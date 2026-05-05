Tensioni nella maggioranza di Sanremo, l’opposizione attacca: “Serve più confronto e coesione”

Si accende il dibattito politico a Sanremo dopo le recenti dichiarazioni di Daniele Ventimiglia sulla frattura emersa tra Sanremo al Centro e il resto della maggioranza. Alle sue parole si sono aggiunti gli interventi di altri esponenti dell’opposizione, che denunciano un clima politico poco coeso, come già evidenziato in precedenza da Futuro Nazionale.

Tra i primi a intervenire, Antonino Consiglio di Fratelli d'Italia, che ha espresso forte preoccupazione per la gestione della vicenda: "Vedere due uscite a distanza di poche ore l’una dall’altra non mi dà ben da pensare. Non è un bel segnale che in un gruppo politico si parli a mezzo stampa in questo modo. Non mi sento di parlare di spaccature interne, ma è evidente che le cose non vadano bene: se si arriva a discutere tramite stampa anche di questioni importanti come l’aumento delle retribuzioni nelle partecipate, è chiaro che ci sono problemi di comunicazione. E questo non fa bene alla cittadinanza".

"Sono questioni della maggioranza che devono risolvere loro - afferma poi Patrizia Badino - ma vedere una maggioranza così divisa non fa bene alla cittadinanza, non dà una buona immagine dell'amministrazione. Non posso scendere troppo nei dettagli trattandosi di questioni interne, però in una maggioranza così eterogenea a livello di idee è normale che esitano anche molti modi di pensare: starà alla bravura del sindaco portare avanti l'insieme e a tenere unito tutto il gruppo".

Sulla stessa linea anche Marco Damiano e Monica Rodà, che parlano di una distanza crescente all’interno della maggioranza. "Più che un errore di comunicazione – dichiarano – sembra di assistere a dei separati in casa. Le questioni andrebbero condivise all’interno del gruppo, parlando direttamente e non attraverso la stampa. Non parliamo di spaccatura, ma l’impressione è che si sia creata una distanza significativa, con appunto una situazione di separazione in casa in cui ci si parla tramite terzi, che non è una situazione positiva".

I due esponenti puntano poi il dito sulla mancanza di confronto politico istituzionale: "Il tema sollevato da Sanremo al Centro sul dialogo con la minoranza si collega anche allo scarso numero di consigli comunali convocati da questa amministrazione. Senza le sedi istituzionali, diventa difficile garantire un confronto reale tra tutte le parti politiche". Un tema su cui l'opposizione si era espressa anche durante l'ultima assise, arrivata a oltre due mesi di distanza dalla precedente, come sottolineato da Ventimiglia e da Massimo Rossano in particolare.