Tra i pascoli di Pieve di Teco nasce l’oro bianco: il segreto delle vacche Jersey e dello Yogurt PurØ

Esistono storie che sanno di latte fresco, di prati incontaminati e di una passione che si tramanda con la stessa dedizione di un tempo. Nel cuore della provincia di Imperia, in località Armurasse, la famiglia Ferrari ha saputo trasformare l’allevamento in una forma d’arte, dando vita a PurØ, uno yogurt artigianale che è già diventato un punto di riferimento per chi cerca l'autenticità nel piatto.

Il segreto è nella razza: l'eleganza delle Jersey

Il cuore pulsante dell’azienda agricola “Il Colle” è il suo allevamento. Qui non si produce semplicemente latte, ma si coltiva il benessere. Protagoniste assolute sono le vacche Jersey, una razza di origine inglese celebre per la sua piccola stazza e la grande generosità qualitativa.

A differenza delle razze più comuni, la Jersey produce un latte straordinariamente ricco, cremoso e con un’alta percentuale di proteine e calcio. È questa materia prima nobile a conferire allo yogurt quella consistenza vellutata che lo rende unico, senza bisogno di addensanti o manipolazioni industriali.

Benessere animale: una scelta d'amore e sostenibilità

Per la famiglia Ferrari, la qualità non comincia in laboratorio, ma nella stalla e nei pascoli. "Le mucche Jersey sono speciali e noi ci prendiamo cura di loro con amore, ogni giorno," spiegano dall'azienda. Una filosofia che si traduce in:

Pratiche biologiche: Un approccio agricolo rispettoso dei cicli della natura.

Etica e sostenibilità: Un legame profondo con il territorio di Pieve di Teco, preservando l'ambiente circostante.

Assenza di chimica: Zero conservanti, zero coloranti. Solo latte, fermenti e ingredienti selezionati.

Dal campo al vasetto

Il processo produttivo di PurØ è meticoloso. Ogni vasetto è il risultato di una filiera cortissima, dove il latte appena munto viene lavorato con tecniche artigianali per preservarne le proprietà organolettiche. Il risultato è uno yogurt che conquista i palati più esigenti, capace di raccontare, assaggio dopo assaggio, la storia di una famiglia che ha scelto di non scendere a compromessi sulla qualità.

In un mercato spesso dominato dall'omologazione, la realtà dei Ferrari ad Armurasse resta un presidio di genuinità, ricordandoci che la bellezza e il gusto nascono sempre dal rispetto: per la terra, per l'animale e per il consumatore finale.

Un racconto che si fa immagine

Ma per capire davvero l’amore che lega i Ferrari alle loro Jersey, le parole a volte non bastano. È nei loro sguardi e nella serenità dei pascoli di Armurasse che si nasconde la vera essenza di questo progetto.

Per scoprire da vicino la vita delle mucche Jersey e lasciarvi incantare dall'atmosfera dell'allevamento, guardate qui il video racconto su Instagram.

Un viaggio visivo che mostra come, dietro ogni vasetto di yogurt PurØ, ci sia una scelta quotidiana fatta di dedizione e rispetto per la natura.