Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 10 a domenica 12 aprile 2026 in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 10 APRILE



SANREMO



9.00-18.00. Per il Festival del Fiori 2026, mostra fotografica ‘Metaflora – Il fiore e l’assurdo’ di Bart Herreman. Galleria ‘Arte della Pigna’, Via Palma 2, fino al 19 aprile (più info)



10.30-21.00. Ultimo giorno dell’esposizione dal titolo 'Pedalando sulle onde' con le opere del pittore Sergio 'Ciacio' Biancheri e con le biciclette storiche del Museo della Bicicletta degli Aregai (h 10.30/12.30-16/21). Teatro Ariston, fino al 10 aprile



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Per il Corso di educazione ambientale dell’Unitrè, conferenza dal titolo ‘Il mestiere di lupo : raccontare il mondo del lupo’ a cura di Patrizia Gavagnin, biologa della fauna selvatica. Sala degli Specchi del Comune



16.30. Conferenza dal titolo 'L'Italia al centro del Mediterraneo: opportunità e sfide per il nostro Paese' con protagonista l’Ammiraglio Giovanni Pettorino, figura di grande rilievo istituzionale e già Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Sala conferenze del Forte di Santa Tecla



17.00. Per la rassegna ‘Dalla resistenza alla Repubblica - Storia, territorio, letteratura’ curata da Daniela Cassini, la giornalista di Radio Popolare e corrispondente Radio Svizzera Italiana, Panorama e responsabile della comunicazione di Libertà e Giustizia Lorella Beretta presenta il suo libro ‘La luna al suo comando (Castelvecchi Editore) con prefazione di Liliana Segre. Introduce Amelia Narciso ANPI Provinciale. Federazione Operaia Sanremese, Via Corradi 47, ingresso libero



18.30. Per i Martedì Letterari (eccezionalmente di venerdì) il prof. Roberto Boffi presenta il saggio ‘I tuoi scudi antismog. Dalle piante che purificano la casa ai consigli per la vita all’aperto: come proteggersi dall’inquinamento’ (Sonzogno). Partecipano la Dr. Ana Popovic, presidente sezione provinciale AIDM Sanremo-Imperia, il Dr. Claudio de Michelis, direttore SC Pneumologia-Imperia, il presidente OM Imperia, Dr Ettore Perreca. Letture scelte con l’attore Franco la Sacra direttore artistico della Compagnia ‘Il Teatro dell’Albero’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)

10.30. Cerimonia celebrativa aperta alla cittadinanza per il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Auditorium della Camera di Commercio di Oneglia

15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



17.00. Per il ciclo ‘Quaestiones disputatae’, conferenza dal titolo ‘Mediterraneo. Un mare che interpella le religioni e l'umanità’ a cura di Guido Dotti della Comunità di Bose. Teatrino della parrocchia di Cristo Re, via Trento, ingresso libero



17.30. ‘Meetup sull’intelligenza artificiale, imprese e territorio al centro del confronto’: tavola rotonda aperta alla cittadinanza con imprenditori e professionisti locali per discutere applicazioni concrete dell’AI, oltre la dimensione tecnica. Relatori: Lucio Carli, fondatore di Mediterranea Cosmetics; Stefano Senardi, produttore discografico e direttore artistico; Ilaria Bellin, Senior Marketing & Communication Manager di TXT Ennova; Carlo Capacci, founder e director di Uno Communications S.p.A.; Roberto Arimondo, amministratore delegato di Arimondo S.r.l. Polo Digitale Imperiaware (link per accreditarsi e partecipare all’evento)



21.00. Per l’inaugurazione del decennale della Stagione Culturale ‘E20’, evento sinfonico-corale a cura dell'Orchestra Giovanile (sinergia tra 20 professori e 60 allievi) e del Coro Dipartimentale del Conservatorio di Nizza (60 voci). Direzione musicale di M° Luis Saldivia-Vega, con il M° Giorgio Revelli, direttore artistico della rassegna e docente presso l'istituzione francese, all'organo. Musiche di Mozart, Mendelssohn, Hummel, Mascagni, Verdi e Haendel. Concattedrale di San Maurizio, ingresso libero e gratuito



21.00. Tullio Solenghi in ‘Colpi di timone’: commedia in due atti di Enzo La Rosa. Riduzione e adattamento di Tullio Solenghi con la collaborazione di Roberto Alinghieri. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



21.15. ‘Daniela e Lobina si raccontano’; presentazione del libro di Daniela Mencarelli Hofmann ‘L'ombra di Perseo’ con la cantautrice genovese Lobina. Letture di Elena Orsini e Renato Donati. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 329 4955513



VENTIMIGLIA



15.00. Conferenza dal titolo ‘Geniali, invisibili, rivoluzionarie: storie di scienziate francesi’ con relatrice la professoressa D. Piliarvu. Petite Biblioteque del liceo Aprosio, ingresso libero



BORDIGHERA



17.00. Presentazione del libro 'Autoritratto con rosa gialla' di Lamberto Garzia. Introduce e dialoga con l'autore Alessio Orsetti. Libreria AmicoLibro, via Vittorio Enauele II 30



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Oltre la Superficie’ degli artisti Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 2 maggio (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento), ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.00. Rolex Monte-Carlo Masters 2026: 8 partite per ¼ di Finale. Campi del Monte-Carlo Country Club, fino al 12 aprile (più info)



18.30. Conferenza con lo scrittore e sceneggiatore Enrico Vanzina: un viaggio tra letteratura, cinema e memoria con uno degli autori più rappresentativi della scena culturale contemporanea. Evento a cura dell’associazione ‘La Dante’ di Monaco. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



00.00. ‘No Finish Line Nice’: gara di beneficenza sul lungomare, un anello di circa 1 km sul Quai des États-Unis, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dall'8 aprile alle 14.00 al 12 aprile alle 16.00. Quai des Etats-Unis (più info)



18.30. ‘Festival Go.Élans’ (3ª edizione): giornata inaugurale dell’evento dedicato alla danza e alle arti performative. Espace Magnan, fino al 12 aprile (più info)



20.30. ‘La Gratitude’: concerto dell’Ensemble Baroque de Nice con musiche di Bach e Vivaldi’. Église Saint-Martin a Saint-Augustin (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



SABATO 11 APRILE



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



8.30-14.00. ‘Il Piazzale della Prevenzione’: convegno scientifico al Centro Congressi Ariston, rivolto ai professionisti ma aperto a tutti + un’area pubblica in Piazza Borea d’Olmo con stand informativi delle Associazioni del Terzo Settore e ASL1 per dialogare concretamente sull’importanza della prevenzione (info e programma a questo link)



9.00-18.00. Per il Festival del Fiori 2026, mostra fotografica ‘Metaflora – Il fiore e l’assurdo’ di Bart Herreman. Galleria ‘Arte della Pigna’, Via Palma 2, fino al 19 aprile (più info)



10.00. Festival del Rugby con la partecipazione delle squadre U6 e U12. Pian di Poma, zona sportiva di Sanremo, ad ovest della città (più info)

15.00. ‘Sanremo Pride 2026 – ‘Fiori d’arancio per tutt*!’: corteo, musica, salute e inclusione per una giornata di festa e rivendicazione tanti eventi collaterali. Madrina della manifestazione ‘Zia Priscilla’. Partenza del corteo dal villaggio di Piazza Colombo (più info)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



18.30. Per i festeggiamenti per il 40° anniversario dell'Istituto Tethys (1986-2026), incontro dal titolo 'Quarant'anni per un mare che cambia: dal 1986 Tethys studia, protegge e racconta il Mediterraneo e i suoi abitanti'. Evento è realizzato con il supporto di CNA Imperia - Artigiani Imprenditori d'Italia. Sala privata del Casinò di Sanremo



21.00. Per ‘I concerti di Villa Zirio’, conferenza del flautista Adriano Meggetto sul tema ‘La storia del flauto’. Villa Zirio, corso Cavallotti, ingresso libero



IMPERIA



9.00-15.00. 'Tarta Day 2026': giornata aperta a tutta la cittadinanza, organizzata da Delfini del Ponente APS dedicata alla scoperta e alla tutela delle tartarughe marine, con attività divulgative, laboratori per bambini e momenti esperienziali per famiglie + stand divulgativo con biologi e volontari, per approfondire il tema della presenza delle tartarughe marine nel nostro territorio. Spiaggia SLA Surf Beach



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



17.00. Conferenza sul tema ‘Il cuore segreto di Porto Maurizio’ tenuta dall’architetto Cristina Tealdi, Socia della Sezione di Imperia dell’IISL, con illustrazione dei lavori di restauro in una parte del monastero di Santa Chiara, nel quale un tempo esisteva il refettorio e nel quale sono stati scoperti degli interessantissimi affreschi di fine Quattrocento – inizi Cinquecento. Sala riunioni della sede della Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari 4, partecipazione libera



21.00. Tullio Solenghi in ‘Colpi di timone’: commedia in due atti di Enzo La Rosa. Riduzione e adattamento di Tullio Solenghi con la collaborazione di Roberto Alinghieri. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



21.15. Appuntamento col Teatro dell'Ortica di Genova: Alessia Magrì e Giancarlo Mariottini portano in scena gli spettacoli ‘Dentro di me non abita nessuno’ e il sequel ‘Se mi odi è perché esisto’. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 329 4955513



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



16.30. 'Un ponte tra Italia e America Latina': incontro pubblico con lo scrittore Roberto Vallepiano, studioso e autore di numerose pubblicazioni sul continente latino-americano. Salone della biblioteca civica Aprosiana, in piazza Bassi 1, ingresso libero

21.00. ‘Io sono quello che sento’ – Le parole di Giorgio Gaber’: spettacolo – Reading teatrale alla scoperta del Signor G. con Claudio Vecchio. Musica di Giovanni Peirone (chitarra). Filmati e immagini originali concessi dalla Fondazione Giorgio Gaber. Teatro Comunale, ingresso libero

BORDIGHERA



10.00-18.00. Lions Day 2026: 25 stand dedicati ai progetti del Lions Clubs International con screening sanitari gratuiti (glicemia, pressione, vista, udito), attività informative e iniziative di sensibilizzazione su temi sociali, ambientali e giovanili, oltre a visite guidate e appuntamenti diffusi tra Palazzo del Parco, giardini, lungomare e Park Hotel. Luoghi vari, anche domani (più info)



15.00. Per ‘Lions Day 2026’, ‘Passeggiata a 6 Zampe – Camminiamo insieme per conoscere i cani d'assistenza’ con dimostrazione a cura de ‘Il Collare D’Oro’ su come i cani aiutano le persone con epilessia. Evento organizzato dai Lions Club (Bordighera Capo Nero Host, Bordighera Otto Luoghi), Leo Club Ventimiglia-Bordighera. Partenza dal palazzo del Parco



OSPEDALETTI

16.30. 'Viticoltura: Il Moscatello di Taggia e la storia dei vini del Ponente Ligure': conferenza esperienziale con degustazione guidata. Relatori: Alessandro Carassale, dottore di ricerca in Storia Moderna e cultore della materia in Geografia presso l'Università degli Studi di Genova; Eros Mammoliti, dell’azienda agricola Mammoliti produttrice del Moscatello. Evento a cura di Ars Longa, Sala eventi ‘La Piccola’, ex scalo merci vicino ex stazione ferroviaria, ingresso libero



SAN LORENZO AL MARE

17.00. Per la Rassegna letteraria ‘Librarsi’, incontro con i poeta Demo Martelli moderato dalla prof.ssa Licia Procopio. Letture del Teatro dell’Albero. Teatro Comunale Sala Beckett, Via Vignasse 1, ingresso gratuito, info 347 7302028



DIANO MARINA

15.00 & 16.00. World Folklore Festival (9ª edizione): sfilata dei gruppi folkloristici provenienti da ogni angolo del mondo nelle vie del centro cittadino (h 15) + Esibizione dei gruppi folkloristici presso l'area manifestazioni del Molo delle Tartarughe (h 16)



16.00-19.00. Mostra ‘Oltre la Superficie’ degli artisti Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 2 maggio (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento), ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.00 -22.00. Gara di mountain bike inserita nel circuito francese Trophée Enduro des Alpes a cura di Up & Down Freeride (più info) + prove gratuite propedeutiche al surf con skate, SUP e balance board è attività di yoga in spiaggia con l’insegnante professionista Samantha + Vinyasa yoga (10.30–11.15)(17.30–18.15) + Sessioni di stretching post-ride + test visivi e prova di nuovi modelli di occhiali + degustazioni di prodotti locali tra cui pesto e olive + servizio food durante tutto il weekend e festa con DJ il sabato sera. Ritrovo e partenza della gara in piazza Santa Maria

CERVO



17.00. Per ‘Cervo in blu d' inchiostro’, approfondimento sul libro ‘Donne americane’ di Henry Furst con Emanuela Rotta Gentile, la maison Daphné di Sanremo e con il pianista Cristiano Campucci, tra letteratura, moda e musica: un viaggio negli anni Trenta tra fascino e stile. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (più info)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



22.00. Ghost Tour Dolceacqua’: un viaggio notturno tra miti pagani e processi alle streghe, alchimia e racconti di fantasmi alla scoperta del lato oscuro del Paese dei Doria accompagnati dagli Storyteller Giovanni e Brigida. Partenza davanti al Ponte Vecchio (info e prenotazioni)



MOLINI DI TRIORA



21.00. Speciale serata astronomica nel suggestivo borgo di Glori: un’ora di osservazione guidata del cielo di aprile con telescopi puntati su stelle doppie, ammassi stellari e galassie lontane, mentre nel cielo le costellazioni invernali lasciano il posto a quelle primaverili (partecipazione a offerta libera). Prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



SAN BIAGIO DELLA CIMA

17.00. ‘Storie dell’Italia interna’: presentazione del libro di poesie ‘Pini’ di Valentina Guglielmi, edito da Eretica Edizione, nel quale la giovane poetessa di Soldano esprime il suo legame poetico con la sua terra e il mondo agricolo, fatto di riflessioni, sguardi e commozioni. Locali de ‘U Bastu’ nel centro storico, ingresso libero



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

ANTIBES



11.00-19.00. Salon Art Fair: fiera dell'antiquariato con oggetti d'antiquariato, articoli di seconda mano, gioielli antichi, stoviglie, tappeti, lettere e manoscritti, fotografie, mobili e oggetti d'arte del XX secolo. Esplanade Pré des Pêcheurs, Avenue de Verdun 22, fino al 20 aprile (più info)



ANTIBES JUAN-LES-PINS



10.00-18.00. Giornata del 100% Giappone: giornata interamente dedicata alla cultura giapponese. Dai manga alle cerimonie del tè, dai videogiochi al cosplay, passando per l'apprendimento dell'antica arte del bonsai e dimostrazioni di arti marziali. Biblioteca multimediale Albert Camus (più info)



MONACO



11.00. Rolex Monte-Carlo Masters 2026: ½ Finale. Primo Doppio: Dalle ore 11.00 + Primo Singolo: Non prima delle ore 13.30 + Secondo Singolo: Non prima delle ore 15.30 + Seguito da: Secondo Doppio. Campi del Monte-Carlo Country Club, fino al 12 aprile (più info)



NICE



00.00. ‘No Finish Line Nice’: gara di beneficenza sul lungomare, un anello di circa 1 km sul Quai des États-Unis, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dall'8 aprile alle 14.00 al 12 aprile alle 16.00. Quai des Etats-Unis (più info)



15.00. ‘Festival Go.Élans’ (3ª edizione): giornata inaugurale dell’evento dedicato alla danza e alle arti performative. Espace Magnan, fino al 12 aprile (più info)





DOMENICA 12 APRILE

SANREMO



7.30. Escursione del CAI Sezione di Bordighera con percorso Breil – Airole – Sentiero Valleé. Partenza da Sanremo alle 7.30 dalla vecchia Stazione ferroviaria. Ritrovo al parcheggio centro cucine Fusco dopo Roverino alle ore 8, info 347 2449051



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



9.00-18.00. Per il Festival del Fiori 2026, mostra fotografica ‘Metaflora – Il fiore e l’assurdo’ di Bart Herreman. Galleria ‘Arte della Pigna’, Via Palma 2, fino al 19 aprile (più info)



10.00. Festival del Rugby con la partecipazione delle squadre U8 e U10. Pian di Poma, zona sportiva di Sanremo, ad ovest della città (più info)



10.00-17.00. Diversamente Rally (7a edizione), evento a cura della Scuderia dei Fiori: al mattino a bordo di auto da Rally pilotate da piloti professionisti saliranno i ragazzi diversamente abili, al pomeriggio taxi rally. Manifestazione benefica a favore di 2 associazioni del ponente ligure. Portosole (locandina)

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00. Per la rassegna ‘Un palco a palazzo’, ‘Echi di terre lontane’: concerto del trio Synea formato da Angelica Cirillo, Soraya Granata e Elena Tirrito con musiche balcaniche e spagnole. Palazzo Roverizio, via Escoffier



18.00. ‘La fantasia e il canto: pagine sinfoniche del '900’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Gianluca Littera (armonica a bocca). In programma musiche di Michael Spivakovsky, James Moody, Nino Rota. Teatro dell’Opera del Casinò (info e prenotazioni a questo link)



IMPERIA



15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



16.00. ‘Caccia al tesoro in compagnia di Patty’: attività per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni alla scoperta di un piccolo borgo delle colline liguri, Perinaldo, che diede i natali all’astronomo Giovanni Domenico Cassini, che vi nacque nel 1625. Museo Navale (più info)



16.30. Tullio Solenghi in ‘Colpi di timone’: commedia in due atti di Enzo La Rosa. Riduzione e adattamento di Tullio Solenghi con la collaborazione di Roberto Alinghieri. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



17.15. Appuntamento col Teatro dell'Ortica di Genova: Alessia Magrì e Giancarlo Mariottini portano in scena gli spettacoli ‘Dentro di me non abita nessuno’ e il sequel ‘Se mi odi è perché esisto’. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 329 4955513



17.30. Per la rassegna ‘Note svelate - concerti per ascoltare, capire, vivere la musica’, ‘Melodie Eterne’: concerto con gli evergreen della musica classica. Sala Concerti Ferriere, info e prenotazioni: www.lamusicamifacrescere.it



21.15. Per la Stagione teatrale 2026, ‘Fabulae’, ‘Sunday’: spettacolo teatrale con Greta Violetta. Regia di Chiara Doniacovo (20 euro). Teatro ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e acquisto biglietti al 3297433720



VENTIMIGLIA



8.00. Escursione del CAI Sezione di Bordighera con percorso Breil – Airole – Sentiero Valleé. Partenza da Sanremo alle 7.30 dalla vecchia Stazione ferroviaria. Ritrovo al parcheggio centro cucine Fusco dopo Roverino alle ore 8, info 347 2449051



9.30-18.00. Fiera di San Giuseppe: mercatino dell'artigianato, mercatino dell'antiquariato, stand di commercianti, associazioni, hobbisti e alimentari, mostra di fumetti, gonfiabili, animazioni, fattoria didattica, giochi per i più piccoli ed esposizione di artisti e artigiani. Città Alta



16.30. Per la rassegna cinematografica dedicata ai più piccoli, proiezione film ‘Il Gobbo di Notre Dame’. Teatro Comunale, ingresso gratuito



VALLECROSIA



17.00. Per la 20ª edizione della Rassegna Concertistica’ Primavera in Musica’, concerto del Duo Flauto traverso e Pianoforte formato da Roberto Orengo e Adriana Costa. Musiche dal repertorio classico e romantico. Sala polivalente Giacomo Natta, ingresso libero



BORDIGHERA



8.30-13.30. Lions Day 2026: 25 stand dedicati ai progetti del Lions Clubs International con screening sanitari gratuiti (glicemia, pressione, vista, udito), attività informative e iniziative di sensibilizzazione su temi sociali, ambientali e giovanili, oltre a visite guidate e appuntamenti diffusi tra Palazzo del Parco, giardini, lungomare e Park Hotel. Luoghi vari (più info)



OSPEDALETTI

10.00. Storical Urban Run: gara non competitiva rivolta a professionisti, amatori, famiglie e semplici appassionati di sport all’aria aperta lungo un percorso di 7 km (iscrizione 15 euro). Partenza presso ‘La Piccola’ (più info)



17.00. Per il ‘Festival delle Ragazze’, Paola Barbato presenta il suo romanzo dal titolo ‘Cuore capovolto’. Sala eventi ‘La Piccola’, ingresso libero



TAGGIA ARMA

10.30. ‘Corri per lei’ (2ª edizione): passeggiata ludico-motoria di 5 o 3 km all’insegna della solidarietà a cura dell ASD Naturun Team Valle Argentina con partenza da Piazza Chierotti, iscrizioni sul posto, info 334 2510807 (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.50 -15.00. Gara di mountain bike inserita nel circuito francese Trophée Enduro des Alpes a cura di Up & Down Freeride (più info) + prove gratuite propedeutiche al surf con skate, SUP e balance board è attività di yoga in spiaggia con l’insegnante professionista Samantha + Yoga Vinyasa (10.30–11.30) + Sessioni di stretching post-ride + test visivi e prova di nuovi modelli di occhiali + degustazioni di prodotti locali tra cui pesto e olive + servizio food durante tutto il weekend. Ritrovo e partenza della gara in piazza Santa Maria



ENTROTERRA

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI



11.00. Nell'ambito della commemorazione della battaglia delle Fontanelle, Pier Di Pasqua e Renato Donati portano in scena lo spettacolo ‘L'Oro della Resistenza’, dedicato alle sei medaglie d'oro al valor militare della nostra Provincia per la lotta di Liberazione



FRANCIA

ANTIBES



11.00-19.00. Salon Art Fair: fiera dell'antiquariato con oggetti d'antiquariato, articoli di seconda mano, gioielli antichi, stoviglie, tappeti, lettere e manoscritti, fotografie, mobili e oggetti d'arte del XX secolo. Esplanade Pré des Pêcheurs, Avenue de Verdun 22, fino al 20 aprile (più info)

MONACO



12.00. Rolex Monte-Carlo Masters 2026: Finale del Doppio (h 12) + Finale del Singolo (h 15). Campi del Monte-Carlo Country Club (più info)



18.00. Concerto Sinfonico diretto da Charles Dutoit con Clara-Jumi Kang (violino) e il Chœur de chambre 1732. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



00.00. ‘No Finish Line Nice’: gara di beneficenza sul lungomare, un anello di circa 1 km sul Quai des États-Unis, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dall'8 aprile alle 14.00 al 12 aprile alle 16.00. Quai des Etats-Unis (più info)



15.00. ‘Festival Go.Élans’ (ultimo giorno della 3ª edizione): giornata inaugurale dell’evento dedicato alla danza e alle arti performative. Espace Magnan (più info)



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate