro, ingresso libero e aperto a tutti, fino al 3 maggio



11.00. Apertura degli stands del ‘local food’ in piazza Santa Maria con la partecipazione degli esercizi pubblici cittadini. Piazza della Torre, anche domani



15.30. ‘Balliamoci il mare’: intrattenimento musicale con Gianni Rossi che farà da colonna sonora alle attività ristorative locali.Piazza della Torre



CERVO

8.30. Per il ciclo ‘Escursioni Borghi di Ponente’, traversata da Cervo a Villa Faraldi di circa 5 ore accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro (10 euro). Ritrovo a Cervo in Piazza Castello, info e prenotazioni 340 2440972



10.00. Nuovamente Festival 2026: attività all'aperto, sessioni di yoga, laboratori creativi di riciclo e pittura, un mercato biologico a chilometro zero, dimostrazioni di arti tradizionali come il merletto a tombolo, visite guidate ai villaggi, passeggiate ecologiche, conferenze tematiche, concerti e spettacoli con artisti locali. Luoghi vari, fino al 3 maggio (il programma a questo link)



ENTROTERRA

COSIO D’ARROSCIA

10.00-18.00. ‘Olistica-Mente’: più di 25 operatori olistici e maestri artigiani accoglieranno i partecipanti per farvi vivere momenti di rigenerazione fisica, mentale e spirituale. Luoghi vari, fino al 3 maggio (il programma a questo link)



DIANO ARENTINO



16.00. ‘I concerti di Trek&Jazz 2026’: ritrovo alle ore 16.00 campo sportivo e centro sociale Aldo Trucco via 4 novembre. Trekking sino alla chiesa di San Carlo per assistere alle 17 a ’Inner Space: recital di vibrafono e marimba con il Mallets duo formato da Andrea Dulbecco e Michele Sannelli



DOLCEACQUA

15.00-18.00. Mostra retrospettiva di Franco Giglio dal titolo ‘Da Dolceacqua al Brasile’ organizzata dal Centro Culturale e ricreativo di Dolceacqua. Palazzo Luigina Garoscio, via Doria 10, nella Pinacoteca Morscio, piano 2°, ingresso libero, fino al 3 maggio



22.00. Ghost Tour Dolceacqua’: un viaggio notturno tra miti pagani e processi alle streghe, alchimia e racconti di fantasmi alla scoperta del lato oscuro del Paese dei Doria accompagnati dagli Storyteller Giovanni e Brigida. Partenza davanti al Ponte Vecchio (info e prenotazioni)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

17.00-22.00. Mostra ‘I 4 Elementi – Ceramica’ dell’artista Carol Invernici. L’esposizione, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo, propone un percorso artistico intenso e materico attraverso la ceramica, esplorando il dialogo tra forma, materia ed elementi naturali. Area Arte, via del Municipio, da venerdì a domenica fino al 17 maggio, info 349 3670442



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-19.00. Fiera dei viticoltori (33ª edizione): quasi 170 espositori provenienti da tutte le regioni presenteranno ancora una volta le migliori denominazioni e i deliziosi prodotti locali (vini, champagne, liquori, foie gras, frutti di mare, specialità regionali, formaggi e salumi, ecc.). Ippodromo della Costa Azzurra, Boulevard JF Kennedy 2, fino al 4 maggio (più info)



MONACO



22.00-03.00. Electro Spring Party: musica elettronica di Feder, Nathalie Duchene & Dj Baloo From Monaco. Espace Indigo del Grimaldi Forum Monaco (più info)





DOMENICA 3 MAGGIO

SANREMO

9.00. 2°Memorial Gabriele Sciascia: competizione turistica di vetture di sessantacinque chilometri con partenza da Piazza Colombo e percorso fino a Bajardo, dove sarà allestito un punto ristoro. A seguire, il rientro in Corso Trento e Trieste. A seguire pranzo con la consegna dei riconoscimenti presso il Victory Morgana



10.00-15.00. Sanremo Dance Festival (18ª edizione): concorso internazionale di danza classica, modern, contemporanea, composizione coreografica, open style. Teatro Ariston (più info)



10.00-23.00. ‘I Luoghi dell’anima: una vita a colori’: ultimo giorno della mostra dell’artista Mario Borella. Foyer di Porta Teatro del Casinò



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



13.00. Italian Poker Open (Ipo Saremo) ed European Poker Open. Poker Room del Casinò municipale, fio al 12 maggio (il programma a questo link)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-21.00. ‘I Colori in Festa’: ultimo giorno della mostra personale di Milly Miola. Sala Incontri del teatro Ariston, ingresso libero, fino al 3 maggio



16.30-19.30. Ultimo giorno della mostra fotografica su 'Le Resistenze di Ieri e di Oggi'. Circolo culturale 'La Città Invisibile', via Pietro Agosti 21



IMPERIA



9.00. Prima tappa del campionato Serie B2 circuito ligure maschile di Beach Volley. Arenile della Spiaggia d’Oro a Porto Maurizio

10.30-18.30. ‘Moda e Ricami - strumenti di emancipazione, pace e libertà’: ultimo giorno della mostra su Rosa Genoni con ricami, creazioni di carta dell'artista Guido Fauro e l'opera a tombolo della maestra Marisa Amigoni. Evento a cura dell’Associazione Magia di Punti. Galleria Il Rondò, Piazza Dante



11.00 & 15.00. Visita accompagnata ‘Alla scoperta di Villa Grock’: percorso tra architetture sorprendenti, decorazioni simboliche e scorci inaspettati, dove circo, natura e fantasia si intrecciano, accompagnando i partecipanti tra curiosità e dettagli nascosti. Villa Grock, via Fanny Roncati (info e prenotazioni a questo link)



15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



15.00. ‘Storia di un incontro’: visita accompagnata per scoprire e approfondire la collezione Invernizzi, cuore del museo, e conoscere le particolari ‘coincidenze’ che hanno contribuito all’incontro di due realtà e alla nascita del MACI. Villa Faravelli (info e acquisto biglietti a questo link)

15.30. Nell’ambito della mostra ‘Moda e Ricami’, ‘Chiusura e Solidarietà’: estrazione dei premi della lotteria con ricavato interamente devoluto all'Associazione di promozione sociale ‘Per noi domani’ e all'Associazione ONLUS ‘Amici di Marco De Fecondo’. Galleria Il Rondò, piazza Dante



21.15. Per la Stagione teatrale 2026, ‘Il Giardino dei Ciliegi’ di Anton Čechov con gli allievi di Lo Spazio Vuoto (20 euro). Teatro ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e acquisto biglietti al 329 7433720



VENTIMIGLIA



10.30. ‘Destinazione Consapevolezza’: una camminata sul Sentiero delle Calandre tra Musica (con cuffie) e Consapevolezza per la Festa della Mamma con un approccio che mira non solo al benessere fisico, ma a un vero e proprio relax mentale, permettendo ai partecipanti di staccare la spina dalla routine quotidiana. Evento a cura dell’associazione Noi4You e Sportactive. Partenza dal Forte dll'Annunziata, info WhatsApp 340 1877347



16.30. Per la rassegna cinematografica dedicata ai più piccoli, proiezione film ‘La strada per El Dorado’. Teatro Comunale, ingresso gratuito



BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.30-19.00. ‘Poesia del Colore’: mostra collettiva degli allievi dei Corsi d'Arte della Biblioteca Civica (h 10.30/12.30-14.30/19.00). Saletta al pianterreno del Centro Incontro, ingresso libero e aperto a tutti



CERVO



10.00. Nuovamente Festival 2026 (ultimo giorno): attività all'aperto, sessioni di yoga, laboratori creativi di riciclo e pittura, un mercato biologico a chilometro zero, dimostrazioni di arti tradizionali come il merletto a tombolo, visite guidate ai villaggi, passeggiate ecologiche, conferenze tematiche, concerti e spettacoli con artisti locali. Luoghi vari (il programma a questo link)



ENTROTERRA

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



COSIO D’ARROSCIA

10.00-16.00. ‘Olistica-Mente’ (ultimo giorno): più di 25 operatori olistici e maestri artigiani accoglieranno i partecipanti per farvi vivere momenti di rigenerazione fisica, mentale e spirituale. Luoghi vari (il programma a questo link)

DOLCEACQUA



15.00-18.00. Ultimo giorno della mostra retrospettiva di Franco Giglio dal titolo ‘Da Dolceacqua al Brasile’ organizzata dal Centro Culturale e ricreativo di Dolceacqua. Palazzo Luigina Garoscio, via Doria 10, nella Pinacoteca Morscio, piano 2°, ingresso libero



PIGNA

8.30. ‘Le chiese del borgo di Pigna: visita guidata agli edifici religiosi più suggestivi del paese, esplorazione del borgo con i suoi siti storici e artistici, e piccola deviazione su Castelvittorio. Ritrovo nel parcheggio presso la pasticceria di Pigna, info e prenotazioni: 342 5624640 (Laura Rebaudo)



SEBORGA



15.00. Breve rievocazione medievale a cura della Confraternita del Lupo di Montichiari (BS) che intende celebrare le radici storiche e cavalleresche del nostro territorio, offrendo agli spettatori un momento di rievocazione e condivisione dal forte valore simbolico. Piazza Martiri Patrioti



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

17.00-22.00. Mostra ‘I 4 Elementi – Ceramica’ dell’artista Carol Invernici. L’esposizione, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo, propone un percorso artistico intenso e materico attraverso la ceramica, esplorando il dialogo tra forma, materia ed elementi naturali. Area Arte, via del Municipio, da venerdì a domenica fino al 17 maggio, info 349 3670442



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta (prima domenica di ogni mese)



10.00-19.00. Fiera dei viticoltori (33ª edizione): quasi 170 espositori provenienti da tutte le regioni presenteranno ancora una volta le migliori denominazioni e i deliziosi prodotti locali (vini, champagne, liquori, foie gras, frutti di mare, specialità regionali, formaggi e salumi, ecc.). Ippodromo della Costa Azzurra, Boulevard JF Kennedy 2, fino al 4 maggio (più info)

MENTON



10.00-17.00. Festa di maggio: strutture gonfiabili, laboratorio di truccabimbi, giochi per famiglie, laser tag in strada, stand gastronomici, ecc.. Parc du Pian (più info)



MONACO



18.00. Concerto sinfonico dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo diretta dal M° Yutaka Sado con Javier Perianes al Pianoforte. Musiche di: Dukas, Grieg, Tchaïkovsky. Auditorium Rainier III (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



11.00-19.00. Festa di Maggio: genitori e nonni, famiglie e amici condividono canti, balli, musica tradizionale e specialità culinarie nizzese. Giardini dell'Arena di Cimiez (il programma a questo link)

15.30. ‘Cantante e Motetti’: viaggio musicale nel cuore dell'Italia del XVII secolo, alla scoperta di gemme poco conosciute della musica sacra. Con Ekaterina Musina & Marie-Najma (voce), Sylvain Rebours & David Vinitzki (violini), Bruno Gervais (violoncello), Sandra Coriton-Boche (organo). Eglise Saint-Paul, Avenue de Pessicart 28, ingresso gratuito

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