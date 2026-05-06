Nasce la Sanremo Padel experience: presentazione dell'evento in Sala specchi (Foto)

È stato presentato oggi nella sede del Comune di Sanremo il nuovo modello di evento sportivo Sanremo Padel Experience, un progetto moderno e innovativo dedicato al Padel che punta a rendere la località ligure punto di riferimento internazionale per uno sport che non ha eguali nella storia in tema di rapidità di crescita.

Secondo i dati ufficiali forniti dalla Federazione Internazionale Padel (FIP) – il governo mondiale della disciplina – il Padel conta oggi oltre 35 milioni di praticanti nel mondo per quasi 80 mila campi disseminati in cinque continenti. L’Italia è il secondo Paese al mondo dopo la Spagna con circa 1,5 milioni di praticanti a fronte di oltre 10.000 impianti di gioco.

Sanremo Padel Experience nasce dall’evoluzione di Sanremo Padel Tour e si sviluppa come un nuovo format internazionale in grado di coniugare sport, turismo, intrattenimento e valorizzazione del territorio.

L’obiettivo del progetto è posizionare Sanremo quale hub internazionale del Padel dedicato ai giovani atleti, creando l’opportunità di crescita per i migliori giovani e le migliori giovani del panorama internazionale ai più sani principi di socializzazione, inclusione e scambio di esperienze sportive e culturali.

Il progetto è realizzato in collaborazione con la Federazione Internazionale Padel e si specchia in uno dei punti focali della mission della stessa Federazione: creare le migliori condizioni possibili per fare in modo che i talenti di oggi diventino i campioni di domani. Il punto focale di Sanremo Padel Experience è nei tornei del circuito mondiale FIP Promises – circa 90 nel mondo nel 2025 – dedicati alle categorie giovanili Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18, oltre agli eventi del circuito FIP Beyond rivolti agli amatori Over 19, Over 40 e Over 50 (novità assoluta nella storia della competizione).

Il progetto coinvolge atleti provenienti da oltre 40 Paesi, contribuendo a rafforzare il posizionamento internazionale di Sanremo, generando quell’effervescenza socioculturale necessaria per la creazione di nuovi orizzonti di sviluppo turistico e una chiara opportunità di diffusione del potenziale della Riviera dei Fiori.

L’edizione 2026 si sviluppa attraverso un circuito che toccherà diverse città italiane – Perugia, Grosseto, Roma e Torino – per culminare con l’evento finale di Sanremo in programma il prossimo settembre. Il circuito ospiterà oltre 200 atleti, con streaming internazionale delle finali, presenza di media, influencer e partner commerciali, oltre a specifiche attivazioni di branding e intrattenimento.

La stagione si concluderà nel cuore della città, con l’impianto di gioco circondato da tribune realizzato in una delle piazze più rappresentative e importanti di Sanremo, attorno al quale sarà allestita una vera e propria “cittadella del Padel” con il villaggio commerciale, intrattenimento, copertura televisiva e radio. Un format che fornirà importanti ricadute economiche e turistiche sul territorio.

Elemento distintivo di Sanremo Padel Experience è nel forte legame con il Festival di Sanremo. La “Festival Edition” unirà infatti Padel, musica e spettacolo durante la settimana tra le più seguite e mediatiche del nostro Paese, coinvolgendo VIP, ex calciatori e protagonisti del mondo dell’intrattenimento.

“Con Sanremo Padel Experience la nostra città si conferma capitale dei grandi eventi, perché quest’iniziativa rappresenta la sintesi perfetta della nostra visione: sport di alto livello, inclusione del giovanile e promozione del territorio. Ospitare le promesse mondiali della FIP è grande occasione di visibilità internazionale. Quest’iniziativa sa unire l’appeal del Padel al brand Sanremo, permettendoci così di intercettare flussi turistici qualificati e di valorizzare la Riviera dei Fiori come hub ideale per i nuovi eventi”, ha dichiarato Alessandro Sindoni, Assessore allo Sport e Turismo del Comune di Sanremo.

“Regione Liguria, con Agenzia InLiguria, ha deciso di sostenere con entusiasmo Sanremo Padel Experience, evoluzione a livello internazionale di Sanremo Padel Tour che lo scorso anno ha fatto registrare circa 1.100 iscritti. Quest’anno sono previsti oltre 200 atleti con 40 giocatori italiani e dall’estero che daranno importante info al turismo dal momento che insieme ai loro accompagnatori alloggeranno nelle strutture ricettive di Sanremo e del territorio. Regione Liguria sarà nuovamente presente con i suoi loghi ben visibili sulle maglie e sui pantaloncini delle divise ufficiali che faranno il giro nelle regioni e nelle città sedi delle altre tappe: il padel, disciplina in notevole crescita a livello di praticanti, tornei e strutture, è un ottimo mezzo di promozione per la Liguria dove è possibile giocarlo all’aria aperta per 365 giorni all’anno”, ha aggiunto Luca Lombardi, Assessore al Turismo della Regione Liguria.

“Regione Liguria entra all’interno di questo evento così significativo per il territorio, con Orientamenti: l’obiettivo è quello di dare modo agli studenti di avere un confronto concreto con grandi professionisti dello sport - dichiara l’assessore regionale alla Programmazione Fondo Sociale Europeo, Marco Scajola - Il padel, in particolare, è una disciplina particolarmente in voga tra i giovani, che avranno un’opportunità significativa per ricevere valori come impegno, disciplina e lavoro di squadra, mettendoli in relazione con le scelte formative e occupazionali future. Regione Liguria sostiene con convinzione iniziative come questa, che uniscono sistema di istruzione e formazione con il mondo dello sport, offrendo modelli positivi e strumenti utili per costruire un percorso consapevole. Da qui passa la nostra visione del futuro, fatta di orientamento, competenze e connessione tra passione e lavoro”.

"Abbiamo costruito un format innovativo che mette al centro esperienza, territorio e coinvolgimento. Sanremo sarà il cuore di un circuito che porterà qui atleti, famiglie e appassionati da tutta Europa" ha spiegato Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua e membro di E20 Sanremo, promotore e co-organizzatore dell'evento.

"Il padel è oggi uno degli sport con la crescita più rapida al mondo. Con la Sanremo Padel experience vogliamo valorizzare al massimo la piattaforma internazionale dedicata ai giovani e agli amatori messa a disposizione dalla FIP e dalla FITP. Una piattaforma capace di generare valore sportivo, economico e mediatico per il territorio" ha concluso Alessandro Fontana, Head of Business di NSA Group, organizzatore dell'evento.