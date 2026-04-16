Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 16 a domenica 19 aprile 2026 in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 16 APRILE

SANREMO



9.00-18.00. Per il Festival del Fiori 2026, mostra fotografica ‘Metaflora – Il fiore e l’assurdo’ di Bart Herreman. Galleria ‘Arte della Pigna’, Via Palma 2, fino al 19 aprile (più info)



10.30. Per il ciclo ‘Nati per Leggere’, ‘Nati per una Storia’: evento rivolto ai piccoli fino ai 3 anni con letture ad alta voce. Biblioteca civica, via Carli 1, prenotazione obbligatoria allo 0184 580733, e-mail biblioteca@comunedisanremo.it



12.00. Grand Prix d’Italia Dragon Cup 2026: secondo giorno di regata nello Specchio acqueo antistante la città (più info)



14.30-17.30. Salone Orientamenti della provincia di Imperia con possibilità di incontrare docenti ed esperti e scoprire l’intera offerta formativa provinciale presso gli stand degli istituti secondari di secondo grado e degli enti di formazione professionale (IeFP) del territorio. Palafiori (ingresso gratuito previa prenotazione a questo link)



17.00. Incontro per il ciclo ‘La storia di Sanremo: dalla preistoria ai giorni nostri’ sul tema ‘Dal Medioevo al 1500’ con relatori la prof. Anna Blangetti ed il dott. Giacomo Mannisi, storico. Sede AUSER, via Marsaglia



20.30. GEF - Il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola: Musica, Canto, Musical, Danza, Ginnastica Ritmica e Artistica, Teatro, Moda, Educazione e Formazione, Progetti delle Scuole, Solidarietà e Sociale, Educazione e Sport. Teatro Ariston e Teatro del Casinò, fino al 17 aprile (più info)



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



VENTIMIGLIA



16.00. Inaugurazione del ciclo di incontri ‘Francescani a Ventimiglia’ con la conferenza di Giovanni Russo ‘I libri dei conventi francescani di Ventimiglia’. Fondo Antico Biblioteca Aprosiana, via Garibaldi 10, ingresso libero



BORDIGHERA

16.00-17.30. ‘Giovedì del CDCD’: approfondimento su ‘Il declino cognitivo e gli aspetti medico legali: guida porto di armi, amministrazione di sostegno, certificazioni’ tenuto dal Dr. Claude Orengo, medico legale della Asl1. Casa della Comunità di Bordighera, retro ospedale Saint Charles, via Aurelia 122 (più info)

16.30. ‘Le chiese cristiane e le sfide etiche: riflessioni sul fine vita’: dibattito con il Professor Giovanni Perotto, docente di religione cattolica e il Pastore Jonathan Terino, della Chiesa Valdese. Introduzione e moderazione a cura di Alberto Guglielmi Manzoni, studioso ed esperto di dialogo interreligioso. Iniziativa organizzata dalla Fondazione ‘L'Uomo e il Pellicano’. Biblioteca Civica Internazionale, via Romana 52, ingresso libero e gratuito

DIANO MARINA



15.00 & 16.00. World Folklore Festival (9ª edizione): sfilata dei gruppi folkloristici provenienti da ogni angolo del mondo nelle vie del centro cittadino (h 15) + Esibizione dei gruppi folkloristici presso l'area manifestazioni del Molo delle Tartarughe (h 16)



16.00-19.00. Mostra ‘Oltre la Superficie’ degli artisti Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 2 maggio (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento), ingresso libero



18.30. Presentazione del libro ‘Ho 100 anni e voglio ancora ballare’di Marino Muratore, evento aperto al pubblico dedicato alla memoria, alla narrazione e al valore delle storie di vita. L’incontro sarà moderato dalla professoressa Paola Guglielmi e vedrà l’intervento del dottor Filippo Dematheis. la RSA/RP Montale, Piazza Giovanni XXIII, ingresso libero e gratuito



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.30. Per la rassegna ‘Tea con l’Autore’, il giornalista Stefano Bianchi presenta ‘My David Bowie’ (Massimo Soncini Editore). Dialogo con l’autore a cura della giornalista Viviana Spada. Sala Piccola al pianterreno del Centro Sociale Incontro, Giardini 1° Maggio 7, ingresso libero



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

21.00. Incontro dedicato al tema della legalità, dal titolo ‘La legalità è un sentimento’, organizzato da Libera e Progetto Legalmente del Comune di Camporosso. Protagonista della serata Nando Dalla Chiesa, figlio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso a Palermo il 3 settembre 1982. Centro Falcone, Corso Vittorio Emanuele 236, partecipazione libera e aperta a tutta la cittadinanza



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

ANTIBES



11.00-19.00. Salon Art Fair: fiera dell'antiquariato con oggetti d'antiquariato, articoli di seconda mano, gioielli antichi, stoviglie, tappeti, lettere e manoscritti, fotografie, mobili e oggetti d'arte del XX secolo. Esplanade Pré des Pêcheurs, Avenue de Verdun 22, fino al 20 aprile (più info)



MONACO



11.00-19.00. Monte-Carlo Fashion Week 2026: Cinque giorni di sfilate, conferenze ed eventi esclusivi nel Principato di Monaco, fino al 18 aprile (la brochure con il programma)



19.30. ‘Miniatures’: sette balletti in miniatura assemblati in un quadro coreografico creato da Jean-Christophe Maillot nell'ambito della Printemps des Arts de Monte-Carlo. Salle Garnier dell'Opera di Monte-Carlo (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



VENERDI’ 17 APRILE



SANREMO



9.00-18.00. Per il Festival del Fiori 2026, mostra fotografica ‘Metaflora – Il fiore e l’assurdo’ di Bart Herreman. Galleria ‘Arte della Pigna’, Via Palma 2, fino al 19 aprile (più info)



11.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00. Grand Prix d’Italia Dragon Cup 2026: terzo giorno di regata nello Specchio acqueo antistante la città (più info)



17.00. ‘A spasso per Sanremo’: attraverso il racconto di Marco Macchi i partecipanti saranno guidati lungo sette itinerari tematici che toccano l’anima storica, l’eccellenza culturale e le bellezze naturalistiche del territorio. Sala Soci Coop, corso Matuzia, ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza



19.00. Per il ciclo 'Giustizia e Pace si baceranno', incontro con Gemma Calabresi Milite dal titolo 'Giustizia e Perdono'. Evento a cura dell’Azione Cattolica Diocesana e Azione Cattolica della Parrocchia di S.M.degli Angeli. Salone parrocchiale della chiesa di Santa Maria degli Angeli, ingresso libero



20.30. GEF - Il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola: Musica, Canto, Musical, Danza, Ginnastica Ritmica e Artistica, Teatro, Moda, Educazione e Formazione, Progetti delle Scuole, Solidarietà e Sociale, Educazione e Sport. Teatro Ariston e Teatro del Casinò, fino al 17 aprile (più info)



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)

15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



17.00. Presentazione del libro ‘La moda come impegno sociale’ a cura dell’autrice Elisabetta Bertolotti che introduce la figura di Rosa Genoni. Evento a cura dell’associazione Magia di Punti di Imperia. Biblioteca civica, ingresso libero



18.15. ‘Gaza: Doctors Under Attack’: proiezione docufilm del regista Karim Shah che denuncia attraverso le parole dei medici e delle loro famiglie, la volontà israeliana di distruggere l'apparato sanitario di Gaza, le violenze e gli arresti arbitrari subiti dal personale (in inglese, con sottotitoli in italiano). Prima della proiezione, presentazione di ‘Sanitari per Gaza’ da parte di un infermiere della rete ‘Sanitari per Gaza’ e della rete ‘Tanta Salute a Tutti/e’ di Milano. Biblioteca del Monastero delle Clarisse in Via Santa Chiara 9, ingresso libero

21.00. Prestazione libro di Enzo Ferrari 'Il profumo è nell’aria'. Conversa con l'autore Emilio Varaldo. Circolo Manuel Belgrano di Costa d’Oneglia, ingresso libero



21.00. Per la Stagione Sinfonica 2025/26, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, concerto ‘L’originalità evolutiva del classicismo viennese’ diretto dal M° Giancarlo De Lorenzo con il solista Calogero Palermo. In programma musiche di Mozart. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



21.15. ‘Sunu Vision’: progetto solidale per sostenere la gioventù senegalese nell'ambito di attività imprenditoriali, per uno sviluppo decoloniale e sostenibile. Relatrice Giulia Cristaldi, letture di Cinzia Cuppone. Teatro dell’Attrito



21.15. Per la Stagione teatrale 2026, ‘I Cari estinti’: tre scene da Aldo Nicolaj e René de Obaldia. Produzione Lo Spazio Vuoto (20 euro). Teatro ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e acquisto biglietti al 329 7433720



TAGGIA ARMA



10.30 & 11.30. Cerimonia per la posa delle Pietre d’Inciampo dedicate alla memoria di tre cittadini di Taggia che furono internati nei campi di concentramento nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale: Matteo Calcina, Alfredo Cesari, Pietro Martini. Alle 10.30 in via Lercari a Taggia, di fronte ai civici 19 e 30, e alle 11.30 in via C. Colombo ad Arma di fronte al civico 22



10.30 & 13.00. Manifestazione equestre ‘Barrel on the Beach’ (gare monta western basate su velocità, precisione e abilità del cavallo): Pole Bending Open + Barrel Ranging Open. Bagni Vittoria Beach (più info), fino al 19 aprile (più info)



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Oltre la Superficie’ degli artisti Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 2 maggio (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento), ingresso libero



17.30. Per ‘I Venerdì della Conoscenza’, conferenza dal titolo ‘L'intelligenza collettiva nel caso del clima’ tenuta dal Professor Nicola Armaroli, dirigente di ricerca del CNR. Accanto a lui, un gruppo di studenti dell'Istituto Istruzione Superiore G. Ruffini di Imperia e del Liceo G.P. Vieusseux di Imperia, porteranno la loro prospettiva e le loro domande sul futuro. Modera la Dottoressa Luisa Tondelli, chimica industriale, ricercatrice del CNR e già Addetta Scientifica all’Ambasciata Italiana nel Regno Unito. Sala Consigliare del Comune, al secondo piano di piazza Martiri della Liberta 3



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. ‘Cammino del Benessere': allenamento posturale e metabolico guidato dall'esperta Marina Caramellino con bastoncini tecnici (forniti gratuitamente) per stimolare la circolazione e tonificare la muscolatura, e una sessione con tecniche di respirazione e relax sotto l'ombra dei pini. Evento gratuito offerto dal Comune e dalla Pro Loco. Ritrovo in Piazza della Torre, info e iscrizioni 337 1066940 (più info)



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



16.00. EuroApe 2026: tappa principale del programma celebrativo dedicato agli ottant’anni della tre ruote Piaggio e ai vent’anni dell’associazione Ape Club Italia con numerosi eventi in programma: degustazioni, show cooking, visite guidate e attività dedicate ai sapori della Riviera dei Fiori (sabato evento aperto anche al pubblico con navette gratuite da Bordighera). Centro storico, fino al 19 aprile (il programma a questo link)



FRANCIA

ANTIBES



11.00-19.00. Salon Art Fair: fiera dell'antiquariato con oggetti d'antiquariato, articoli di seconda mano, gioielli antichi, stoviglie, tappeti, lettere e manoscritti, fotografie, mobili e oggetti d'arte del XX secolo. Esplanade Pré des Pêcheurs, Avenue de Verdun 22, fino al 20 aprile (più info)



MONACO



11.00-20.00. Monte-Carlo Fashion Week 2026: Cinque giorni di sfilate, conferenze ed eventi esclusivi nel Principato di Monaco, fino al 18 aprile (la brochure con il programma)



19.30. Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Daniel Lozakovich (violino) con Matthieu Petitjean (oboe). Musiche di Bach. Auditorium Rainier III (più info)



19.30. ‘Miniatures’: sette balletti in miniatura assemblati in un quadro coreografico creato da Jean-Christophe Maillot nell'ambito della Printemps des Arts de Monte-Carlo. Salle Garnier dell'Opera di Monte-Carlo (più info)



SABATO 18 APRILE



SANREMO



9.00-18.00. Per il Festival del Fiori 2026, mostra fotografica ‘Metaflora – Il fiore e l’assurdo’ di Bart Herreman. Galleria ‘Arte della Pigna’, Via Palma 2, fino al 19 aprile (più info)

10.00-15.00. Morning Clubbing: prima data sanremese del movimento che sta rivoluzionando il concetto di divertimento. Evento organizzato dai Coffee Beats Club, con il supporto del Social Cardio Club. Stra·Ordinario di Corso Garibaldi 191, evento gratuito e aperto a tutti, senza limiti di età



10.00-12.00. Corso gratuito di avvicinamento al gioco degli scacchi, organizzato dall’assessorato alla cultura, tenuti da Paolo Formento, maestro F.I.D.E. di scacchi e istruttore capo della federazione Scacchistica Italiana. Biblioteca civica ‘Corradi’, necessaria prenotazione a e-mail biblioteca@comunedisanremo.it o al numero 0184/580723



12.00. Grand Prix d’Italia Dragon Cup 2026: quarto e ultimo giorno di regate nello Specchio acqueo antistante la città. Premiazioni al termine (più info)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-18.30. Incontro gratuito dal titolo ‘Menopausa: un approccio multidisciplinare tra salute, informazione e cultura’ per promuovere una visione della salute femminile a 360 gradi. Palazzo Roverizio, ingresso gratuito (il programma nella locandina)



18.00. Per la Stagione Sinfonica 2025/26, ‘Voci di Mozart... il clarinetto canta’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con il solista Calogero Palermo. In programma musiche di Mozart. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



18.30 & 21.00. Per ‘I concerti di Villa Zirio’, ‘Il circhio delle stravaganzie’: conduzione, narrazione, testi e immagini originali di Pier Luigi Maestri con Cristina Orvieto, pianoforte (due rappresentazioni). Villa Zirio, corso Cavallotti, ingresso libero



21.00. Katia Follesa nel suo spettacolo ‘No vabbè, mi adoro’, primo monologo teatrale dell’attrice e comica milanese: un racconto ironico e autoironico tra confessioni personali, comicità e momenti di riflessione. Teatro Ariston (più info)



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



21.15. Per la Stagione teatrale 2026, ‘I Cari estinti’: tre scene da Aldo Nicolaj e René de Obaldia. Produzione Lo Spazio Vuoto (20 euro). Teatro ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e acquisto biglietti al 329 7433720



21.30. Un incontro musicale tra il blues e la musica africana con Claudio Bellato e Cheikh Fall. Teatro dell'Attrito, prenotazioni al 320 212 7561



VENTIMIGLIA

9.15. Cerimonia di inaugurazione presso la fontana del Putto del monumento dedicato ai marinai francesi che sminarono i Giardini Pubblici 'Mons. Tommaso Reggio' dopo la seconda guerra mondiale



16.30. Per la rassegna cinematografica dedicata ai più piccoli, proiezione film ‘Ratatouille’. Teatro Comunale, ingresso gratuito



VALLECROSIA



17.00. ‘I colori della poesia - voci del territorio’: incontro di lettura poetica accompagnato da momenti di dialogo con il pubblico e intermezzi musicali a cura di allievi della Scuola di musica Pergolesi. Biblioteca comunale, ingresso libero

BORDIGHERA



16.00. Conferenza sulla Regina Margherita di Savoia in occasione del centenario della sua scomparsa avvenuta proprio a Bordighera il 4 Gennaio 1926. Interventi di: Marco Ghisolfo, Commissario della Delegazione Provinciale di Imperia dell’I.N.G.O.R.T.P., Gisella Merello, autrice del libro ‘La Regina Margherita a Bordighera’, Michele D’Andrea, divulgatore storico. Ex Chiesa Anglicana

17.00. Presentazione libro ‘I campi di patate fanno le onde’ della scrittrice Graziella Belli, modera Marino Magliani. Unione Culturale Democratica, via al mercato 8, ingresso libero

18.00. Inaugurazione mostra di Enzo Tappa dal titolo ‘Tensioni’, un percorso artistico che riunisce olii, tecniche miste e sculture. Unione Culturale Democratica, via Al Mercato 8, ingresso libero, info 333 3106605



21.00. ‘Bello, Però…’: nuovo spettacolo di Andrea Di Marco, volto storico di Zelig e fenomeno del web. Teatro Golzi, info e prenotazioni al 333 6155989 (acquisto biglietti a questo link)



OSPEDALETTI

8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, collezionismo e vintage. Corso Regina Margherita, info 338 7262822 (3° sabato di ogni mese)



17.30. Conferenza su ‘Katherine Mansfield’ con Laura Guglielmi. Evento a cura dell'associazione Ars Longa. Sala eventi ‘La Piccola’, ingresso libero

TAGGIA ARMA



10.30 & 13.00. Manifestazione equestre ‘Barrel on the Beach’ (gare monta western basate su velocità, precisione e abilità del cavallo): Pole Bending Open + Barrel Ranging Open. Bagni Vittoria Beach (più info), fino al 19 aprile (più info)

SAN LORENZO AL MARE

21.15. ‘Invenzioni’: spettacolo tratto da ‘L’invenzione occasionale’ di Elena Ferrante con Viola Graziosi. Regia di Andrea Giannoni. Produzione Marche Teatro (18 euro, ridotto studenti 5 euro). Sala Teatro Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, info e prenotazioni 333 7679409 (più info)



DIANO MARINA

16.00-19.00. Mostra ‘Oltre la Superficie’ degli artisti Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 2 maggio (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento), ingresso libero



ENTROTERRA

PIEVE DI TECO



21.00. Spettacolo di Teatro-Canzone: un viaggio avventuroso e divertente, dai primi cimenti dei Caffè-Concerto a Ettore Petrolini, da Enzo Jannacci a Cochi e Renato, da Gaber e Luporini a Gian Piero Alloisio, e tanti altri. Con Simone Mazzone alla chitarra, Marco Moro ai Fiati, Corrado Trabuio al violino e Daniele Ducci al contrabbasso (15 euro). Teatro Salvini, ingresso libero (più info)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



9.00. EuroApe 2026: tappa principale del programma celebrativo dedicato agli ottant’anni della tre ruote Piaggio e ai vent’anni dell’associazione Ape Club Italia con numerosi eventi in programma: degustazioni, show cooking, visite guidate e attività dedicate ai sapori della Riviera dei Fiori (sabato evento aperto anche al pubblico con navette gratuite da Bordighera). Centro storico, fino al 19 aprile (il programma a questo link)

FRANCIA

ANTIBES



11.00-19.00. Salon Art Fair: fiera dell'antiquariato con oggetti d'antiquariato, articoli di seconda mano, gioielli antichi, stoviglie, tappeti, lettere e manoscritti, fotografie, mobili e oggetti d'arte del XX secolo. Esplanade Pré des Pêcheurs, Avenue de Verdun 22, fino al 20 aprile (più info)



MONACO



11.00-19.00. Monte-Carlo Fashion Week 2026: ultimo di cinque giorni di sfilate, conferenze ed eventi esclusivi nel Principato di Monaco (la brochure con il programma)

19.30. ‘Miniatures’: sette balletti in miniatura assemblati in un quadro coreografico creato da Jean-Christophe Maillot nell'ambito della Printemps des Arts de Monte-Carlo. Salle Garnier dell'Opera di Monte-Carlo (più info)



NICE



20.00. ‘Festival della Magia’: illusionisti internazionali presenteranno i loro trucchi durante una serata unica , sotto la direzione artistica di Olmac, vincitore del Grand Prix di Magia. Mentalismo, magia da vicino o magia tradizionale. Teatro Nazionale di Nizza (più info)



DOMENICA 19 APRILE

SANREMO



9.00-18.00. Per il Festival del Fiori 2026, ultimo giorno della mostra fotografica ‘Metaflora – Il fiore e l’assurdo’ di Bart Herreman. Galleria ‘Arte della Pigna’, Via Palma 2 (più info)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



IMPERIA



15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



17.15 & 18.45. ‘Assolto o colpevole’: spettacolo teatrale (due rappresentazioni) con i Donatori Di Teatro per sostenere il progetto ‘Amal, da un seme la speranza’. Teatro dell’Attrito, prenotazione obbligatoria al numero 329 4955513



21.15. Per la Stagione teatrale 2026, ‘I Cari estinti’: tre scene da Aldo Nicolaj e René de Obaldia. Produzione Lo Spazio Vuoto (20 euro). Teatro ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e acquisto biglietti al 329 7433720



VENTIMIGLIA

9.30. ‘Passeggiata di primavera’: camminata non competitiva di circa 10 km lungo le strade ed i sentieri dell'entroterra ventimigliese percorrendo una parte del nuovo sentiero degli innamorati (Calandre) e una parte della via Julia Agusta. Partenza in piazza Marconi alla Marina San Giuseppe e arrivo a Ventimiglia Alta, in piazza san Michele, con ristoro (iscrizioni dalle 8.00 - 10 € adulti, 5 € fino a 12 anni – punti di ristoro sul percorso)

VALLECROSIA

17.00. Per la 20ª edizione della Rassegna Concertistica ‘Primavera in Musica’, Obiettivo Musica’: concerto dei giovani musicisti dell’Associazione Pergolesi. Sala polivalente Giacomo Natta, ingresso libero



BORDIGHERA



8.00-19.00. Fiera promozionale dell’antiquariato e degli oggetti da collezione nel centro storico

9.00-18.00. Fiera delle Anime, appuntamento primaverile che ogni anno anima Bordighera con bancarelle, proposte di street food e spazi dedicati ai più piccoli. Tra le attività in programma anche la fattoria didattica con animali, i giochi di una volta per adulti e bambini e laboratori creativi, pensati per coinvolgere tutta la famiglia. Spianata del Capo



17.00-19.00. Mostra di Enzo Tappa dal titolo ‘Tensioni’, un percorso artistico che riunisce olii, tecniche miste e sculture. Unione Culturale Democratica, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 28 aprile, info 333 3106605



18.00. Per la Stagione Sinfonica 2025/26, ‘Voci di Mozart... il clarinetto canta’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con il solista Calogero Palermo. In programma musiche di Mozart. Teatro Giancarlo Golzi (info e acquisto biglietti a questo link)



OSPEDALETTI



16.30. ‘Pomeriggio in Musica’: con i giovani talenti dell'Accademia Nardini di Tiziana Zunino. Evento a cura dell'associazione Ars Longa. Sala eventi ‘La Piccola’, ingresso libero



TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



10.30. Manifestazione equestre ‘Barrel on the Beach’ (gare monta western basate su velocità, precisione e abilità del cavallo): Sfilata presentazione cavalli + Pole Bending Open + Barrel Ranging Open. Bagni Vittoria Beach (più info), premiazioni al termine (più info)

16.30. ‘Salvatore Revelli nel 200° dalla nascita’: conversazione storico-letteria con la partecipazione della Banda Pasquale Anfossi diretta dal M° Vitaliano Gallo. Musiche di G.Verdi e P. Mascagni. Evento a cura del Centro Culturale Tabiese in occasione della rassegna annuale ‘Tabiesi Illustri’. Palestra delle Opere Parrocchiali, via Ruffini a Taggia, ingresso Libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.00-16.00. ‘100 km nei Bricchi’: escursione motociclistica lungo le strade dell’entroterra aperta a qualunque tipo di moto in regola con il Codice della Strada. Evento a cura del Moto Club Valle Argentina. Ritrovo e partenza in Largo Scofferi e Piazza della Torre (info e iscrizioni a questo link)



8.30. Per il ciclo ‘Escursioni Borghi di Ponente’, traversata di circa 5 ore da San Bartolomeo al Mare a Evigno di 12 km circa accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro (10 euro). Ritrovo avanti alla Chiesa N.S. Rovere, info e iscrizioni al 340 2440972



9.00. ‘Cammino del Benessere': escursione degli ulivi con la guida GAE Marina Caramellino con partenza dal Santuario della Rovere, info e iscrizioni 337 1066940 (più info)



ENTROTERRA

APRICALE



9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale in piazza del paese



DIANO SAN PIETRO

16.00. Per la rassegna culturale ‘Incontri di Primavera’, promossa dall’Associazione Communitas Diani, visita alla cinquecentesca Chiesa di San Pantaleo che costituisce un interessante esempio di neoclassicismo nella zona, con bassorilievo che rappresenta il santo medico, patrono dell’edificio. Ritrovo a Moltedo, evento gratuito



PIEVE DI TECO



15.00. Clap Aps – Terre di Liguria: spettacolo teatrale che racconta il territorio ligure tra storia e suggestione, da una drammaturgia elaborata in maniera sperimentale, frutto di un laboratorio peripatetico condotto da Pino Petruzzelli, per la regia di Giorgia Brusco. Teatro Salvini, ingresso libero (più info)



TRIORA



10.30. 269ª 'Processione del Monte’: spettacolare processione dal borgo antico con l'antica statua della Madonna a cura della Venerabile Confraternita della Buona Morte e della Parrocchia di Nostra Signora Assunta di Triora. Ritrovo alla Collegiata, info 0184 94049 (più info)



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



8.30. EuroApe 2026: tappa principale del programma celebrativo dedicato agli ottant’anni della tre ruote Piaggio e ai vent’anni dell’associazione Ape Club Italia con numerosi eventi in programma: degustazioni, show cooking, visite guidate e attività dedicate ai sapori della Riviera dei Fiori. Centro storico, fino al 19 aprile (il programma a questo link)



FRANCIA

ANTIBES



11.00-19.00. Salon Art Fair: fiera dell'antiquariato con oggetti d'antiquariato, articoli di seconda mano, gioielli antichi, stoviglie, tappeti, lettere e manoscritti, fotografie, mobili e oggetti d'arte del XX secolo. Esplanade Pré des Pêcheurs, Avenue de Verdun 22, fino al 20 aprile (più info)

MONACO



15.00. ‘Miniatures’: sette balletti in miniatura assemblati in un quadro coreografico creato da Jean-Christophe Maillot nell'ambito della Printemps des Arts de Monte-Carlo. Salle Garnier dell'Opera di Monte-Carlo (più info)



NICE



8.00. Semi-Marathon International de Nice, gare con diverse distanze adatte a tutti i gusti e a tutte le capacità: la classica 21,1 km, ma anche una 10 km e una 5 km, senza dimenticare le gare per famiglie e bambini. Partenza e arrivo Promenade des Anglais (i dettagli a questo link)



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