CNA Imperia promuove il lavoro nel turismo: al Palafiori il “Talent Match Sanremo 2026” per sostenere le imprese del territorio

CNA Imperia conferma il proprio ruolo attivo e concreto a supporto delle imprese del territorio promuovendo “Talent Match Sanremo 2026”, l’evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico Ho.Re.Ca., che si terrà mercoledì 14 maggio, dalle ore 9.00, presso il Palafiori di Sanremo.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Manpower e Studio Aschei, e patrocinata da Regione Liguria e Comune di Sanremo, nasce per dare una risposta concreta a una delle principali criticità segnalate dalle imprese: la difficoltà nel reperire personale qualificato, soprattutto in vista dell’avvio della stagione estiva, ma sempre più anche per inserimenti strutturati durante tutto l’anno.

Il format dell’evento è innovativo e diretto: uno “Speed Date del Lavoro” che permette alle aziende di incontrare in modo rapido ed efficace candidati già pre-selezionati, riducendo tempi e costi di ricerca e facilitando inserimenti immediati.

Durante la mattinata, le imprese del settore – dalla ristorazione agli stabilimenti balneari, fino alle strutture ricettive – avranno la possibilità di svolgere colloqui mirati con profili in linea con i propri fabbisogni: cucina, sala, bar, accoglienza, servizi turistici e balneari.

“Con questa iniziativa – dichiara Luciano Vazzano, Segretario CNA Imperia – CNA dimostra ancora una volta cosa significa fare rappresentanza vera: ascoltare i bisogni delle imprese e costruire soluzioni concrete. Il settore Ho.Re.Ca. è da sempre strategico per il nostro territorio e presenta dinamiche complesse, dalla stagionalità alla necessità di competenze sempre più qualificate. Il nostro impegno è quello di affiancare le imprese non solo nella tutela, ma anche nello sviluppo.”

CNA Imperia ribadisce così il proprio ruolo di riferimento per il comparto, accompagnando le aziende nelle sfide legate al mercato del lavoro e favorendo strumenti operativi per affrontarle.

Il progetto nasce dalla sinergia tra tre realtà complementari:

CNA Imperia , che rappresenta le imprese e ne intercetta i fabbisogni;

, che rappresenta le imprese e ne intercetta i fabbisogni; Manpower , leader nei servizi per il lavoro, che gestisce la selezione e il matching dei candidati;

, leader nei servizi per il lavoro, che gestisce la selezione e il matching dei candidati; Studio Aschei, ente specializzato nella formazione, che prepara profili qualificati e pronti all’inserimento.

Un modello che unisce recruiting, formazione e rappresentanza, creando valore per tutto il territorio.

L’iniziativa si rivolge:

alle imprese del settore Ho.Re.Ca., turismo e stabilimenti balneari , che potranno incontrare direttamente candidati selezionati;

, che potranno incontrare direttamente candidati selezionati; a persone in cerca di lavoro , disoccupati e lavoratori stagionali;

, disoccupati e lavoratori stagionali; a studenti e neodiplomati, in particolare degli istituti alberghieri, vera risorsa per il futuro del comparto.

L’obiettivo è quello di creare un sistema virtuoso che favorisca non solo l’occupazione stagionale, ma anche percorsi di crescita e stabilizzazione nel tempo.

L’iniziativa si inserisce inoltre nel quadro delle politiche regionali a sostegno del turismo e dell’occupazione, con particolare riferimento agli incentivi promossi dalla Regione Liguria per favorire le assunzioni e le stabilizzazioni nel settore turistico-ricettivo, strumenti fondamentali per rafforzare la competitività delle imprese.

Modalità di adesione e partecipazione

Le imprese interessate a partecipare e a incontrare candidati selezionati possono aderire contattando: 347 2915873 o segreteria@im.cna.it

Allo stesso modo, chi è alla ricerca di un’opportunità lavorativa, anche alla prima esperienza o studente, può candidarsi attraverso gli stessi riferimenti per accedere al percorso di selezione e partecipare all’evento.

“Talent Match Sanremo 2026” rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato per affrontare le sfide del mercato del lavoro, valorizzare i talenti locali e sostenere la crescita del sistema turistico.

Un’iniziativa che conferma l’impegno di CNA Imperia nel lavorare, ogni giorno, per le imprese e per il territorio.