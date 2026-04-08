Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 8 a domenica 12 aprile 2026 in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 8 APRILE

SANREMO



9.00-18.00. Per il Festival del Fiori 2026, mostra fotografica ‘Metaflora – Il fiore e l’assurdo’ di Bart Herreman. Galleria ‘Arte della Pigna’, Via Palma 2, fino al 19 aprile (più info)

10.30-21.00. Esposizione dal titolo 'Pedalando sulle onde' con le opere del pittore Sergio 'Ciacio' Biancheri e con le biciclette storiche del Museo della Bicicletta degli Aregai (da martedì al sabato h 10.30/12.30-16/21, domenica e lunedì 16/21). Teatro Ariston, fino al 10 aprile



IMPERIA



10.00-18.00. Per ‘Pasqua e dintorni al museo navale e planetario’, ‘ Viaggio in Museo’: una speciale mappa fornirà la rotta per una visita in autonomia che accompagnerà le famiglie in un affascinante ‘viaggio per mare’ alla scoperta della storia, della vita e delle tradizioni marinare locali. Museo Navale, fino all’8 aprile, info 340 4956218



10.00-13.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



VENTIMIGLIA



15.30-17.30. Conferenza al titolo 'Comprendere l’intelligenza artificiale A.I.’ tenuta da P.I. Yuri Frau, tecnico professionista informatico e cyber consulente. Evento a cura dell'Auser di Ventimiglia. Salone Sant'Agostino, ingresso libero e gratuito



DIANO MARINA



10.00-11.30. ‘Allenamento della Mente’: iniziativa dedicata al benessere della terza età che mira a sostenere l'invecchiamento attivo e a contrastare il decadimento cognitivo. Centro Ada Carlotta Garibaldi, via Genova 27, info e iscrizioni al numero 3470067205 (Katia) o scrivere all'indirizzo email auser_dianomarina@virgilio.it (a cadenza settimanale fino a martedì 26 maggio)



16.00-19.00. Mostra ‘Oltre la Superficie’ degli artisti Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 2 maggio (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento), ingresso libero

ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.00. Rolex Monte-Carlo Masters 2026: 17 partite del 2 e 3 turno. Campi del Monte-Carlo Country Club, fino al 12 aprile (più info)



NICE



14.00. ‘No Finish Line Nice’: gara di beneficenza sul lungomare, un anello di circa 1 km sul Quai des États-Unis, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dall'8 aprile alle 14.00 al 12 aprile alle 16.00. Quai des Etats-Unis (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



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GIOVEDI’ 9 APRILE



SANREMO



9.00-18.00. Per il Festival del Fiori 2026, mostra fotografica ‘Metaflora – Il fiore e l’assurdo’ di Bart Herreman. Galleria ‘Arte della Pigna’, Via Palma 2, fino al 19 aprile (più info)



9.30. ‘Per un bene più grande’: incontro organizzato dai rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti con relatori: Claudia Aluvisetti, Svenja Carlone, Ettore Guazzoni, Salvatore Stella, Arianna Manule, Matilde Marelli, Cristina Caprile. Teatro del Casinò



10.00. Trekking urbano nella città di Sanremo, alla scoperta di angoli poco noti del centro storico a cura della sezione CAI di Sanremo insieme alla sezione Ligure di Genova. Ritrovo presso la stazione FS di Corso Cavallotti (più info)



10.30-21.00. Esposizione dal titolo 'Pedalando sulle onde' con le opere del pittore Sergio 'Ciacio' Biancheri e con le biciclette storiche del Museo della Bicicletta degli Aregai (da martedì al sabato h 10.30/12.30-16/21, domenica e lunedì 16/21). Teatro Ariston, fino al 10 aprile



17.00. Incontro per il ciclo ‘La storia di Sanremo: dalla preistoria ai giorni nostri’ sul tema ‘Dai Romani al 1300’ con relatori la prof. Anna Blangetti ed il dott. Giacomo Mannisi, storico. Sede AUSER, via Marsaglia



BORDIGHERA

16.00-17.30. ‘Giovedì del CDCD’: incontro informativo per caregiver di pazienti con declino cognitivo dedicato alla gestione non farmacologica dei disturbi del comportamento e il supporto dei caregivers. Con la dottoressa Daniela Pelosi, psicologa e psicoterapeuta CDCD Asl1 + valutazione neuropsicologica e stimolazione cognitiva. Con la dottoressa Maria Aiello, neuropsicologa Asl1. Casa della Comunità di Bordighera, retro ospedale Saint Charles, via Aurelia 122 (più info)

16.30. Presentazione del volume ‘Panorama di Bordighera’ curato da Massimo Taggiasco e che ripropone il testo omonimo scritto nel 1874 dal Notaio Pietro Boeri nel quale descrive le bellezze della Bordighera di fine secolo. Prefazione di Giovanni Ruffini. Biblioteca Civica Internazionale in via Romana 52, ingresso libero

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Oltre la Superficie’ degli artisti Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 2 maggio (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento), ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



11.00. Rolex Monte-Carlo Masters 2026: 12 partite del 3 turno. Campi del Monte-Carlo Country Club, fino al 12 aprile (più info)



20.00. ‘La Verità’: commedia sulla menzogna con Stéphane De Groodt, Sylvie Testud, Clotilde Courau e Stéphane Facco. Théâtre Princesse Grace, avenue d’Ostende 12 (più info)



NICE



00.00. ‘No Finish Line Nice’: gara di beneficenza sul lungomare, un anello di circa 1 km sul Quai des États-Unis, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dall'8 aprile alle 14.00 al 12 aprile alle 16.00. Quai des Etats-Unis (più info)



VENERDI’ 10 APRILE

SANREMO



9.00-18.00. Per il Festival del Fiori 2026, mostra fotografica ‘Metaflora – Il fiore e l’assurdo’ di Bart Herreman. Galleria ‘Arte della Pigna’, Via Palma 2, fino al 19 aprile (più info)



10.30-21.00. Ultimo giorno dell’esposizione dal titolo 'Pedalando sulle onde' con le opere del pittore Sergio 'Ciacio' Biancheri e con le biciclette storiche del Museo della Bicicletta degli Aregai (h 10.30/12.30-16/21). Teatro Ariston, fino al 10 aprile



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.30. Conferenza dal titolo 'L'Italia al centro del Mediterraneo: opportunità e sfide per il nostro Paese' con protagonista l’Ammiraglio Giovanni Pettorino, figura di grande rilievo istituzionale e già Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Sala conferenze del Forte di Santa Tecla



17.00. Per la rassegna ‘Dalla resistenza alla Repubblica - Storia, territorio, letteratura’ curata da Daniela Cassini, la giornalista di Radio Popolare e corrispondente Radio Svizzera Italiana, Panorama e responsabile della comunicazione di Libertà e Giustizia Lorella Beretta presenta il suo libro ‘La luna al suo comando (Castelvecchi Editore) con prefazione di Liliana Segre. Introduce Amelia Narciso ANPI Provinciale. Federazione Operaia Sanremese, Via Corradi 47, ingresso libero



18.30. Per i Martedì Letterari (eccezionalmente di venerdì) il prof. Roberto Boffi presenta il saggio ‘I tuoi scudi antismog. Dalle piante che purificano la casa ai consigli per la vita all’aperto: come proteggersi dall’inquinamento’ (Sonzogno). Partecipano la Dr. Ana Popovic, presidente sezione provinciale AIDM Sanremo-Imperia, il Dr. Claudio de Michelis, direttore SC Pneumologia-Imperia, il presidente OM Imperia, Dr Ettore Perreca. Letture scelte con l’attore Franco la Sacra direttore artistico della Compagnia ‘Il Teatro dell’Albero’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)

10.30. Cerimonia celebrativa aperta alla cittadinanza per il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Auditorium della Camera di Commercio di Oneglia

15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



17.00. Per il ciclo ‘Quaestiones disputatae’, conferenza dal titolo ‘Mediterraneo. Un mare che interpella le religioni e l'umanità’ a cura di Guido Dotti della Comunità di Bose. Teatrino della parrocchia di Cristo Re, via Trento, ingresso libero



21.00. Tullio Solenghi in ‘Colpi di timone’: commedia in due atti di Enzo La Rosa. Riduzione e adattamento di Tullio Solenghi con la collaborazione di Roberto Alinghieri. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



21.15. ‘Daniela e Lobina si raccontano’; presentazione del libro di Daniela Mencarelli Hofmann ‘L'ombra di Perseo’ con la cantautrice genovese Lobina. Letture di Elena Orsini e Renato Donati. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 329 4955513



VENTIMIGLIA



15.00. Conferenza dal titolo ‘Geniali, invisibili, rivoluzionarie: storie di scienziate francesi’ con relatrice la professoressa D. Piliarvu. Petite Biblioteque del liceo Aprosio, ingresso libero



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Oltre la Superficie’ degli artisti Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 2 maggio (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento), ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.00. Rolex Monte-Carlo Masters 2026: 8 partite per ¼ di Finale. Campi del Monte-Carlo Country Club, fino al 12 aprile (più info)



18.30. Conferenza con lo scrittore e sceneggiatore Enrico Vanzina: un viaggio tra letteratura, cinema e memoria con uno degli autori più rappresentativi della scena culturale contemporanea. Evento a cura dell’associazione ‘La Dante’ di Monaco. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



00.00. ‘No Finish Line Nice’: gara di beneficenza sul lungomare, un anello di circa 1 km sul Quai des États-Unis, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dall'8 aprile alle 14.00 al 12 aprile alle 16.00. Quai des Etats-Unis (più info)



18.30. ‘Festival Go.Élans’ (3ª edizione): giornata inaugurale dell’evento dedicato alla danza e alle arti performative. Espace Magnan, fino al 12 aprile (più info)



20.30. ‘La Gratitude’: concerto dell’Ensemble Baroque de Nice con musiche di Bach e Vivaldi’. Église Saint-Martin a Saint-Augustin (più info)





SABATO 11 APRILE



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



8.30-14.00. ‘Il Piazzale della Prevenzione’: convegno scientifico al Centro Congressi Ariston, rivolto ai professionisti ma aperto a tutti + un’area pubblica in Piazza Borea d’Olmo con stand informativi delle Associazioni del Terzo Settore e ASL1 per dialogare concretamente sull’importanza della prevenzione (info e programma a questo link)



9.00-18.00. Per il Festival del Fiori 2026, mostra fotografica ‘Metaflora – Il fiore e l’assurdo’ di Bart Herreman. Galleria ‘Arte della Pigna’, Via Palma 2, fino al 19 aprile (più info)



10.00. Festival del Rugby con la partecipazione delle squadre U6 e U12. Pian di Poma, zona sportiva di Sanremo, ad ovest della città (più info)

15.00. ‘Sanremo Pride 2026 – ‘Fiori d’arancio per tutt*!’: corteo, musica, salute e inclusione per una giornata di festa e rivendicazione tanti eventi collaterali. Madrina della manifestazione ‘Zia Priscilla’. Partenza del corteo dal villaggio di Piazza Colombo (più info)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



18.30. Per i festeggiamenti per il 40° anniversario dell'Istituto Tethys (1986-2026), incontro dal titolo 'Quarant'anni per un mare che cambia: dal 1986 Tethys studia, protegge e racconta il Mediterraneo e i suoi abitanti'. Evento è realizzato con il supporto di CNA Imperia - Artigiani Imprenditori d'Italia. Sala privata del Casinò di Sanremo



21.00. Per ‘I concerti di Villa Zirio’, Adriano Meggetto relatore sul tema ‘La storia del flauto’. Villa Zirio, corso Cavallotti, ingresso libero



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



21.00. Tullio Solenghi in ‘Colpi di timone’: commedia in due atti di Enzo La Rosa. Riduzione e adattamento di Tullio Solenghi con la collaborazione di Roberto Alinghieri. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



21.15. Appuntamento col Teatro dell'Ortica di Genova: Alessia Magrì e Giancarlo Mariottini portano in scena gli spettacoli ‘Dentro di me non abita nessuno’ e il sequel ‘Se mi odi è perché esisto’. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 329 4955513



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

21.00. ‘Io sono quello che sento’ – Le parole di Giorgio Gaber’: spettacolo – Reading teatrale alla scoperta del Signor G. con Claudio Vecchio. Musica di Giovanni Peirone (chitarra). Filmati e immagini originali concessi dalla Fondazione Giorgio Gaber. Teatro Comunale, ingresso libero

BORDIGHERA



10.00-18.00. Lions Day 2026: 25 stand dedicati ai progetti del Lions Clubs International con screening sanitari gratuiti (glicemia, pressione, vista, udito), attività informative e iniziative di sensibilizzazione su temi sociali, ambientali e giovanili, oltre a visite guidate e appuntamenti diffusi tra Palazzo del Parco, giardini, lungomare e Park Hotel. Luoghi vari, anche domani (più info)



15.00. Per ‘Lions Day 2026’, ‘Passeggiata a 6 Zampe – Camminiamo insieme per conoscere i cani d'assistenza’ con dimostrazione a cura de ‘Il Collare D’Oro’ su come i cani aiutano le persone con epilessia. Evento organizzato dai Lions Club (Bordighera Capo Nero Host, Bordighera Otto Luoghi), Leo Club Ventimiglia-Bordighera. Partenza dal palazzo del Parco



SAN LORENZO AL MARE

17.00. Per la Rassegna letteraria ‘Librarsi’, incontro con i poeta Demo Martelli moderato dalla prof.ssa Licia Procopio. Letture del Teatro dell’Albero. Teatro Comunale Sala Beckett, Via Vignasse 1, ingresso gratuito, info 347 7302028



DIANO MARINA

15.00 & 16.00. World Folklore Festival (9ª edizione): sfilata dei gruppi folkloristici provenienti da ogni angolo del mondo nelle vie del centro cittadino (h 15) + Esibizione dei gruppi folkloristici presso l'area manifestazioni del Molo delle Tartarughe (h 16)



16.00-19.00. Mostra ‘Oltre la Superficie’ degli artisti Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 2 maggio (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento), ingresso libero



CERVO



17.00. Per ‘Cervo in blu d' inchiostro’, approfondimento sul libro ‘Donne americane’ di Henry Furst con Emanuela Rotta Gentile, la maison Daphné di Sanremo e con il pianista Cristiano Campucci, tra letteratura, moda e musica: un viaggio negli anni Trenta tra fascino e stile. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (più info)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



22.00. Ghost Tour Dolceacqua’: un viaggio notturno tra miti pagani e processi alle streghe, alchimia e racconti di fantasmi alla scoperta del lato oscuro del Paese dei Doria accompagnati dagli Storyteller Giovanni e Brigida. Partenza davanti al Ponte Vecchio (info e prenotazioni)



MOLINI DI TRIORA



21.00. Speciale serata astronomica nel suggestivo borgo di Glori: un’ora di osservazione guidata del cielo di aprile con telescopi puntati su stelle doppie, ammassi stellari e galassie lontane, mentre nel cielo le costellazioni invernali lasciano il posto a quelle primaverili (partecipazione a offerta libera). Prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



SAN BIAGIO DELLA CIMA

17.00. ‘Storie dell’Italia interna’: presentazione del libro di poesie ‘Pini’ di Valentina Guglielmi, edito da Eretica Edizione, nel quale la giovane poetessa di Soldano esprime il suo legame poetico con la sua terra e il mondo agricolo, fatto di riflessioni, sguardi e commozioni. Locali de ‘U Bastu’ nel centro storico, ingresso libero



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

ANTIBES



11.00-19.00. Salon Art Fair: fiera dell'antiquariato con oggetti d'antiquariato, articoli di seconda mano, gioielli antichi, stoviglie, tappeti, lettere e manoscritti, fotografie, mobili e oggetti d'arte del XX secolo. Esplanade Pré des Pêcheurs, Avenue de Verdun 22, fino al 20 aprile (più info)



ANTIBES JUAN-LES-PINS



10.00-18.00. Giornata del 100% Giappone: giornata interamente dedicata alla cultura giapponese. Dai manga alle cerimonie del tè, dai videogiochi al cosplay, passando per l'apprendimento dell'antica arte del bonsai e dimostrazioni di arti marziali. Biblioteca multimediale Albert Camus (più info)



MONACO



11.00. Rolex Monte-Carlo Masters 2026: ½ Finale. Primo Doppio: Dalle ore 11.00 + Primo Singolo: Non prima delle ore 13.30 + Secondo Singolo: Non prima delle ore 15.30 + Seguito da: Secondo Doppio. Campi del Monte-Carlo Country Club, fino al 12 aprile (più info)



NICE



00.00. ‘No Finish Line Nice’: gara di beneficenza sul lungomare, un anello di circa 1 km sul Quai des États-Unis, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dall'8 aprile alle 14.00 al 12 aprile alle 16.00. Quai des Etats-Unis (più info)



15.00. ‘Festival Go.Élans’ (3ª edizione): giornata inaugurale dell’evento dedicato alla danza e alle arti performative. Espace Magnan, fino al 12 aprile (più info)





DOMENICA 12 APRILE

SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



9.00-18.00. Per il Festival del Fiori 2026, mostra fotografica ‘Metaflora – Il fiore e l’assurdo’ di Bart Herreman. Galleria ‘Arte della Pigna’, Via Palma 2, fino al 19 aprile (più info)



10.00. Festival del Rugby con la partecipazione delle squadre U8 e U10. Pian di Poma, zona sportiva di Sanremo, ad ovest della città (più info)

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00. Per la rassegna ‘Un palco a palazzo’, ‘Echi di terre lontane’: concerto del trio Synea formato da Angelica Cirillo, Soraya Granata e Elena Tirrito con musiche balcaniche e spagnole. Palazzo Roverizio, via Escoffier



18.00. ‘La fantasia e il canto: pagine sinfoniche del '900’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Gianluca Littera (armonica a bocca). In programma musiche di Michael Spivakovsky, James Moody, Nino Rota. Teatro dell’Opera del Casinò (info e prenotazioni a questo link)



IMPERIA



15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



16.30. Tullio Solenghi in ‘Colpi di timone’: commedia in due atti di Enzo La Rosa. Riduzione e adattamento di Tullio Solenghi con la collaborazione di Roberto Alinghieri. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



17.15. Appuntamento col Teatro dell'Ortica di Genova: Alessia Magrì e Giancarlo Mariottini portano in scena gli spettacoli ‘Dentro di me non abita nessuno’ e il sequel ‘Se mi odi è perché esisto’. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 329 4955513



17.30. Per la rassegna ‘Note svelate - concerti per ascoltare, capire, vivere la musica’, ‘Melodie Eterne’: concerto con gli evergreen della musica classica. Sala Concerti Ferriere, info e prenotazioni: www.lamusicamifacrescere.it



21.15. Per la Stagione teatrale 2026, ‘Fabulae’, ‘Sunday’: spettacolo teatrale con Greta Violetta. Regia di Chiara Doniacovo (20 euro). Teatro ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e acquisto biglietti al 3297433720



VENTIMIGLIA



16.30. Per la rassegna cinematografica dedicata ai più piccoli, proiezione film ‘Il Gobbo di Notre Dame’. Teatro Comunale, ingresso gratuito



VALLECROSIA



17.00. Per la 20ª edizione della Rassegna Concertistica’ Primavera in Musica’, concerto del Duo Flauto traverso e Pianoforte formato da Roberto Orengo e Adriana Costa. Musiche dal repertorio classico e romantico. Sala polivalente Giacomo Natta, ingresso libero



BORDIGHERA



8.30-13.30. Lions Day 2026: 25 stand dedicati ai progetti del Lions Clubs International con screening sanitari gratuiti (glicemia, pressione, vista, udito), attività informative e iniziative di sensibilizzazione su temi sociali, ambientali e giovanili, oltre a visite guidate e appuntamenti diffusi tra Palazzo del Parco, giardini, lungomare e Park Hotel. Luoghi vari (più info)



OSPEDALETTI

10.00. Storical Urban Run: gara non competitiva rivolta a professionisti, amatori, famiglie e semplici appassionati di sport all’aria aperta lungo un percorso di 7 km (iscrizione 15 euro). Partenza presso ‘La Piccola’ (più info)



17.00. Per il ‘Festival delle Ragazze’, Paola Barbato presenta il suo romanzo dal titolo ‘Cuore capovolto’. Sala eventi ‘La Piccola’, ingresso libero



TAGGIA ARMA

10.30. ‘Corri per lei’ (2ª edizione): passeggiata ludico-motoria di 5 o 3 km all’insegna della solidarietà a cura dell ASD Naturun Team Valle Argentina con partenza da Piazza Chierotti, iscrizioni sul posto, info 334 2510807 (più info)



ENTROTERRA

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI



11.00. Nell'ambito della commemorazione della battaglia delle Fontanelle, Pier Di Pasqua e Renato Donati portano in scena lo spettacolo ‘L'Oro della Resistenza’, dedicato alle sei medaglie d'oro al valor militare della nostra Provincia per la lotta di Liberazione



FRANCIA

ANTIBES



11.00-19.00. Salon Art Fair: fiera dell'antiquariato con oggetti d'antiquariato, articoli di seconda mano, gioielli antichi, stoviglie, tappeti, lettere e manoscritti, fotografie, mobili e oggetti d'arte del XX secolo. Esplanade Pré des Pêcheurs, Avenue de Verdun 22, fino al 20 aprile (più info)

MONACO



12.00. Rolex Monte-Carlo Masters 2026: Finale del Doppio (h 12) + Finale del Singolo (h 15). Campi del Monte-Carlo Country Club (più info)



18.00. Concerto Sinfonico diretto da Charles Dutoit con Clara-Jumi Kang (violino) e il Chœur de chambre 1732. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



00.00. ‘No Finish Line Nice’: gara di beneficenza sul lungomare, un anello di circa 1 km sul Quai des États-Unis, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dall'8 aprile alle 14.00 al 12 aprile alle 16.00. Quai des Etats-Unis (più info)



15.00. ‘Festival Go.Élans’ (ultimo giorno della 3ª edizione): giornata inaugurale dell’evento dedicato alla danza e alle arti performative. Espace Magnan (più info)



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate