Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 4 a domenica 10 maggio 2026 in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 4 MAGGIO

SANREMO



13.00. Italian Poker Open (Ipo Saremo) ed European Poker Open. Poker Room del Casinò municipale, fio al 12 maggio (il programma a questo link)

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



16.30-17.15. Per un Lunedì fiabesco, ‘C'era una volta’: letture ad alta voce per piccoli viaggiatori dai 4 ai 6 anni dove le pagine si aprono e i bambini entrano in mondi meravigliosi. Biblioteca Spazio Raro, via Verdi 14, info 393 962 7514

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Visioni d'insieme’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 16 maggio, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE

15.30-17.30. ‘Club del Libro’, spazio aperto e informale con condivisione letteraria: i partecipanti sono invitati a portare e raccontare i volumi che hanno amato di più, trasformando la trama o lo stile di un’opera del cuore nel punto di partenza per esplorare insieme nuovi generi e autori. Biblioteca Civica ‘Alfea Possavino Delucis’, primo piano Centro Sociale Incontro, info 0183 409994 (ogni lunedì fino al 25 maggio 2026)

ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-19.00. Fiera dei viticoltori (ultimo giorno della 33ª edizione): quasi 170 espositori provenienti da tutte le regioni presenteranno ancora una volta le migliori denominazioni e i deliziosi prodotti locali (vini, champagne, liquori, foie gras, frutti di mare, specialità regionali, formaggi e salumi, ecc.). Ippodromo della Costa Azzurra, Boulevard JF Kennedy 2 (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...

MARTEDI’ 5 MAGGIO



SANREMO



9.30. Nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani. visita con consegna del materiale informativo, in rappresentanza delle case di riposo e RSA del territorio. Residenza Protetta Villa Julia

11.00. Nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, incontro formativo rivolto al personale addetto ai servizi di sanificazione e ai militi delle Pubbliche Assistenze. Durante l’incontro sarà proposta una dimostrazione pratica sull’igiene delle mani attraverso l’utilizzo del dispositivo didattico a ultravioletti 'Handy Scan', per verificarne l’efficacia. Ospedale di Sanremo (Padiglione Borea, Biblioteca – 1° piano)

13.00. Italian Poker Open (Ipo Saremo) ed European Poker Open. Poker Room del Casinò municipale, fio al 12 maggio (il programma a questo link)



16.00. Inaugurazione mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio



16.30. Per i ‘Martedì Letterari’, ‘presentazione libro di Eleonora Puglia ‘Zucchero filato e fili di acciaio (Armando De Nigris Editore). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-13.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



15.00. Convegno dal titolo ‘Le truffe telefoniche - ultime novità’ organizzato da 50&PIU' di Imperia in collaborazione con la Polizia Postale. Sala convegni del Museo dell'Olivo della Fratelli Carli in Via Garessio 13, ingresso libero



VENTIMIGLIA



10.00. Nell’ambito della Giornata Internazionale dell’Ostetrica, passeggiata dedicata alle mamme organizzata dalla Asl 1 insieme alle ostetriche dei Consultori Ventimiglia e Sanremo. Ritrovo presso il Belvedere Resentello, partecipazione libera e senza prenotazione (locandina)



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Visioni d'insieme’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 16 maggio, ingresso libero



DIANO MARINA



10.00-11.30. ‘Allenamento della Mente’: iniziativa dedicata al benessere della terza età che mira a sostenere l'invecchiamento attivo e a contrastare il decadimento cognitivo. Centro Ada Carlotta Garibaldi, via Genova 27, info e iscrizioni al numero 3470067205 (Katia) o scrivere all'indirizzo email auser_dianomarina@virgilio.it (a cadenza settimanale fino a martedì 26 maggio)

ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)





MERCOLEDI’ 6 MAGGIO

SANREMO

13.00. Italian Poker Open (Ipo Saremo) ed European Poker Open. Poker Room del Casinò municipale, fio al 12 maggio (il programma a questo link)



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio



21.00. ‘I Cum...prumesci spuuxi’: divertente commedia messa in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo con traduzione, adattamento e regia di Anna Blangetti, su testo di R. Garel. Con Irene Mattioli, Carlo Busnelli, Mario Saccoccia e Giulia Barli, affiancati dalle ‘nuove leve’ Fulvio Battistotti, Luciana Carbonetto e Nicoletta Napolitano. Evento benefico con ricavato a favore del LCIF (Lions Clubs International Foundation). Teatro del Casinò

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-13.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)

21.00. Per i ‘Concerti del Cavour’, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta da Hector Guzman, esegue in prima assoluta ‘8 secondi’ di Lorenzo Bottoglia, il Concerto per flauto e arpa in do maggiore K299 di Wolfgang Amadeus Mozart e la ‘Suite ancienne op. 31’ di Johan Halvorsen. Il tema della serata è ‘Contemporaneità e Classicismo’. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



VENTIMIGLIA



15.30-17.30. Conferenza al titolo ‘La virtù delle piante’ tenuta dall’erborista Giovanni Conte. Salone Sant'Agostino, ingresso libero e gratuito

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Visioni d'insieme’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 16 maggio, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. ‘Cammino del Benessere: allenamento posturale e metabolico guidato dall'esperta Marina Caramellino con bastoncini tecnici (forniti gratuitamente) per stimolare la circolazione e tonificare la muscolatura, e una sessione con tecniche di respirazione e relax sotto l'ombra dei pini. Evento gratuito offerto dal Comune e dalla Pro Loco. Ritrovo in Piazza della Torre, info e iscrizioni 337 1066940

ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



19.30-22.30. ‘Top Marques Monaco’: giornata inaugurale della fiera automobilistica di fama mondiale con showroom per case automobilistiche di lusso, costruttori indipendenti e auto d'epoca. Grimaldi Forum Monaco, fino all’10 maggio (più info)



GIOVEDI’ 7 MAGGIO

SANREMO



13.00. Italian Poker Open (Ipo Saremo) ed European Poker Open. Poker Room del Casinò municipale, fio al 12 maggio (il programma a questo link)



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio

17.00. Per il ciclo ‘La storia di Sanremo: dalla preistoria ai giorni nostri’, visita guidata dal Quartiere del Piano al Porto accompagnati dalla prof. Anna Blangetti e dal dott. Giacomo Mannisi, storico. Ritrovo presso la Sede AUSER, via Marsaglia



17.30. ‘Export e mercati globali. Imprese imperiesi nel mondo: dati, export e opportunità internazionali. Scenari, strategie e prospettive di crescita tra territorio e mercati globali’: convegno organizzato da Confindustria Imperia con il supporto di Cribis. Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0183 650551 oppure info@confindustria.imperia.it (locandina)



20.30. Tra Resistenza e Migrazione’: incontro con Luca Misculin organizzato dal Collettivo Studentesco Papavero Rosso e dal Villaggio Sociale Zaira. Piazza Cassini 10/11



21.00. ‘Dialogo tra epoche. Eleganza viennese e fascino nordico’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Hector Guzmanc con Antonella De Franco (Arpa) e Tommaso Benciolini (Flauto). In programma musiche di Bottoglia, Mozart, Halvorsen. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



BORDIGHERA



16.30. Per la rassegna culturale ‘Sguardi dentro e fuori di noi’, la giornalista e scrittrice Donatella Lauria presenta il suo romanzo ‘La tela dell’anima’. Conduce Alberto Guglielmi Manzoni della Fondazione ‘L’Uomo e il Pellicano’. Biblioteca Civica Internazionale, ingresso libero



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Visioni d'insieme’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 16 maggio, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE

16.30. Per la rassegna ‘Il tea con l’autore’ (15ª edizione), presentazione libro di Lorenzo Beccati (sua la voce del Gabibbo e degli animali di Paperissima) ‘La notte delle scimmie’ (SuperNoir Bross-Fratelli Frilli Editori) che porterà i lettori a Ventimiglia nel castello di Serge Voronoff dove si compirà un delitto anomalo. Sala Piccola del Centro Sociale Incontro, ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Top Marques Monaco’: fiera automobilistica di fama mondiale con showroom per case automobilistiche di lusso, costruttori indipendenti e auto d'epoca. Grimaldi Forum Monaco, fino all’10 maggio (più info)





VENERDI’ 8 MAGGIO



SANREMO



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00. Italian Poker Open (Ipo Saremo) ed European Poker Open. Poker Room del Casinò municipale, fio al 12 maggio (il programma a questo link)



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)

15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



15.30. Presentazione del romanzo ‘Quando gli alberi parlano’ della giornalista e scrittrice Donatella Alfonso. Una storia di passione e resistenza, di sogni e di cicatrici durante la Seconda Guerra Mondiale. Dialoga con l’autrice Daniela Mencarelli Hofmann. Sede Auser, salita Frati Minimi 3



18.00. ‘Dovevo restare a casa’: presentazione pubblica del nuovo libro di Fiorenzo Runco con prefazione firmata da Beppe Tenti, ideatore e capo-spedizione di Overland e amico personale dell’autore. Salone multimediale del Touring Club Italiano di Imperia in via Don Abbo 5, ingresso aperto fino a esaurimento posti



20.30. Presentazione del libro fotografico ‘Borgo…un paese nel tempo’ a cura di Gabriella Badano. Partecipano le cinque curatrici del volume (Grazia Colombara, Alida Corrado, Federica Demonte, Ornella Gandolfo, Antonietta Tolu). Sede del Circolo Borgo d’Oneglia, via Papa Giovanni



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Visioni d'insieme’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 16 maggio, ingresso libero



OSPEDALETTI



13.00-14.30. ‘Open Day’ della Florelia Banda Folk Ospedaletti per promuovere l'avvicinamento dei giovani alla nuova realtà musicale bandistica cittadina, nonché stimolare ad iniziare percorsi formativi di musica d'insieme. Plesso scolastico E.De Amicis



DIANO MARINA

11.30-18.00. ‘Aromatica 2026’: giornata inaugurale della grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali. In programma expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, un’area dedicata allo street food di qualità e molto altro ancora. Luoghi vari, fino al 10 maggio (il programma a questo link)



ENTROTERRA

MOLINI DI TRIORA



9.00. Escursione guidata in Alta Valle Argentina, da Molini di Triora a Loreto, di circa 5 ore. Ritrovo a Molini di Triora, info e prenotazioni: 347 4563954 (Maria Giovanna Casanova)



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA

17.00-22.00. Mostra ‘I 4 Elementi – Ceramica’ dell’artista Carol Invernici. L’esposizione, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo, propone un percorso artistico intenso e materico attraverso la ceramica, esplorando il dialogo tra forma, materia ed elementi naturali. Area Arte, via del Municipio, da venerdì a domenica fino al 17 maggio, info 349 3670442



FRANCIA

MONACO



10.00-19.00. ‘Top Marques Monaco’: fiera automobilistica di fama mondiale con showroom per case automobilistiche di lusso, costruttori indipendenti e auto d'epoca. Grimaldi Forum Monaco, fino all’10 maggio (più info)



NICE



18.00. REF Riviera Electro Festival: il festival house e techno più importante della Costa Azzurra con diversi palchi, sia al chiuso che all'aperto, con esibizione di quasi 30 artisti nazionali e internazionali, dando spazio anche alla scena locale. Le 109, Route de Turin 89, fino al 10 maggio (il programma a questo link)



SABATO 9 MAGGIO



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

9.00. Sanremo GYM Festival: gare di Ginnastica Artistica femminile e maschile organizzata dalla Ginnastica Riviera dei Fiori. Polo Sportivo di Bussana, via Quinto Mansuino 12, anche domani



9.30-16.00. Workshop musicale: stage di due giorni per imparare le basi per suonare il Mountain Dulcimer, particolarissimo strumento, con una performance informale di gruppo di brani semplici imparati il primo giorno (ideale per tutte le età, a partire dai 5 anni. Conoscenze musicali non necessarie). Chiesa luterana di Sanremo in Corso Garibaldi 37, prenotazioni al 347 5337157 oppure per mail associazionenardini@libero.lit (i dettagli a questo link)



10.00. Il pedagogista e formatore Paolo Mai conduce l’incontro dal titolo ‘Nella Testa degli Adolescenti risiede un tesoro’, un corso pensato per genitori, educatori e professionisti che desiderano comprendere meglio i processi interiori dei giovani. Iniziativa a cura dell’associazione Talea e della pedagogista Noemi D'Amore. Parco di Villa Ormond, Corso Felice Cavallotti 113 (più info)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.55. 20° Trofeo Cozzi – Trofeo di Primavera: segnale di partenza della prima regata. Specchio acqueo antistante la città (più info)



12.00. Italian Poker Open (Ipo Saremo) ed European Poker Open. Poker Room del Casinò municipale, fio al 12 maggio (il programma a questo link)



12.30. 2° Memorial Domenico Balestra, gara su strada dedicata alla categoria Giovanissimi (G1-G6 – PG E MPG) su circuito cittadino chiuso al traffico: Piazza Chiappe, Piazza Don Francesco Lombardi, Via Biancheri, Via Soleri Levante, Via Stefano Geva, Via Giulio Cesare, Piazza Giovanni Chiappe Piazza Chiappe. Frazione Bussana



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio



18.00. ‘Post/Funeral Music - un viaggio tra le sonorità New Orleans’: Spettacolo/Concerto di e con Bandakadabra. Guest Giovanni Falzone (tromba)e Didie Caria (voce). Cimitero Monumentale della Foce, ingresso gratuito

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



21.00. ‘Odissea un canto mediterraneo’: concerto con Peppe Servillo, Mario Incudine, Antonio Vasta, Anita Vitale, Francesco Bongiorno, Faisal Taher, Manfredi Tuminello, Pino Ricosta, con la partecipazione del Coro ConClaudia. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



21.15. ‘Corti sul Filo’: spettacolo teatrale messo in scena dagli attori del Teatro d’Asporto. Italo Calvino, Richard Matheson, J. D. Salinger sono gli autori che accompagnano gli spettatori in questo viaggio nostalgico, dove il protagonista è il telefono. Teatro dell’Attrito Imperia, via bB.Bossi 43 (borgo foce), info e prenotazioni 329 4955513



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Visioni d'insieme’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 16 maggio, ingresso libero

16.30. Evento musicale benefico con raccolta di libere offerte e contributi a sostegno di AISLA, finalizzata ad aiutare le famiglie del territorio con malati di SLA. Protagonisti Vitaliano Gallo al fagotto e chitarra e Cristina Noris al clarinetto con lettura di poesie a cura di Maura Polito e Matteo Cassini della compagnia teatrale Gli SpacciAttori di Sogni. Presenta Alberto Guglielmi Manzoni, presidente della Fondazione l’Uomo e il Pellicano. Ex Chiesa Anglicana



OSPEDALETTI



15.00-20.00. Ospedaletti in Vespa: raduno nazionale a partecipazione estera e Tappa del Campionato Turistico. C.so Regina Margherita, anche domani (più info)

DIANO MARINA

9.00-21.00. ‘Aromatica 2026’: grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali. In programma expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, un’area dedicata allo street food di qualità e molto altro ancora. Luoghi vari, fino al 10 maggio (il programma a questo link)



ENTROTERRA

CASTEL VITTORIO

19.30. ‘A Cena con le Stelle - L'alba della Via Lattea’: cena dalle ore 19.30 + osservazioni guidate dalle ore 21.30 Giove, stelle doppie, ammassi stellari e galassie. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)



PERINALDO



10.30. Raduno e sfilata di auto d’epoca del Club P.A.C.C.A. di Antibes



POMPEIANA



8.30. Bio-blitz nella ZSC Pompeiana: uscita collettiva in cui si va sul campo per incrementare i dati relativi a flora e fauna del Sito + alle 18.30, merenda/apericena bio vegetariana (20 euro. Il 10% del ricavato verrà donato all'Associazione Praugrande). Ritrovo in piazza della Chiesa a Pompeiana (Chi interessato deve fornire i propri dati - nominativo, e-mail/telefono - per essere ricontattato inviando una mail a info@praugrande.org , specificando se prenderà parte al bio-blitz ed anche all'apericena)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

17.00-22.00. Mostra ‘I 4 Elementi – Ceramica’ dell’artista Carol Invernici. L’esposizione, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo, propone un percorso artistico intenso e materico attraverso la ceramica, esplorando il dialogo tra forma, materia ed elementi naturali. Area Arte, via del Municipio, da venerdì a domenica fino al 17 maggio, info 349 3670442



FRANCIA

MONACO



10.00-19.00. ‘Top Marques Monaco’: fiera automobilistica di fama mondiale con showroom per case automobilistiche di lusso, costruttori indipendenti e auto d'epoca. Grimaldi Forum Monaco, fino all’10 maggio (più info)



18.00-19.30. 57° Concorso Internazionale di Bouquet dal tema’: competizione internazionale di arte floreale che riunisce floral designer professionisti e amatori di ogni età e nazionalità, che presentano composizioni ispirate a un tema annuale: per il 2026 il tema è ‘Celeste’. Yacht Club di Monaco, anche domani (più info)



NICE



16.30. REF Riviera Electro Festival: il festival house e techno più importante della Costa Azzurra con diversi palchi, sia al chiuso che all'aperto, con esibizione di quasi 30 artisti nazionali e internazionali, dando spazio anche alla scena locale. Le 109, Route de Turin 89, fino al 10 maggio (il programma a questo link)



21.00. ‘Zatanna – Aux frontières de la transcendance’: spettacolo di mentalismo presentato come un'indagine di polizia ricca di umorismo e mistero. È stato finalista come Miglior Spettacolo di Magia del 2023. Théâtre l'Alphabet, rue Delille 19 (più info)





DOMENICA 10 MAGGIO

SANREMO

8.30. ‘Baby Maratona’ (26ª edizione) + ‘Maratonina delle Mamme’ (22ª edizione) e la ‘Maratonina dei Papà’(24ª edizione). Pista di atletica (8.30 alle 9.30: ritrovo iscrizioni e consegna magliette h 8.30/9.30, inizio manifestazione h 10), info 0184 580410 - 338 6592058 (evento è dedicato ai bambini nati tra il 2015 e il 2023)



9.00-18.00. Fiera di Maggio in Via Adolfo Rava

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



9.00. Sanremo GYM Festival: gare di Ginnastica Artistica femminile e maschile organizzata dalla Ginnastica Riviera dei Fiori. Polo Sportivo di Bussana, via Quinto Mansuino 12



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)

19.55. 20° Trofeo Cozzi – Trofeo di Primavera: segnale di partenza della seconda giornata di regate. Specchio acqueo antistante la città (più info)



15.00. Workshop musicale: secondo di due giorni di stage per imparare le basi per suonare il Mountain Dulcimer, particolarissimo strumento, con una performance informale di gruppo di brani semplici imparati il primo giorno (ideale per tutte le età, a partire dai 5 anni. Conoscenze musicali non necessarie). Chiesa luterana di Sanremo in Corso Garibaldi 37, prenotazioni al 347 5337157 oppure per mail associazionenardini@libero.lit (i dettagli a questo link)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Italian Poker Open (Ipo Saremo) ed European Poker Open. Poker Room del Casinò municipale, fio al 12 maggio (il programma a questo link)



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio



IMPERIA



14.30. ‘Il Bouquet dell’Impossibile - speciale Festa della Mamma’: visita accompagnata interattiva tra il parco e la villa, alla scoperta della dimora di Grock + laboratorio creativo durante il quale ogni partecipante potrà realizzare un bouquet unico e ‘clownesco’, da donare alla propria mamma nella giornata a loro dedicata. Museo del Clown a Villa Grock (info e acquisto biglietti a questo link)



15.00-22.00. Ultimo giorno della mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario



16.30. ‘La medusa gigante’: spedizione fantastica verso i ghiacci dell’Artico, sulla ‘tolda della nave’ alla ricerca di una misteriosa creatura marina: la medusa gigante + laboratorio creativo durante il quale ogni partecipante potrà dare forma alla propria ‘medusa speciale’ (attività destinata a bambine e bambini dai 6 ai 12 anni). Museo Navale e Planetario di Imperia, Calata Anselmi (info e acquisto biglietti a questo link)



17.15. ‘Corti sul Filo’: spettacolo teatrale messo in scena dagli attori del Teatro d’Asporto. Italo Calvino, Richard Matheson, J. D. Salinger sono gli autori che accompagnano gli spettatori in questo viaggio nostalgico, dove il protagonista è il telefono. Teatro dell’Attrito Imperia, via bB.Bossi 43 (borgo foce), info e prenotazioni 329 4955513

VENTIMIGLIA



15.00. XXXIX 'Ciantamazu' al Resentallo: esibizione con i tamburini e sbandieratori (h 15) + tiro con balestra antica da banco al bersaglio 'piatto’ (h 15.15) + esibizione con i tamburini e sbandieratori (h 16.15) + tiro con balestra antica da banco al bersaglio 'Tasso' (h 16.30) + premiazione della gara con le balestre e assegnazione della 'contessina di maggio’ 2026 (h 17) + alle 17.30 partenza corteo sino all'aiuola dei giardini dei carabinieri di via Roma per la posa dell'albero in onore del primo nato in zona Auriveu nel 2026 con lettura di poesie in dialetto ventimigliese da parte della Cumpagnia d'i Ventemigliusi + alle 18 rinfreschi e ringraziamenti ai giardini pubblici Tommaso Reggio in via Vittorio Veneto



BORDIGHERA

14.00-18.00. ‘Sogni sulla Pagina’: laboratorio di scrittura in cui esplorare i diversi volti del sogno: progettuale, onirico, creativo presso l’associazione Grazie Don Bosco a Borghetto San Nicolò, info 320 0221011 (Mary), 380 3525565 (Daniela)



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Visioni d'insieme’ di Enzo Giordano. Sede dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 16 maggio, ingresso libero



OSPEDALETTI



8.30-13.00. Ospedaletti in Vespa: raduno nazionale a partecipazione estera e Tappa del Campionato Turistico. Lungomare Sandro Pertini ‘La Piccola’, perfezionamento iscrizioni, esposizione delle Vespe (più info)

17.00. Per il Festival delle Ragazze, l’autrice torinese Stefania Bertola presenta il suo nuovo romanzo ‘La rosa e la spina’ (Giulio Einaudi Editore). Letture a cura di Emanuela Tralci. Sala Eventi La Piccola, ingresso libero



TAGGIA ARMA



8.45. Escursione medio-facile in MTB al Monte Faudo organizzata da CAI Sanremo e BCR. Ritrovo presso FUN7 ad Arma di Taggia con partenza alle ore 9.00, ritorno previsto tra le 17.00 e le 18.00, info e prenotazioni (anche per noleggio E-Bike) Aligi Comignani 389 1517948 (più info)

DIANO MARINA

9.30-18.30. ‘Aromatica 2026’: ultimo giorno della grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali. In programma expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, un’area dedicata allo street food di qualità e molto altro ancora. Luoghi vari (il programma a questo link)

ENTROTERRA

BADALUCCO



8.00 & 9.30. ‘Trail gli ulivi’ con partenza da Badalucco e arrivo a Monte Ceppo: Long di 27 km alle h 8 + partenza Short di 10 km alle h 9.30 + mini trail gli ulivi di 6 km alle 10 (info a questo link e iscrizioni a questo link)

DIANO ARENTINO



16.00. ‘I concerti di Trek&Jazz 2026’: ritrovo alle ore 16.00 campo sportivo e centro sociale Aldo Trucco via 4 novembre. Trekking sino alla chiesa di San Carlo per assistere alle 17 al concerto ‘Drums Unlimited - Percussion ‘n’ Voice’

MOLINI DI TRIORA



9.00. ‘Tra scorci sull’alta valle, fioriture e spiritualità’: escursione di circa 5 ore che permetterà di scoprire un angolo della Valle Argentina a pochi chilometri dal mare accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone (15 euro). Ritrovo a Molini di Triora, info e prenotazioni 391 1042608



PERINALDO



10.00-18.00. Musiche popolari con la Bandina di Dolceacqua + Mercatino di prodotti tipici e artigianali. Piazza E. Croesi

12.30. XXVI Rassegna del Carciofo di Perinaldo, con specialità gastronomiche ispirate al Carciofo di Perinaldo. Piazza E. Croesi



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

17.00-22.00. Mostra ‘I 4 Elementi – Ceramica’ dell’artista Carol Invernici. L’esposizione, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo, propone un percorso artistico intenso e materico attraverso la ceramica, esplorando il dialogo tra forma, materia ed elementi naturali. Area Arte, via del Municipio, da venerdì a domenica fino al 17 maggio, info 349 3670442



FRANCIA

MONACO



9.30-18.00. 57° Concorso Internazionale di Bouquet dal tema’: competizione internazionale di arte floreale che riunisce floral designer professionisti e amatori di ogni età e nazionalità, che presentano composizioni ispirate a un tema annuale: per il 2026 il tema è ‘Celeste’. Yacht Club di Monaco (più info)



10.00-18.00. ‘Top Marques Monaco’: ultimo giorno della fiera automobilistica di fama mondiale con showroom per case automobilistiche di lusso, costruttori indipendenti e auto d'epoca. Grimaldi Forum Monaco, fino all’10 maggio (più info)



18.00. Concerto sinfonico con diretto da Thomas Hengelbrock con Martin Helmchen al piano. Musiche di Carl Maria von Weber, Felix Mendelssohn, Robert Schumann. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



11.00-18.00. Festa di Maggio: genitori e nonni, famiglie e amici condividono canti, balli, musica tradizionale e specialità culinarie nizzese. Giardini dell'Arena di Cimiez (il programma a questo link)



NICE



16.00. REF Riviera Electro Festival (ultimo giorno): il festival house e techno più importante della Costa Azzurra con diversi palchi, sia al chiuso che all'aperto, con esibizione di quasi 30 artisti nazionali e internazionali, dando spazio anche alla scena locale. Le 109, Route de Turin 89 (il programma a questo link)



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