Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 3 maggio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 3 MAGGIO

SANREMO

9.00. 2°Memorial Gabriele Sciascia: competizione turistica di vetture di sessantacinque chilometri con partenza da Piazza Colombo e percorso fino a Bajardo, dove sarà allestito un punto ristoro. A seguire, il rientro in Corso Trento e Trieste. A seguire pranzo con la consegna dei riconoscimenti presso il Victory Morgana



10.00-15.00. Sanremo Dance Festival (18ª edizione): concorso internazionale di danza classica, modern, contemporanea, composizione coreografica, open style. Teatro Ariston (più info)



10.00-23.00. ‘I Luoghi dell’anima: una vita a colori’: ultimo giorno della mostra dell’artista Mario Borella. Foyer di Porta Teatro del Casinò



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



13.00. Italian Poker Open (Ipo Saremo) ed European Poker Open. Poker Room del Casinò municipale, fio al 12 maggio (il programma a questo link)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-21.00. ‘I Colori in Festa’: ultimo giorno della mostra personale di Milly Miola. Sala Incontri del teatro Ariston, ingresso libero, fino al 3 maggio



16.30-19.30. Ultimo giorno della mostra fotografica su 'Le Resistenze di Ieri e di Oggi'. Alle 18, resistenze nel mondo e nella storia, letture di brani di diari dalla resistenza antifascista, dalla campagna di Russia alla guerriglia del Che in Bolivia. Circolo culturale 'La Città Invisibile', via Pietro Agosti 21



IMPERIA



9.00. Prima tappa del campionato Serie B2 circuito ligure maschile di Beach Volley. Arenile della Spiaggia d’Oro a Porto Maurizio



9.00-18.00. ‘Imperia No Limits’ (6ª edizione): possibilità per grandi e piccoli di salire a bordo di fuoristrada, quad e auto da rally, affiancati da piloti esperti, lungo un percorso realizzato appositamente per garantire il massimo della sicurezza. Evento benefico a favore del Gaslini promosso dal Club 4x4 Alpi Marittime e dal Riviera Historic & Racing Team (partecipazione gratuita e donazioni libere). Zona San Lazzaro

10.30-18.30. ‘Moda e Ricami - strumenti di emancipazione, pace e libertà’: ultimo giorno della mostra su Rosa Genoni con ricami, creazioni di carta dell'artista Guido Fauro e l'opera a tombolo della maestra Marisa Amigoni. Evento a cura dell’Associazione Magia di Punti. Galleria Il Rondò, Piazza Dante



11.00 & 15.00. Visita accompagnata ‘Alla scoperta di Villa Grock’: percorso tra architetture sorprendenti, decorazioni simboliche e scorci inaspettati, dove circo, natura e fantasia si intrecciano, accompagnando i partecipanti tra curiosità e dettagli nascosti. Villa Grock, via Fanny Roncati (info e prenotazioni a questo link)



15.00-22.00. Mostra collettiva d’arte contemporanea ‘Astrosea: Between Zenith and Eclipse’ con artisti provenienti da Polonia, Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Francia e curata da Loredana Trestin, coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, su ideazione dell'Associazione ARconTE e con l'organizzazione di Divulgarti. Museo Navale e Planetario, fino al 10 maggio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



15.00. ‘Storia di un incontro’: visita accompagnata per scoprire e approfondire la collezione Invernizzi, cuore del museo, e conoscere le particolari ‘coincidenze’ che hanno contribuito all’incontro di due realtà e alla nascita del MACI. Villa Faravelli (info e acquisto biglietti a questo link)

15.30. Nell’ambito della mostra ‘Moda e Ricami’, ‘Chiusura e Solidarietà’: estrazione dei premi della lotteria con ricavato interamente devoluto all'Associazione di promozione sociale ‘Per noi domani’ e all'Associazione ONLUS ‘Amici di Marco De Fecondo’. Galleria Il Rondò, piazza Dante



21.15. Per la Stagione teatrale 2026, ‘Il Giardino dei Ciliegi’ di Anton Čechov con gli allievi di Lo Spazio Vuoto (20 euro). Teatro ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e acquisto biglietti al 329 7433720



VENTIMIGLIA



10.30. ‘Destinazione Consapevolezza’: una camminata sul Sentiero delle Calandre tra Musica (con cuffie) e Consapevolezza per la Festa della Mamma con un approccio che mira non solo al benessere fisico, ma a un vero e proprio relax mentale, permettendo ai partecipanti di staccare la spina dalla routine quotidiana. Evento a cura dell’associazione Noi4You e Sportactive. Partenza dal Forte dll'Annunziata, info WhatsApp 340 1877347



16.30. Per la rassegna cinematografica dedicata ai più piccoli, proiezione film ‘La strada per El Dorado’. Teatro Comunale, ingresso gratuito



BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.30-19.00. ‘Poesia del Colore’: mostra collettiva degli allievi dei Corsi d'Arte della Biblioteca Civica (h 10.30/12.30-14.30/19.00). Saletta al pianterreno del Centro Incontro, ingresso libero e aperto a tutti



CERVO



10.00. Nuovamente Festival 2026 (ultimo giorno): attività all'aperto, sessioni di yoga, laboratori creativi di riciclo e pittura, un mercato biologico a chilometro zero, dimostrazioni di arti tradizionali come il merletto a tombolo, visite guidate ai villaggi, passeggiate ecologiche, conferenze tematiche, concerti e spettacoli con artisti locali. Luoghi vari (il programma a questo link)



ENTROTERRA

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



COSIO D’ARROSCIA

10.00-16.00. ‘Olistica-Mente’ (ultimo giorno): più di 25 operatori olistici e maestri artigiani accoglieranno i partecipanti per farvi vivere momenti di rigenerazione fisica, mentale e spirituale. Luoghi vari (il programma a questo link)

DOLCEACQUA



15.00-18.00. Ultimo giorno della mostra retrospettiva di Franco Giglio dal titolo ‘Da Dolceacqua al Brasile’ organizzata dal Centro Culturale e ricreativo di Dolceacqua. Palazzo Luigina Garoscio, via Doria 10, nella Pinacoteca Morscio, piano 2°, ingresso libero



PIGNA

8.30. ‘Le chiese del borgo di Pigna: visita guidata agli edifici religiosi più suggestivi del paese, esplorazione del borgo con i suoi siti storici e artistici, e piccola deviazione su Castelvittorio. Ritrovo nel parcheggio presso la pasticceria di Pigna, info e prenotazioni: 342 5624640 (Laura Rebaudo)



SEBORGA



15.00. Breve rievocazione medievale a cura della Confraternita del Lupo di Montichiari (BS) che intende celebrare le radici storiche e cavalleresche del nostro territorio, offrendo agli spettatori un momento di rievocazione e condivisione dal forte valore simbolico. Piazza Martiri Patrioti



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

17.00-22.00. Mostra ‘I 4 Elementi – Ceramica’ dell’artista Carol Invernici. L’esposizione, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo, propone un percorso artistico intenso e materico attraverso la ceramica, esplorando il dialogo tra forma, materia ed elementi naturali. Area Arte, via del Municipio, da venerdì a domenica fino al 17 maggio, info 349 3670442



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta (prima domenica di ogni mese)



10.00-19.00. Fiera dei viticoltori (33ª edizione): quasi 170 espositori provenienti da tutte le regioni presenteranno ancora una volta le migliori denominazioni e i deliziosi prodotti locali (vini, champagne, liquori, foie gras, frutti di mare, specialità regionali, formaggi e salumi, ecc.). Ippodromo della Costa Azzurra, Boulevard JF Kennedy 2, fino al 4 maggio (più info)

MENTON



10.00-17.00. Festa di maggio: strutture gonfiabili, laboratorio di truccabimbi, giochi per famiglie, laser tag in strada, stand gastronomici, ecc.. Parc du Pian (più info)



MONACO



18.00. Concerto sinfonico dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo diretta dal M° Yutaka Sado con Javier Perianes al Pianoforte. Musiche di: Dukas, Grieg, Tchaïkovsky. Auditorium Rainier III (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



11.00-19.00. Festa di Maggio: genitori e nonni, famiglie e amici condividono canti, balli, musica tradizionale e specialità culinarie nizzese. Giardini dell'Arena di Cimiez (il programma a questo link)

15.30. ‘Cantante e Motetti’: viaggio musicale nel cuore dell'Italia del XVII secolo, alla scoperta di gemme poco conosciute della musica sacra. Con Ekaterina Musina & Marie-Najma (voce), Sylvain Rebours & David Vinitzki (violini), Bruno Gervais (violoncello), Sandra Coriton-Boche (organo). Eglise Saint-Paul, Avenue de Pessicart 28, ingresso gratuito

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