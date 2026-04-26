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Agenda manifestazioni | 26 aprile 2026, 08:30

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 26 aprile 2026, in Riviera e Côte d'Azur

Gli eventi in programma nella provincia di Imperia

Andrea Scanzi al Festival della Parola Reloaded di Sanremo

Andrea Scanzi al Festival della Parola Reloaded di Sanremo

                        DOMENICA 26 APRILE

SANREMO

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)

11.00. Passaggio nei pressi della Capitaneria di Porto della 'Run4Hope Massigen': giro d’Italia podistico solidale non competitivo articolato su venti staffette regionali attuate in contemporanea in tutta la penisola

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00-21.00. ‘I Colori in Festa’: mostra personale di Milly Miola. Sala Incontri del teatro Ariston, ingresso libero, fino al 30 aprile (da martedì al sabato 10.30/12.30-16.00/21.00, domenica e lunedì 16.00/21.00)

16.30-19.30. Mostra fotografica su 'Le Resistenze di Ieri e di Oggi'. Circolo culturale 'La Città Invisibile', via Pietro Agosti 21, fino al 3 maggio 

18.00. Per il ‘Festival della Parola Reloaded’, spettacolo teatrale e musicale dal titolo ‘Canzoni per la pace’ ideato dal giornalista Andrea Scanzi insieme ai Borderlobo. Teatro del Casinò, ingresso libero e gratuito

19.30. Cena solidale di Emergency: durante la serata, i partecipanti potranno scegliere liberamente dal menù alla carta sapendo che il 40% del ricavato sarà devoluto a Emergency. Partecipa il dott. Enrico Bontempo, Senior Cardiologist del Salam Centre for Cardiac Surgery. Ristorante Pizzeria Salsadrena, corso Imperatrice 45, info e prenotazioni 333 788 5272 (più info)

IMPERIA

10.30-18.30. ‘Moda e Ricami - strumenti di emancipazione, pace e libertà’: mostra su Rosa Genoni con  ricami, creazioni di carta dell'artista Guido Fauro e l'opera a tombolo della maestra Marisa Amigoni. Evento a cura dell’Associazione Magia di Punti. Galleria Il Rondò, Piazza Dante (tutti i giorni fino al 3 maggio)

15.00. Visita accompagnata ‘Alla scoperta di Villa Grock’: percorso tra architetture sorprendenti, decorazioni simboliche e scorci inaspettati, dove circo, natura e fantasia si intrecciano, accompagnando i partecipanti tra curiosità e dettagli nascosti. Villa Grock, via Fanny Roncati (info e prenotazioni a questo link)

15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)

VENTIMIGLIA

9.30-18.30. Infinite Ventimiglia (5ª edizione): per ogni miglio percorso lungo il tracciato delimitato, gli sponsor verseranno 1 euro destinato a realizzare un pozzo in Kenia nell’ambito del progetto ‘L’Acqua è vita’ + dalle 9.30 alle 17.00, ‘Pompieropoli’: i bimbi saranno pompieri per un giorno, gioco e divertiti mento con dei veri vigili del fuoco. Porto Cala del Forte, anche domani

16.30. Per la rassegna cinematografica dedicata ai più piccoli, proiezione film ‘Spirit - Cavallo selvaggio’. Teatro Comunale, ingresso gratuito

VALLECROSIA

17.00. Per la 20ª edizione della Rassegna Concertistica ‘Primavera in Musica’, ‘Dal sogno al ritmo’: Recital pianistico di Adriana Costa in occasione dei 20 anni di realizzazione della rassegna. Musiche di: Beethoven, Chopin, Debussy, Prokofiev. Sala polivalente Giacomo Natta, ingresso libero

BORDIGHERA

10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

17.00-19.00. Mostra di Enzo Tappa dal titolo ‘Tensioni’, un percorso artistico che riunisce olii, tecniche miste e sculture. Unione Culturale Democratica, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 28 aprile, info  333 3106605

OSPEDALETTI

11.30. Arrivo davanti al Comune di Ospedaletti della 'Run4Hope Massigen': giro d’Italia podistico solidale non competitivo articolato su venti staffette regionali attuate in contemporanea in tutta la penisola

TAGGIA ARMA

9.00. ‘Sui Sentieri della Resistenza’: iniziativa che unisce sport, memoria e territorio nel fine settimana dedicato alla celebrazione della Liberazione con visita al Museo della Resistenza di Carpasio. Evento a cura di Confesercenti Imperia, Riviera dei Fiori Outdoor e Isrecim. Ritrovo alla Stazione di Taggia (disponibilità di noleggio E-MTB), info e iscrizioni: 320 037 5820

14.00-18.00. Uno  giornata dedicata al gioco: Beyblade X - Open Game Day (torneo a premi a doppia eliminazione, iscrizione 10 euro solo tramite PayPal) + Cosplay, Arena Medievale, dalle carte Pokemon al Monopoli, Laboratori creativi, Modellini Warhammer, Libri, Fumetti, Raduno di Teddybear. Villa Boselli ad Arma

                          ENTROTERRA
DOLCEACQUA

9.00. Mercatino del Biologico, artigianato e antiquariato in Piazza Mauro e Piazza Garibaldi

10.00-18.00. Mostra retrospettiva di Franco Giglio dal titolo ‘Da Dolceacqua al Brasile’ organizzata dal Centro Culturale e ricreativo di Dolceacqua. Palazzo Luigina Garoscio, via Doria 10, nella Pinacoteca Morscio, piano 2°, ingresso libero, fino al 3 maggio (h 10/12-15/18)

10.00. ‘Carugi In Fiore 2026’, appuntamento che celebra la primavera e la floricoltura con numerosi eventi collaterali: seguendo il percorso, i visitatori potranno passeggiare tra i luoghi più suggestivi del paese alla ricerca della composizione floreale più bella. Location varie (il programma a questo link)

MENDATICA E MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.30. ‘Anello del Borghetto’: visita guidata al borgo di Mendatica, alla scoperta delle attività agricole,  artigianali e culturali del paese + Pranzo del Pastore a base dei piatti tipici della Cucina Bianca a Montegrosso Pian Latte + visita al borgo di Montegrosso Pian Latte ed la scoperta delle sue attività agricole, artigianali e culturali + saluti finali a Mendatica. Info e prenotazioni whatsapp +39 377 381 08 64  (i dettagli nella locandina)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Tradizionale Mercatino dell’Antiquariato dove è possibile vivere un’esperienza unica, incamminandosi in ‘una passeggiata nel passato’ alla scoperta di oggetti d’epoca. Portici medievali, info e prenotazioni 0183 36313 int.3 (ogni ultima domenica del mese, anche in caso di pioggia)

PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

ROCCHETTA NERVINA

11.00-18.00. 'Festivalle Resistente': 3 Giornate Antifasciste a Rocchetta Nervina con Teatro, Concerti, Cinema, Cucina, Conferenze, Serigrafia, Infokiosk, Laboratori, Passeggiate tematiche. Luoghi vari (il programma a questo link)

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA

17.00-22.00. Mostra ‘I 4 Elementi – Ceramica’ dell’artista Carol Invernici. L’esposizione, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo, propone un percorso artistico intenso e materico attraverso la ceramica, esplorando il dialogo tra forma, materia ed elementi naturali. Area Arte, via del Municipio, da venerdì a domenica fino al 17 maggio, info 349 3670442

                            FRANCIA
MANDELIEU-LA NAPOULE 

10.00-18.00. Salons des vins des vignerons indépendants (ultimo giorno). Centre Expo–Congrès, Boulevard des Écureuils (più info)

MONACO

8.00-20.30. 15° Gran Premio Storico di Monaco 2026: leggendarie auto da corsa tornano a sfrecciare per le iconiche strade del Principato (il programma)

NICE

10.00-19.00. Play Azur Festival (9ª edizione): evento per scoprire la cultura del web (YouTube, web serie...), la cultura pop (cosplay, videogiochi, fantascienza, fumetti, manga, cultura giapponese...), le nuove tecnologie (scienza, robotica, divulgazione...) e il Festival dei Maghi. Palais des Expositions (più info)

Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate

Redazione

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