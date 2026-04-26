Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 26 aprile 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 26 APRILE



SANREMO



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00. Passaggio nei pressi della Capitaneria di Porto della 'Run4Hope Massigen': giro d’Italia podistico solidale non competitivo articolato su venti staffette regionali attuate in contemporanea in tutta la penisola



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-21.00. ‘I Colori in Festa’: mostra personale di Milly Miola. Sala Incontri del teatro Ariston, ingresso libero, fino al 30 aprile (da martedì al sabato 10.30/12.30-16.00/21.00, domenica e lunedì 16.00/21.00)



16.30-19.30. Mostra fotografica su 'Le Resistenze di Ieri e di Oggi'. Circolo culturale 'La Città Invisibile', via Pietro Agosti 21, fino al 3 maggio



18.00. Per il ‘Festival della Parola Reloaded’, spettacolo teatrale e musicale dal titolo ‘Canzoni per la pace’ ideato dal giornalista Andrea Scanzi insieme ai Borderlobo. Teatro del Casinò, ingresso libero e gratuito



19.30. Cena solidale di Emergency: durante la serata, i partecipanti potranno scegliere liberamente dal menù alla carta sapendo che il 40% del ricavato sarà devoluto a Emergency. Partecipa il dott. Enrico Bontempo, Senior Cardiologist del Salam Centre for Cardiac Surgery. Ristorante Pizzeria Salsadrena, corso Imperatrice 45, info e prenotazioni 333 788 5272 (più info)



IMPERIA

10.30-18.30. ‘Moda e Ricami - strumenti di emancipazione, pace e libertà’: mostra su Rosa Genoni con ricami, creazioni di carta dell'artista Guido Fauro e l'opera a tombolo della maestra Marisa Amigoni. Evento a cura dell’Associazione Magia di Punti. Galleria Il Rondò, Piazza Dante (tutti i giorni fino al 3 maggio)



15.00. Visita accompagnata ‘Alla scoperta di Villa Grock’: percorso tra architetture sorprendenti, decorazioni simboliche e scorci inaspettati, dove circo, natura e fantasia si intrecciano, accompagnando i partecipanti tra curiosità e dettagli nascosti. Villa Grock, via Fanny Roncati (info e prenotazioni a questo link)



15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



VENTIMIGLIA

9.30-18.30. Infinite Ventimiglia (5ª edizione): per ogni miglio percorso lungo il tracciato delimitato, gli sponsor verseranno 1 euro destinato a realizzare un pozzo in Kenia nell’ambito del progetto ‘L’Acqua è vita’ + dalle 9.30 alle 17.00, ‘Pompieropoli’: i bimbi saranno pompieri per un giorno, gioco e divertiti mento con dei veri vigili del fuoco. Porto Cala del Forte, anche domani



16.30. Per la rassegna cinematografica dedicata ai più piccoli, proiezione film ‘Spirit - Cavallo selvaggio’. Teatro Comunale, ingresso gratuito

VALLECROSIA

17.00. Per la 20ª edizione della Rassegna Concertistica ‘Primavera in Musica’, ‘Dal sogno al ritmo’: Recital pianistico di Adriana Costa in occasione dei 20 anni di realizzazione della rassegna. Musiche di: Beethoven, Chopin, Debussy, Prokofiev. Sala polivalente Giacomo Natta, ingresso libero



BORDIGHERA



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



17.00-19.00. Mostra di Enzo Tappa dal titolo ‘Tensioni’, un percorso artistico che riunisce olii, tecniche miste e sculture. Unione Culturale Democratica, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 28 aprile, info 333 3106605



OSPEDALETTI



11.30. Arrivo davanti al Comune di Ospedaletti della 'Run4Hope Massigen': giro d’Italia podistico solidale non competitivo articolato su venti staffette regionali attuate in contemporanea in tutta la penisola



TAGGIA ARMA



9.00. ‘Sui Sentieri della Resistenza’: iniziativa che unisce sport, memoria e territorio nel fine settimana dedicato alla celebrazione della Liberazione con visita al Museo della Resistenza di Carpasio. Evento a cura di Confesercenti Imperia, Riviera dei Fiori Outdoor e Isrecim. Ritrovo alla Stazione di Taggia (disponibilità di noleggio E-MTB), info e iscrizioni: 320 037 5820



14.00-18.00. Uno giornata dedicata al gioco: Beyblade X - Open Game Day (torneo a premi a doppia eliminazione, iscrizione 10 euro solo tramite PayPal) + Cosplay, Arena Medievale, dalle carte Pokemon al Monopoli, Laboratori creativi, Modellini Warhammer, Libri, Fumetti, Raduno di Teddybear. Villa Boselli ad Arma



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00. Mercatino del Biologico, artigianato e antiquariato in Piazza Mauro e Piazza Garibaldi



10.00-18.00. Mostra retrospettiva di Franco Giglio dal titolo ‘Da Dolceacqua al Brasile’ organizzata dal Centro Culturale e ricreativo di Dolceacqua. Palazzo Luigina Garoscio, via Doria 10, nella Pinacoteca Morscio, piano 2°, ingresso libero, fino al 3 maggio (h 10/12-15/18)



10.00. ‘Carugi In Fiore 2026’, appuntamento che celebra la primavera e la floricoltura con numerosi eventi collaterali: seguendo il percorso, i visitatori potranno passeggiare tra i luoghi più suggestivi del paese alla ricerca della composizione floreale più bella. Location varie (il programma a questo link)



MENDATICA E MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.30. ‘Anello del Borghetto’: visita guidata al borgo di Mendatica, alla scoperta delle attività agricole, artigianali e culturali del paese + Pranzo del Pastore a base dei piatti tipici della Cucina Bianca a Montegrosso Pian Latte + visita al borgo di Montegrosso Pian Latte ed la scoperta delle sue attività agricole, artigianali e culturali + saluti finali a Mendatica. Info e prenotazioni whatsapp +39 377 381 08 64 (i dettagli nella locandina)



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Tradizionale Mercatino dell’Antiquariato dove è possibile vivere un’esperienza unica, incamminandosi in ‘una passeggiata nel passato’ alla scoperta di oggetti d’epoca. Portici medievali, info e prenotazioni 0183 36313 int.3 (ogni ultima domenica del mese, anche in caso di pioggia)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



ROCCHETTA NERVINA

11.00-18.00. 'Festivalle Resistente': 3 Giornate Antifasciste a Rocchetta Nervina con Teatro, Concerti, Cinema, Cucina, Conferenze, Serigrafia, Infokiosk, Laboratori, Passeggiate tematiche. Luoghi vari (il programma a questo link)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA

17.00-22.00. Mostra ‘I 4 Elementi – Ceramica’ dell’artista Carol Invernici. L’esposizione, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo, propone un percorso artistico intenso e materico attraverso la ceramica, esplorando il dialogo tra forma, materia ed elementi naturali. Area Arte, via del Municipio, da venerdì a domenica fino al 17 maggio, info 349 3670442



FRANCIA

MANDELIEU-LA NAPOULE

10.00-18.00. Salons des vins des vignerons indépendants (ultimo giorno). Centre Expo–Congrès, Boulevard des Écureuils (più info)



MONACO



8.00-20.30. 15° Gran Premio Storico di Monaco 2026: leggendarie auto da corsa tornano a sfrecciare per le iconiche strade del Principato (il programma)



NICE



10.00-19.00. Play Azur Festival (9ª edizione): evento per scoprire la cultura del web (YouTube, web serie...), la cultura pop (cosplay, videogiochi, fantascienza, fumetti, manga, cultura giapponese...), le nuove tecnologie (scienza, robotica, divulgazione...) e il Festival dei Maghi. Palais des Expositions (più info)

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