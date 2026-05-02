Centrale 118 a Genova, la Regione Liguria risponde ai disagi: tre nuove autovetture per il Ponente

Dopo le polemiche e le segnalazioni di disservizi legate allo spostamento della centrale 118 a Genova, arriva la risposta della Regione. L’Asl1 interviene annunciando che tre nuove autovetture delle pubbliche assistenze saranno inviate sul territorio, così da fare fronte alle criticità che sono state segnalate in questi primi giorni di rivoluzione del sistema.

Nei giorni scorsi, infatti, numerose testimonianze avevano evidenziato criticità nelle prime ore di attività “genovese” della centrale operativa: ritardi nelle risposte telefoniche, ambulanze inviate in località sbagliate e difficoltà nella gestione dei soccorsi nella provincia di Imperia. Problemi che avevano alimentato timori in vista della stagione estiva, quando città come Sanremo vedono raddoppiare la popolazione.

In una nota ufficiale viene spiegato che le criticità registrate nei Pronto Soccorso di Imperia e Sanremo sono state causate principalmente da un “iper afflusso dovuto alle festività” e, per fare fronte alla situazione si è deciso di attivare questi tre nuovi veicoli, uno su Bordighera, uno su Imperia e uno su Sanremo, per dimissioni o consulenze fra presidi ospedalieri non secondari.

Parallelamente sono in corso operazioni di trasferimento e dimissione dei pazienti eleggibili. Nei casi appropriati è previsto anche il ricovero temporaneo negli Ospedali di Comunità per chi è prossimo al rientro a domicilio ma necessita ancora di assistenza.

"ATS sta continuando a monitorare la situazione - conclude la nota - anche in sinergia con il Coordinatore di Area Marino Anfosso"