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Sport | 08 maggio 2026, 14:49

Atletica leggera, il Ventimiglia Marathon organizza tre open day gratuiti allo 'Zaccari' (Foto)

Allenamenti con Fabrizio Pertile, Gioele Buzzanca ed Ezio Macaluso

Atletica leggera, il Ventimiglia Marathon organizza tre open day gratuiti allo 'Zaccari' (Foto)

Open day gratuiti sulla nuova pista di atletica al campo Zaccari a Camporosso. Verranno proposti il 9 maggio, il 23 maggio e il 6 giugno alle 10 dall'associazione sportiva dilettantistica Ventimiglia Marathon.

Tre appuntamenti per poter conoscere e provare gratuitamente l'atletica leggera. "Organizziamo tre open day completamente gratuiti" - fa sapere il Ventimiglia Marathon - "Tre giornate promozionali all’insegna dell’atletica leggera rivolte a tutti i ragazzi che vogliono provare ad approcciarsi a questo bellissimo sport. Tre allenamenti divertenti e completamente gratuiti in compagnia dei nostri allenatori Fabrizio, Gioele ed Ezio in cui si potrà provare a lanciare, saltare e a correre".

"Fabrizio Pertile è un professore in Scienze Motorie presso la scuola secondaria di primo grado, un atleta master di salto in lungo, 15 volte campione italiano di categoria" - sottolinea il Ventimiglia Marathon - "Sarà presente in pista al primo open day anche Gioele Buzzanca, nato e cresciuto a Ventimiglia, atleta agonista a livello nazionale di lancio del disco e preparatore atletico di professioneEzio Macaluso, invece, è un atleta agonista di OCR e ingegnere di professione. Il primo open day sarà domani mattina, sabato 9 maggio, alle 10 presso il campo di atletica allo 'Zaccari' a Camporosso, pista nuovissima, appena ristrutturata, e immersa nel verde".

Elisa Colli

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