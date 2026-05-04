Stop alla burocrazia nei cantieri: arriva Wippo, il software che libera tempo alle imprese

Gestire oggi un’attività nei cantieri, dall’edilizia all’impiantistica fino alla manutenzione del verde, significa fare i conti ogni giorno con una burocrazia sempre più complessa: ore da registrare, materiali da monitorare, attrezzature da tracciare e scadenze normative da rispettare. Un carico organizzativo che spesso sottrae tempo prezioso al lavoro operativo.

Da questa esigenza concreta nasce Wippo, il software sviluppato su impulso di CNA Imperia e realizzato da Gioele Bonadonna, membro attivo di CNA Imperia Digitali. Una piattaforma pensata per semplificare il lavoro quotidiano di imprese e professionisti che operano “sul campo”.

Il contesto è quello di un settore, quello dei cantieri, tra i più dinamici ma anche tra i più esposti a criticità gestionali e a continui aggiornamenti normativi. In questo scenario, una gestione efficace dei dati e delle attività diventa fondamentale non solo per l’efficienza, ma anche per la sicurezza.

Con Wippo è possibile centralizzare in un’unica piattaforma le principali attività operative: dalla gestione delle presenze direttamente da smartphone al controllo dei cantieri, dal monitoraggio di materiali e mezzi fino alle notifiche automatiche per scadenze e obblighi normativi. Il sistema consente inoltre una comunicazione interna organizzata e tracciabile, con aggiornamenti continui in linea con le nuove normative, come il Badge di Cantiere.

“Le imprese oggi hanno bisogno di strumenti pratici, non teorici – dichiara Luciano Vazzano –. Wippo rappresenta una risposta concreta a esigenze reali: semplificare la gestione quotidiana, migliorare l’organizzazione e contribuire ad aumentare i livelli di sicurezza”.

Sulla stessa linea Gioele Bonadonna: “Il progetto nasce dal confronto diretto con imprenditori e operatori. L’obiettivo era creare uno strumento semplice ma efficace, capace di adattarsi a diversi settori e di ridurre concretamente il tempo dedicato alla burocrazia”.

Il software sarà presentato ufficialmente sabato 16 maggio alle ore 10 presso la sede di CNA Imperia a Sanremo, in via Bartolomeo Asquasciati 12. L’incontro è rivolto a tutte le imprese e ai professionisti del settore e rappresenta un’occasione per approfondire le funzionalità della piattaforma e confrontarsi su nuove modalità di organizzazione del lavoro. Previsti, inoltre, condizioni agevolate per i partecipanti.