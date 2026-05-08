Atletica leggera, il Ventimiglia Marathon organizza tre open day gratuiti allo 'Zaccari' (Foto)

Open day gratuiti sulla nuova pista di atletica al campo Zaccari a Camporosso. Verranno proposti il 9 maggio, il 23 maggio e il 6 giugno alle 10 dall'associazione sportiva dilettantistica Ventimiglia Marathon.

Tre appuntamenti per poter conoscere e provare gratuitamente l'atletica leggera. "Organizziamo tre open day completamente gratuiti" - fa sapere il Ventimiglia Marathon - "Tre giornate promozionali all’insegna dell’atletica leggera rivolte a tutti i ragazzi che vogliono provare ad approcciarsi a questo bellissimo sport. Tre allenamenti divertenti e completamente gratuiti in compagnia dei nostri allenatori Fabrizio, Gioele ed Ezio in cui si potrà provare a lanciare, saltare e a correre".

"Fabrizio Pertile è un professore in Scienze Motorie presso la scuola secondaria di primo grado, un atleta master di salto in lungo, 15 volte campione italiano di categoria" - sottolinea il Ventimiglia Marathon - "Sarà presente in pista al primo open day anche Gioele Buzzanca, nato e cresciuto a Ventimiglia, atleta agonista a livello nazionale di lancio del disco e preparatore atletico di professione. Ezio Macaluso, invece, è un atleta agonista di OCR e ingegnere di professione. Il primo open day sarà domani mattina, sabato 9 maggio, alle 10 presso il campo di atletica allo 'Zaccari' a Camporosso, pista nuovissima, appena ristrutturata, e immersa nel verde".