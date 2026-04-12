Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 12 aprile 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 12 APRILE

SANREMO



7.30. Escursione del CAI Sezione di Bordighera con percorso Breil – Airole – Sentiero Valleé. Partenza da Sanremo alle 7.30 dalla vecchia Stazione ferroviaria. Ritrovo al parcheggio centro cucine Fusco dopo Roverino alle ore 8, info 347 2449051



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



9.00-18.00. Per il Festival del Fiori 2026, mostra fotografica ‘Metaflora – Il fiore e l’assurdo’ di Bart Herreman. Galleria ‘Arte della Pigna’, Via Palma 2, fino al 19 aprile (più info)



10.00. Festival del Rugby con la partecipazione delle squadre U8 e U10. Pian di Poma, zona sportiva di Sanremo, ad ovest della città (più info)



10.00-17.00. Diversamente Rally (7a edizione), evento a cura della Scuderia dei Fiori: al mattino a bordo di auto da Rally pilotate da piloti professionisti saliranno i ragazzi diversamente abili, al pomeriggio taxi rally. Manifestazione benefica a favore di 2 associazioni del ponente ligure. Portosole (locandina)

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00. Per la rassegna ‘Un palco a palazzo’, ‘Echi di terre lontane’: concerto del trio Synea formato da Angelica Cirillo, Soraya Granata e Elena Tirrito con musiche balcaniche e spagnole. Palazzo Roverizio, via Escoffier



18.00. ‘La fantasia e il canto: pagine sinfoniche del '900’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Gianluca Littera (armonica a bocca). In programma musiche di Michael Spivakovsky, James Moody, Nino Rota. Teatro dell’Opera del Casinò (info e prenotazioni a questo link)



IMPERIA



15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



16.00. ‘Caccia al tesoro in compagnia di Patty’: attività per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni alla scoperta di un piccolo borgo delle colline liguri, Perinaldo, che diede i natali all’astronomo Giovanni Domenico Cassini, che vi nacque nel 1625. Museo Navale (più info)



16.30. Tullio Solenghi in ‘Colpi di timone’: commedia in due atti di Enzo La Rosa. Riduzione e adattamento di Tullio Solenghi con la collaborazione di Roberto Alinghieri. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



17.15. Appuntamento col Teatro dell'Ortica di Genova: Alessia Magrì e Giancarlo Mariottini portano in scena gli spettacoli ‘Dentro di me non abita nessuno’ e il sequel ‘Se mi odi è perché esisto’. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 329 4955513



17.30. Per la rassegna ‘Note svelate - concerti per ascoltare, capire, vivere la musica’, ‘Melodie Eterne’: concerto con gli evergreen della musica classica. Sala Concerti Ferriere, info e prenotazioni: www.lamusicamifacrescere.it



21.15. Per la Stagione teatrale 2026, ‘Fabulae’, ‘Sunday’: spettacolo teatrale con Greta Violetta. Regia di Chiara Doniacovo (20 euro). Teatro ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e acquisto biglietti al 3297433720



VENTIMIGLIA



8.00. Escursione del CAI Sezione di Bordighera con percorso Breil – Airole – Sentiero Valleé. Partenza da Sanremo alle 7.30 dalla vecchia Stazione ferroviaria. Ritrovo al parcheggio centro cucine Fusco dopo Roverino alle ore 8, info 347 2449051



9.30-18.00. Fiera di San Giuseppe: mercatino dell'artigianato, mercatino dell'antiquariato, stand di commercianti, associazioni, hobbisti e alimentari, mostra di fumetti, gonfiabili, animazioni, fattoria didattica, giochi per i più piccoli ed esposizione di artisti e artigiani. Città Alta



16.30. Per la rassegna cinematografica dedicata ai più piccoli, proiezione film ‘Il Gobbo di Notre Dame’. Teatro Comunale, ingresso gratuito



VALLECROSIA



17.00. Per la 20ª edizione della Rassegna Concertistica’ Primavera in Musica’, concerto del Duo Flauto traverso e Pianoforte formato da Roberto Orengo e Adriana Costa. Musiche dal repertorio classico e romantico. Sala polivalente Giacomo Natta, ingresso libero



BORDIGHERA



8.30-13.30. Lions Day 2026: 25 stand dedicati ai progetti del Lions Clubs International con screening sanitari gratuiti (glicemia, pressione, vista, udito), attività informative e iniziative di sensibilizzazione su temi sociali, ambientali e giovanili, oltre a visite guidate e appuntamenti diffusi tra Palazzo del Parco, giardini, lungomare e Park Hotel. Luoghi vari (più info)



OSPEDALETTI

10.00. Storical Urban Run: gara non competitiva rivolta a professionisti, amatori, famiglie e semplici appassionati di sport all’aria aperta lungo un percorso di 7 km (iscrizione 15 euro). Partenza presso ‘La Piccola’ (più info)



17.00. Per il ‘Festival delle Ragazze’, Paola Barbato presenta il suo romanzo dal titolo ‘Cuore capovolto’. Sala eventi ‘La Piccola’, ingresso libero



TAGGIA ARMA

10.30. ‘Corri per lei’ (2ª edizione): passeggiata ludico-motoria di 5 o 3 km all’insegna della solidarietà a cura dell ASD Naturun Team Valle Argentina con partenza da Piazza Chierotti, iscrizioni sul posto, info 334 2510807 (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.50 -15.00. Gara di mountain bike inserita nel circuito francese Trophée Enduro des Alpes a cura di Up & Down Freeride (più info) + prove gratuite propedeutiche al surf con skate, SUP e balance board è attività di yoga in spiaggia con l’insegnante professionista Samantha + Yoga Vinyasa (10.30–11.30) + Sessioni di stretching post-ride + test visivi e prova di nuovi modelli di occhiali + degustazioni di prodotti locali tra cui pesto e olive + servizio food durante tutto il weekend. Ritrovo e partenza della gara in piazza Santa Maria



ENTROTERRA

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI



11.00. Nell'ambito della commemorazione della battaglia delle Fontanelle, Pier Di Pasqua e Renato Donati portano in scena lo spettacolo ‘L'Oro della Resistenza’, dedicato alle sei medaglie d'oro al valor militare della nostra Provincia per la lotta di Liberazione



FRANCIA

ANTIBES



11.00-19.00. Salon Art Fair: fiera dell'antiquariato con oggetti d'antiquariato, articoli di seconda mano, gioielli antichi, stoviglie, tappeti, lettere e manoscritti, fotografie, mobili e oggetti d'arte del XX secolo. Esplanade Pré des Pêcheurs, Avenue de Verdun 22, fino al 20 aprile (più info)

MONACO



12.00. Rolex Monte-Carlo Masters 2026: Finale del Doppio (h 12) + Finale del Singolo (h 15). Campi del Monte-Carlo Country Club (più info)



18.00. Concerto Sinfonico diretto da Charles Dutoit con Clara-Jumi Kang (violino) e il Chœur de chambre 1732. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



00.00. ‘No Finish Line Nice’: gara di beneficenza sul lungomare, un anello di circa 1 km sul Quai des États-Unis, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dall'8 aprile alle 14.00 al 12 aprile alle 16.00. Quai des Etats-Unis (più info)



15.00. ‘Festival Go.Élans’ (ultimo giorno della 3ª edizione): giornata inaugurale dell’evento dedicato alla danza e alle arti performative. Espace Magnan (più info)



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