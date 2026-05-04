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Attualità | 04 maggio 2026, 11:15

Vallecrosia al Mare, continua la riqualificazione del litorale. Perri: "Il nostro obiettivo è avere spiagge pronte tutto l’anno" (Foto)

"Per noi la promozione del territorio e lo sviluppo del turismo sono fondamentali: vogliamo creare nuove opportunità di lavoro e sostenere la crescita delle attività locali", dice il sindaco

Vallecrosia al Mare, continua la riqualificazione del litorale. Perri: &quot;Il nostro obiettivo è avere spiagge pronte tutto l’anno&quot; (Foto)

Proseguono i lavori di sistemazione e pulizia delle spiagge di Vallecrosia al Mare.

Un investimento, voluto dall'Amministrazione Perri, di circa 170.000 euro dedicato a migliorare qualità, accessibilità e confort. "Stiamo lavorando per rendere le nostre spiagge sempre più accoglienti e pronte ad ospitare cittadini e turisti in vista della stagione estiva" - fa sapere l'Amministrazione Perri - "Già in occasione del ponte del 1° maggio, alcune porzioni di spiaggia risultavano già sistemate, anche se resta ancora da completare l’installazione dei servizi, che avverrà a breve".

Un intervento di riqualificazione che cambierà il volto del litorale. "Il nostro obiettivo è avere spiagge sempre pronte tutto l’anno e lavoreremo per raggiungere questo traguardo" - sottolinea il sindaco Fabio Perri a nome dell’intera Amministrazione - "Per noi la promozione del territorio e lo sviluppo del turismo sono fondamentali: vogliamo creare nuove opportunità di lavoro e sostenere la crescita delle attività locali. Continuiamo a lavorare per una città sempre più attrattiva e vivibile".

Elisa Colli

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