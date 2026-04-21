Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 21 a domenica 26 aprile 2026 in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 21 APRILE



IMPERIA



10.00-16.00. Ogni terzo martedì del mese, apertura al pubblico con visite guidate delle sale e dei depositi di solito non accessibili della Biblioteca Civica Leonardo Lagorio (h 10/12-15/16)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-13.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



BORDIGHERA

16.30, 18.30 & 21.00. Per i festeggiamenti del 25 Aprile, tre proiezioni del docufilm ‘Giulio Regeni: Tutto il male del mondo’ di Simone Manetti (ingresso 4€, in collaborazione con ANPI Bordighera-Vallecrosia. Cinema Olimpia

17.00-19.00. Mostra di Enzo Tappa dal titolo ‘Tensioni’, un percorso artistico che riunisce olii, tecniche miste e sculture. Unione Culturale Democratica, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 28 aprile, info 333 3106605



TAGGIA



9.00-11.00. Momento di confronto tra i rappresentanti del Consiglio Regionale dei Ragazzi e delle Ragazze (C3R) e le amministrazioni locali del territorio imperiese. Partecipano i delegati Consiglieri Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze e i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di Imperia, Pontedassio, Taggia (primarie e secondarie), Badalucco, Sanremo, Vallecrosia e Ventimiglia. Moderano gli educatori professionali della cooperativa sociale L'Ancora che coordina il progetto ‘Sempre Diritti’ nella provincia di Imperia. Sala Consiliare del Comune



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Oltre la Superficie’ degli artisti Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 2 maggio (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento), ingresso libero

ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

NICE



20.00. ‘Festival della Magia’: illusionisti internazionali presenteranno i loro trucchi durante una serata unica , sotto la direzione artistica di Olmac, vincitore del Grand Prix di Magia. Mentalismo, magia da vicino o magia tradizionale. Teatro Nazionale di Nizza (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



MERCOLEDI’ 22 APRILE

SANREMO



9.00. ‘Perchè siamo qui, dipendiamo?’: incontro di sensibilizzare sulle problematiche dei giovani legate alle dipendenze, in particolare quelle connesse ai giochi digitali e all’utilizzo di internet. Relatori: Marco Mollica (Psichiatra e Direttore Dipartimento ASL 1), Angela Caldarera (Psicologa Psicoterapeuta), Mauro Imbrenda (Governatore Distretto Lions 108 IA3), Salvatore Crupi (Funzionario Polizia di Stato), Simona Donati (Dirigente Servizi Sociali). Ospite speciale il dott. Giuseppe lavenia ‘Il dottore del benessere digitale’ + interventi musicali dei ragazzi del Tavolo Giovani. Sala Ninfea del Palafiori, C.So Garibaldi 1, ingresso libero



10.30-21.00. ‘I Colori in Festa’: mostra personale di Milly Miola. Sala Incontri del teatro Ariston, ingresso libero, fino al 30 aprile (da martedì al sabato 10.30/12.30-16.00/21.00, domenica e lunedì 16.00/21.00)



17.00. Per il ciclo ‘Nati per Leggere’, ‘Nati per una Storia’: evento rivolto ai bambini da 4 a 6 anni con letture ad alta voce. Biblioteca civica, via Carli 1, prenotazione obbligatoria allo 0184 580733, e-mail biblioteca@comunedisanremo.it

IMPERIA



10.00. ‘S.O.S. Trasporto Pubblico Locale. Riviera Trasporti S.p.A. - Dal Concordato all’affidamento in ‘house’….e poi?’: Tavola Rotonda promossa da CISL Imperia e FIT Cisl Liguria. Relatori Claudio Scajola (Presidente Provincia di Imperia); Marco Scajola (Assessore Regione Liguria ai Trasporti); Valentino Zanin (Consigliere d’Amministrazione di Riviera Trasporti); Enrico Lupi (Presidente Confcommercio Imperia); Sergio Scibilia (Presidente Confesercenti Imperia); Mauro Scognamillo (Segretario Generale FIT Cisl Liguria). Sala Multimediale della Camera di Commercio



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-13.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



17.00. Presentazione libro ‘Dalla Russia all’Arroscia - Ricordi del tempo di guerra’ di Giuseppe Garibaldi (Fra Diavolo). Introduzione di Giovanni Rainisio Presidente ISRECIm. Interventi di Gianni De Moro, Presidente della F.I.V.L e di Giampiero Garibaldi, Segretario S.P.I. CGL Imperia e figlio dell’autore. Sala convegni della Biblioteca Civica Leonardo Lagorio, ingresso libero



VENTIMIGLIA

15.30-17.30. Conferenza al titolo ‘Le stelle e l’astronomia: in viaggio nell’universo’ tenuta dall’ing. Ferruccio Francescotti. Salone Sant'Agostino, ingresso libero e gratuito



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra di Enzo Tappa dal titolo ‘Tensioni’, un percorso artistico che riunisce olii, tecniche miste e sculture. Unione Culturale Democratica, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 28 aprile, info 333 3106605



DIANO MARINA



10.00-11.30. ‘Allenamento della Mente’: iniziativa dedicata al benessere della terza età che mira a sostenere l'invecchiamento attivo e a contrastare il decadimento cognitivo. Centro Ada Carlotta Garibaldi, via Genova 27, info e iscrizioni al numero 3470067205 (Katia) o scrivere all'indirizzo email auser_dianomarina@virgilio.it (a cadenza settimanale fino a martedì 26 maggio)



16.00-19.00. Mostra ‘Oltre la Superficie’ degli artisti Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 2 maggio (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento), ingresso libero

ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

20.30. ‘L’alimentazione in famiglia’: incontro con il Dott. Elio D’Annunzio sull’alimentazione naturale del bambino per promuovere la salute dell'ambiente e della società. Sala Polivalente, incontro aperto a tutti, contributo a libero apprezzamento, info Stefania (320 0660713)



FRANCIA

NICE



20.00. ‘Festival della Magia’: illusionisti internazionali presenteranno i loro trucchi durante una serata unica , sotto la direzione artistica di Olmac, vincitore del Grand Prix di Magia. Mentalismo, magia da vicino o magia tradizionale. Teatro Nazionale di Nizza (più info)





GIOVEDI’ 23 APRILE

SANREMO



9.00. Escursione ad anello nei boschi attorno a San Romolo, con salita ai monti Caggio e Carparo. Evento a cura del CAI, sezione di Sanremo. Ritrovo presso il prato di San Romolo (più info)



10.30-21.00. ‘I Colori in Festa’: mostra personale di Milly Miola. Sala Incontri del teatro Ariston, ingresso libero, fino al 30 aprile (da martedì al sabato 10.30/12.30-16.00/21.00, domenica e lunedì 16.00/21.00)

17.00. Inaugurazione mostra fotografica su 'Le Resistenze di Ieri e di Oggi'. Apre Stefano Scarella al Sax. Intervengono Claudio Badano su 'La Resistenza a Imperia', Giovanni 'Freak Out' Suffia in 'Una storia di famiglia' e Paolo Luppi 'Erven, mio padre partigiano'. Circolo culturale 'La Città Invisibile', via Pietro Agosti 21



17.00. Per il ciclo ‘La storia di Sanremo: dalla preistoria ai giorni nostri’, visita guidata nella Città vecchia (Pigna) accompagnati dalla prof. Anna Blangetti e dal dott. Giacomo Mannisi, storico. Ritrovo presso la Sede AUSER, via Marsaglia



18.00. Nell’ambito del ciclo ‘Casinò Culturae’ Festival, incontro su ‘La conferenza di Pace di Sanremo 1920. Sanremo al centro del nuovo assetto internazionale’. Interviene lo storico prof. Gastone Breccia con l’opera ‘A patti con il nemico. Storia del mondo in 25 trattati di pace’ (Marsilio) + proiezione documentario di Roberto Pecchinino incentrato sulla storia della Conferenza di Pace del 1920 a Sanremo. Teatro dell’Opera del Casinò



18.30. ‘Mangiare stagionale, locale, non sprecare’: laboratorio gratuito tenuto da Doriana Fraschiroli, esperta di erbe e cultura del cibo naturale, che si pone l’obiettivo di offrire strumenti concreti per riscoprire il valore dei prodotti del territorio, ridurre lo spreco alimentare e adottare abitudini più sostenibili nella vita di tutti i giorni. Barbarina, in via Corradi 5, partecipazione gratuita, richiesta prenotazione obbligatoria al numero 329 5883079

21.00. ‘Historia – Una storia di migrazione e amore’: spettacolo di danza e narrazione che intreccia musica dal vivo e racconto teatrale con Samuel Peron e Veera Kinnunen, la cantante Stefania Caracciolo e altri musicisti della popolare trasmissione di Rai 1 ‘Ballando con le stelle’. Ambientato nella Buenos Aires degli anni ’30, ‘Historia’ racconta una vicenda intensa di amore, identità e riscatto attraverso il linguaggio universale del tango. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. ‘Anima romantica. Il sogno di Schumann ed il fervore di Kaliwoda’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Nicola Colafelice con Congyu Wang (pianoforte). Musiche di Diego Salvatori (prima assoluta), Robert Schumann, Wenzel Kalliwoda. Teatro dell’Opera del Casinò (biglietti acquistabili a questo link)



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



17.00. Per il ciclo ‘Tra le righe’, incontro dal titolo ‘Dall'altare alla polvere: racconti di trionfi e di débâcle’ moderato dai proff. Romano Lupi e Davide Rosso e la classe 5BS del Liceo Vieusseux. Biblioteca Spazio Raro, via Verdi 14



VALLECROSIA



17.30. Per i festeggiamenti del 25 Aprile, presentazione libro ‘Fischia il vento’ di Donatella Alfonso (Castelvecchi editore, 2015). Il libro racconta la vita di Felice Cascione ‘U Megu’ e la nascita della celebre canzone. Biblioteca Civica, ingresso libero



BORDIGHERA

16.00-17.30. ‘Giovedì del CDCD’ (ultimo appuntamento): conferenza dedicata al ruolo del terzo settore dal titolo ‘Le associazioni di volontariato: ruolo delle associazioni di familiari (AFMA PONENTE – Associazione Famiglie Malati Alzheimer) e l’esperienza dei gruppi di mutuo aiuto, con l'associazione SIAMA (Siamo Insieme Auto Mutuo Aiuto)’. Casa della Comunità di Bordighera, retro ospedale Saint Charles, via Aurelia 122 (più info)



16.30. Nell’ambito della rassegna culturale ‘Sguardi dentro e fuori di noi’, ‘Un ricordo di Albert Schweitzer (1875-1965)’: pomeriggio dedicato a una delle figure più carismatiche e significative del Novecento con relatori il Professor Lorenzo Vizzini e il Dottor Alberto Guglielmi Manzoni della Fondazione ‘L'Uomo e il Pellicano’. Biblioteca Civica Internazionale, ingresso libero e gratuito



17.00-19.00. Mostra di Enzo Tappa dal titolo ‘Tensioni’, un percorso artistico che riunisce olii, tecniche miste e sculture. Unione Culturale Democratica, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 28 aprile, info 333 3106605



SAN LORENZO AL MARE

21.15. ‘Nel blu - avere tra le braccia tanta felicità’: spettacolo di e con Mario Perrotta. Arrangiamenti ed ensemble musicale di Vanni Crociani pianoforte e fisarmonica, Giuseppe Franchellucci violoncello, Massimo Marches chitarra e mandolino (18 euro). Sala Beckett del Teatro dell’Albero, info 333 7679409 (più info)

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Oltre la Superficie’ degli artisti Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 2 maggio (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento), ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



20.00. ‘Le Prix’: spettacolo teatrale con Pierre Arditi, Ludmila Mikaël, Clara Borras et Emmanuel Gaury. Théâtre Princesse Grace, avenue d’Ostende 12 (info e acquisto biglietti)



NICE



14.00-20.00. ‘Festival della Magia’: illusionisti internazionali presenteranno i loro trucchi durante una serata unica , sotto la direzione artistica di Olmac, vincitore del Grand Prix di Magia. Mentalismo, magia da vicino o magia tradizionale. Teatro Nazionale di Nizza (più info)





VENERDI’ 24 APRILE



SANREMO



10.30-21.00. ‘I Colori in Festa’: mostra personale di Milly Miola. Sala Incontri del teatro Ariston, ingresso libero, fino al 30 aprile (da martedì al sabato 10.30/12.30-16.00/21.00, domenica e lunedì 16.00/21.00)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00. Trofeo Casinò di Sanremo (competizione velica): partenza regata nello specchio antistante la città, anche domani (più info)

13.00. Inaugurazione della Casa della Comunità di Sanremo, nuovo punto di riferimento per l’assistenza sanitaria territoriale, pensato per essere più vicino ai bisogni dei cittadini, che integra servizi sanitari e socio-sanitari in un unico luogo, favorendo accessibilità, continuità delle cure e prossimità. Palasalute in Via San Francesco



16.30-19.30. Mostra fotografica su 'Le Resistenze di Ieri e di Oggi'. Alle 19, concerto dei Puerto Libre con musica caraibica. Circolo culturale 'La Città Invisibile', via Pietro Agosti 21, fino al 3 maggio



18.00. Per il ‘Festival della Parola Reloaded, Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio, presenta il libro ‘Nata Sgarbi – Storia di un padre e di una figlia’. Locali ospitati in piazza Cassini 10/11, ingresso libero e gratuito

21.00. Per il ‘Festival della Parola Reloaded, Vincenzo Costantino ‘Cinaski’ propone uno spettacolo tra underground e poesia. Oratorio di Santa Brigida, ingresso libero e gratuito



21.00. Massimo Popolizio in ‘Furore’ dal romanzo di John Steinbeck. Ideazione e voce Massimo Popolizio. Adattamento Emanuele Trevi. Musiche eseguite dal vivo da Giovanni Lo Cascio. Teatro dell’opera del Casonò (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)

15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



15.30. Presentazione del libro ‘Da Hermann Hesse al Paese delle Nevi’ della scrittrice e giornalista Viviana Spada in dialogo con Luigi Berio e la scrittrice Daniela Mencarelli Hofmann. Segue merenda. Sede Auser di Imperia, ingresso libero



17.00. Per la rassegna ‘Dalla resistenza alla Repubblica - Storia, territorio, letteratura’ curata da Daniela Cassini, presentazione libro ‘Per una pedagogia della resistenza’ (ed. Conoscenza) – ‘Il convitto scuola ‘Luigi Nuvoloni’ di Sanremo’. Intervengono: Dario Missaglia (Ass. PROTEO Fare Sapere Naz.), Marino Alberi (Ass. PROTEO Fare Sapere Liguria), Milvia Ghiglione (Ass. PROTEO Fare Sapere Imperia), Giovanni Rainisio (Presidente ISRECIM), Daniela Cassini (Autrice). Federazione Operaia Sanremese, Via Corradi 47, ingresso libero

21.15. Per la rassegna di teatro e musica ‘Shhh…’ de Lo Spazio Vuoto, appuntamento musicale con la ‘Voilà Band in un omaggio a Fabio Concato’ formata da Mauro Vero - voce e chitarre, Mirko Schiappapietre – tastiere, Maurizio Maglio – basso, Maurizio Boiocchi – batteria + illustrazione da parte di Susanna Bernoldi delle attività di solidarietà internazionali svolte dall'Aifo. Parte del ricavato del concerto sarà devoluto ad Aifo (20 euro). Galleria degli orti, info e acquisto biglietti 329 7433720



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra di Enzo Tappa dal titolo ‘Tensioni’, un percorso artistico che riunisce olii, tecniche miste e sculture. Unione Culturale Democratica, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 28 aprile, info 333 3106605



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Oltre la Superficie’ degli artisti Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 2 maggio (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento), ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. ‘Cammino del Benessere: allenamento posturale e metabolico guidato dall'esperta Marina Caramellino con bastoncini tecnici (forniti gratuitamente) per stimolare la circolazione e tonificare la muscolatura, e una sessione con tecniche di respirazione e relax sotto l'ombra dei pini. Evento gratuito offerto dal Comune e dalla Pro Loco. Ritrovo in Piazza della Torre, info e iscrizioni 337 1066940



ENTROTERRA



SAN BIAGIO DELLA CIMA

17.00. Per la rassegna ‘Storie dell’Italia interna’, presentazione del libro ‘Storia della Taggiasca. L’olivicultura ligure e l’identità di un territorio a partire da un’oliva’ di R. De Andreis e A. Giacobbe (Olioofficina Edizioni). Gli autori dialogheranno con lo storico Alessandro Carassale. Locali de ‘U Bastu’ nel centro storico, ingresso libero



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MANDELIEU-LA NAPOULE

14.00-19.00. Salons des vins des vignerons indépendants. Centre Expo–Congrès, Boulevard des Écureuils, fino al 26 aprile (più info)



MONACO



11.00-20.00. 15° Gran Premio Storico di Monaco 2026: leggendarie auto da corsa tornano a sfrecciare per le iconiche strade del Principato (il programma)



NICE



20.00. Murmuration Level 2: spettacolo di hip-hop, arti marziali, danza contemporanea, balletto e disegno. Sul palco, 50 ballerini eseguono pezzi mozzafiato, geometrici e perfettamente sincronizzati. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantou 163 (info e acquisto biglietti a questo link)





SABATO 25 APRILE



SANREMO



8.30. ‘Festa della Liberazione': Alzabandiera, monumento ai Caduti in corso Mombello + alle 9, formazione del corteo in Piazza Borea d’Olmo con la partecipazione della Banda ‘Città di Sanremo’ + alle 9.30 corteo in via Matteotti e corso Mombello. Sosta e deposizione corona d’alloro al monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, al monumento ai Caduti di Cefalonia e lapide IMI. Prosecuzione fino a Pian di Nave + alle 10, cerimonia istituzionale davanti al monumento alla Resistenza, presso i giardini ‘Gino Napolitano’ con intervento musicale della giovane orchestra ‘Note Libere’. Deposizione e benedizione della corona d'alloro. Lettura della preghiera del ‘Ribelle’ di Teresio Olivelli. Saluti dell’Amministrazione comunale. Orazione ufficiale del prof. Nanni Perotto, docente e scrittore. Lettura di alcune lettere dei Caduti della Resistenza europea + alle 18, Ammainabandiera, monumento ai Caduti in corso Mombello

9.00-16.30. Celebrazioni del 25 Aprile del Villaggio Sociale Zaira: corteo cittadino con partenza alle 9 da piazza Borea d'Olmo + Pranzo sociale a Villa Peppina (h 13) + La resistenza al tempo dei Dl Sicurezza, feat Extinction Rebellion, Villa Peppina (h 16.30)

11.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

11.30. Per il ‘Festival della Parola Reloaded’, in scena ‘Mille baci’, con le poesie dei più celebri poeti internazionali trasformate in canzoni da Patrizia Cirulli (in duo con il chitarrista Renato Caruso). Cimitero monumentale della Foce, ingresso libero e gratuito



12.00. Trofeo Casinò di Sanremo (competizione velica): partenza della seconda regata nello specchio antistante la città. Premiazioni al termine (più info)



16.30-19.30. Mostra fotografica su 'Le Resistenze di Ieri e di Oggi'. Circolo culturale 'La Città Invisibile', via Pietro Agosti 21, fino al 3 maggio



18.00. ‘I Colori in Festa’: vernissage mostra personale di Milly Miola. Sala Incontri del teatro Ariston, ingresso libero, fino al 30 aprile (da martedì al sabato 10.30/12.30-16.00/21.00, domenica e lunedì 16.00/21.00)

18.00. Per il ‘Festival della Parola Reloaded’, presentazione del libro ‘L’alchimista del suono. Cinquant’anni di musica al mixer’ dello storico sound engineer e produttore Maurizio Biancani. Dialoga con l’autore a cura di Stefano Senardi. Sede del Club Tenco, ex magazzini ferroviari, ingresso libero

21.00. Angelo Duro in ‘Ho tre belle notizie’: dopo il successo delle precedenti tournée, Angelo Duro torna all’Ariston con il suo spettacolo provocatorio e diretto, in cui la comicità irriverente diventa strumento per osservare senza filtri la società contemporanea. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)

16.30. Presentazione della figura di Rosa Genoni, con la presenza della nipote sig.ra Raffaella Podreider presso la Biblioteca Civica + inaugurazione mostra ‘Moda e Ricami - strumenti di emancipazione, pace e libertà’ su Rosa Genoni a cura dell’Associazione Magia di Punti presso la Galleria Il Rondò, Piazza Dante (tutti i giorni fino al 3 maggio)



15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.30-18.30. Infinite Ventimiglia (5ª edizione): per ogni miglio percorso lungo il tracciato delimitato, gli sponsor verseranno 1 euro destinato a realizzare un pozzo in Kenia nell’ambito del progetto ‘L’Acqua è vita’. Porto Cala del Forte, anche domani

VALLECROSIA

12.00. Per i festeggiamenti del 25 Aprile, ‘Pastasciutta Antifascista’: pasta offerta (sugo o pesto); antipasti, secondi, dolci e bevande a pagamento. In collaborazione con l'Osteria dei Mat. Prenotazione consigliata al numero 0183 961321 + alle 15.00, presentazione libro ‘Dietro le linee nemiche’ di G. Caudano e P. Veziano. Piazza del Popolo nel Centro storico



BORDIGHERA



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



17.00-19.00. Mostra di Enzo Tappa dal titolo ‘Tensioni’, un percorso artistico che riunisce olii, tecniche miste e sculture. Unione Culturale Democratica, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 28 aprile, info 333 3106605

18.00. Per ‘Winter in Spring 2026’, ‘Sguardi’: spettacolo teatrale per la regia di Giorgia Brusco, portato in scena dai giovani attori di Hic et Nunc. Lo spettacolo affronta il tema del bullismo e delle relazioni tra pari attraverso una narrazione corale che mette in evidenza i segnali più sottili del disagio giovanile (intero 15 euro – soci 10 euro). Ex Chiesa Anglicana, prenotazioni consigliate: Paola 333 615 5989



DIANO MARINA

16.00-19.00. Mostra ‘Oltre la Superficie’ degli artisti Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 2 maggio (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento), ingresso libero



CERVO



17.00. Per la rassegna ‘Cervo in blu d’inchiostro’, presentazione libro di Daniela Cassini e Gabriella Badano dal titolo ‘Protagoniste. Le donne della resistenza nella provincia di Imperia’. Intervista a cura di Lucia Jacona, Dirigente scolastica dell'Istituto Colombo di Sanremo. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero



ENTROTERRA

CASTEL VITTORIO

18.00. ‘A Cena con le Stelle - Terra, Sole e Stelle!’: dalle ore 18 osservazioni del Sole ai telescopi e visita Sentiero delle Stelle + Cena dalle ore 19.30 + osservazioni guidate notturne dalle ore 21.00. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

DOLCEACQUA



10.00. ‘Carugi In Fiore 2026’, appuntamento che celebra la primavera e la floricoltura con numerosi eventi collaterali: seguendo il percorso, i visitatori potranno passeggiare tra i luoghi più suggestivi del paese alla ricerca della composizione floreale più bella. Location varie, anche domani (il programma a questo link)

DOLCEDO



10.00. Il Gruppo Ecologico Martiri della Libertà Partigiani val Prino organizza una castagnata presso il Casone dei Partigiani monte Faudo. In mattinata visita al Museo della Resistenza + pranzo sociale (h 13) + dalle 15, musica di lotta. Info e prenotazioni 3474753007



MONTALTO CARPASIO

10.00. Commemorazione 25 Aprile 2026: S. Messa - Pieve di S. Giorgio – Montalto (h 10) + Benedizione Monumenti ai Caduti Montalto (h 11) + Benedizione Monumenti ai Caduti Carpasio (h 14.30) + Presentazione libro ‘Il bosco delle libertà’ di E. Borca – G. Cattaneo – A. Errico (h 15) + Emergency: R1pud1a – L'articolo della nostra Costituzione nato dalla Resistenza. Partecipa la Compagnia Corale di Imperia (h 15.45) + orazione ufficiale dell’ex Magistrato Paolo Luppi (h 16.30) + musica del Lizzadro trio ‘Liberi-Amo’ con un pugno di canzoni e pensieri resistenti (h 17.30). Dopolavoro - Museo di Costa - Piazza Garibaldi. Servizio navetta: Carpasio – Costa per il Museo della Resistenza dalle ore 14.30 alle 19.00



PIEVE DI TECO

10.45. Festa del 25 Aprile: ritrovo davanti al Palazzo Comunale, deposizione mazzo di fiori ai Cippi dei Partigiani. Segue corteo al Monumento dei Caduti con deposizione della Corona di Alloro

15.00. ‘Ritratti Resistenti’: spettacolo di e con Pier Di Pasqua e Renato Donati. Teatro Salvini, ingresso libero, info e prenotazioni 329 4955513



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



22.00. ‘Ghost Tour Triora’: gli Storyteller di Autunnonero Giovanni e Ambra guideranno i partecipanti con le loro lanterne per le strette vie del centro storico di Triora, in un viaggio notturno tra miti e leggende, conoscenze perdute e storie di stregoneria. Partenza davanti al Museo della Stregoneria in Corso Italia 1, info +39 347 1402685 (info e prenotazioni)



FRANCIA

MANDELIEU-LA NAPOULE

10.00-19.00. Salons des vins des vignerons indépendants. Centre Expo–Congrès, Boulevard des Écureuils, fino al 26 aprile (più info)



MONACO



6.15-18.00. 15° Gran Premio Storico di Monaco 2026: leggendarie auto da corsa tornano a sfrecciare per le iconiche strade del Principato (il programma)



NICE



10.00-19.00. Play Azur Festival (9ª edizione): evento per scoprire la cultura del web (YouTube, web serie...), la cultura pop (cosplay, videogiochi, fantascienza, fumetti, manga, cultura giapponese...), le nuove tecnologie (scienza, robotica, divulgazione...) e il Festival dei Maghi. Palais des Expositions, anche domani (più info)



14.00-20.00. ‘Festival della Magia’: illusionisti internazionali presenteranno i loro trucchi durante una serata unica , sotto la direzione artistica di Olmac, vincitore del Grand Prix di Magia. Mentalismo, magia da vicino o magia tradizionale. Teatro Nazionale di Nizza (più info)



DOMENICA 26 APRILE

SANREMO



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00. Passaggio nei pressi della Capitaneria di Porto della 'Run4Hope Massigen': giro d’Italia podistico solidale non competitivo articolato su venti staffette regionali attuate in contemporanea in tutta la penisola



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-21.00. ‘I Colori in Festa’: mostra personale di Milly Miola. Sala Incontri del teatro Ariston, ingresso libero, fino al 30 aprile (da martedì al sabato 10.30/12.30-16.00/21.00, domenica e lunedì 16.00/21.00)



16.30-19.30. Mostra fotografica su 'Le Resistenze di Ieri e di Oggi'. Circolo culturale 'La Città Invisibile', via Pietro Agosti 21, fino al 3 maggio



18.00. Per il ‘Festival della Parola Reloaded’, spettacolo teatrale e musicale dal titolo ‘Canzoni per la pace’ ideato dal giornalista Andrea Scanzi insieme ai Borderlobo. Teatro del Casinò, ingresso libero e gratuito



IMPERIA

10.30-18.30. ‘Moda e Ricami - strumenti di emancipazione, pace e libertà’: mostra su Rosa Genoni con ricami, creazioni di carta dell'artista Guido Fauro e l'opera a tombolo della maestra Marisa Amigoni. Evento a cura dell’Associazione Magia di Punti. Galleria Il Rondò, Piazza Dante (tutti i giorni fino al 3 maggio)



15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



VENTIMIGLIA

9.30-18.30. Infinite Ventimiglia (5ª edizione): per ogni miglio percorso lungo il tracciato delimitato, gli sponsor verseranno 1 euro destinato a realizzare un pozzo in Kenia nell’ambito del progetto ‘L’Acqua è vita’ + dalle 9.30 alle 17.00, ‘Pompieropoli’: i bimbi saranno pompieri per un giorno, gioco e divertiti mento con dei veri vigili del fuoco. Porto Cala del Forte, anche domani



16.30. Per la rassegna cinematografica dedicata ai più piccoli, proiezione film ‘Spirit - Cavallo selvaggio’. Teatro Comunale, ingresso gratuito

VALLECROSIA

17.00. Per la 20ª edizione della Rassegna Concertistica ‘Primavera in Musica’, ‘Dal sogno al ritmo’: Recital pianistico di Adriana Costa in occasione dei 20 anni di realizzazione della rassegna. Musiche di: Beethoven, Chopin, Debussy, Prokofiev. Sala polivalente Giacomo Natta, ingresso libero



BORDIGHERA



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



17.00-19.00. Mostra di Enzo Tappa dal titolo ‘Tensioni’, un percorso artistico che riunisce olii, tecniche miste e sculture. Unione Culturale Democratica, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 28 aprile, info 333 3106605



OSPEDALETTI



11.30. Arrivo davanti al Comune di Ospedaletti della 'Run4Hope Massigen': giro d’Italia podistico solidale non competitivo articolato su venti staffette regionali attuate in contemporanea in tutta la penisola



TAGGIA ARMA



9.00. ‘Sui Sentieri della Resistenza’: iniziativa che unisce sport, memoria e territorio nel fine settimana dedicato alla celebrazione della Liberazione con visita al Museo della Resistenza di Carpasio. Evento a cura di Confesercenti Imperia, Riviera dei Fiori Outdoor e Isrecim. Ritrovo alla Stazione di Taggia (disponibilità di noleggio E-MTB), info e iscrizioni: 320 037 5820



14.00-18.00. Uno giornata dedicata al gioco: Beyblade X - Open Game Day (torneo a premi a doppia eliminazione, iscrizione 10 euro solo tramite PayPal) + Cosplay, Arena Medievale, dalle carte Pokemon al Monopoli, Laboratori creativi, Modellini Warhammer, Libri, Fumetti, Raduno di Teddybear. Villa Boselli ad Arma



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00. Mercatino del Biologico, artigianato e antiquariato in Piazza Mauro e Piazza Garibaldi



10.00. ‘Carugi In Fiore 2026’, appuntamento che celebra la primavera e la floricoltura con numerosi eventi collaterali: seguendo il percorso, i visitatori potranno passeggiare tra i luoghi più suggestivi del paese alla ricerca della composizione floreale più bella. Location varie (il programma a questo link)



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Tradizionale Mercatino dell’Antiquariato dove è possibile vivere un’esperienza unica, incamminandosi in ‘una passeggiata nel passato’ alla scoperta di oggetti d’epoca. Portici medievali, info e prenotazioni 0183 36313 int.3 (ogni ultima domenica del mese, anche in caso di pioggia)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MANDELIEU-LA NAPOULE

10.00-18.00. Salons des vins des vignerons indépendants (ultimo giorno). Centre Expo–Congrès, Boulevard des Écureuils (più info)



MONACO



8.00-20.30. 15° Gran Premio Storico di Monaco 2026: leggendarie auto da corsa tornano a sfrecciare per le iconiche strade del Principato (il programma)



NICE



10.00-19.00. Play Azur Festival (9ª edizione): evento per scoprire la cultura del web (YouTube, web serie...), la cultura pop (cosplay, videogiochi, fantascienza, fumetti, manga, cultura giapponese...), le nuove tecnologie (scienza, robotica, divulgazione...) e il Festival dei Maghi. Palais des Expositions (più info)

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