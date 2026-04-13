Grande successo a Sanremo per 'Dalla brace al piatto': lo showcooking firmato Benza incanta via Pascoli

Un sabato all’insegna dei sapori autentici, della convivialità e delle eccellenze per la casa. Si è concluso con un bilancio estremamente positivo l'evento "Dalla brace al piatto: lo spettacolo del gusto", ospitato lo scorso 11 aprile presso la sede della ditta Benza Srl, in via Pascoli 161.

L’azienda, storico punto di riferimento nel Ponente Ligure per l’outdoor e il tempo libero, ha trasformato i propri spazi in un vero e proprio tempio della cucina all'aperto, attirando numerosi appassionati pronti a scoprire le ultime novità del settore.

Lo spettacolo del gusto e l'eleganza di Pozzi

Protagonisti indiscussi della giornata sono stati i barbecue Campingaz, eccellenza nel campo dell’innovazione tecnologica. Sotto la guida esperta dello chef Massimo Necchi, i presenti hanno potuto assistere a uno showcooking di alto livello, scoprendo tecniche per una cottura perfetta e usufruendo delle promozioni del "Buono Chef".

Ma le novità non si sono fermate alla griglia. L'evento è stato infatti la cornice ideale per presentare ufficialmente i nuovi profumatori per ambienti firmati Pozzi. Queste esclusive fragranze, che uniscono design e benessere olfattivo, sono già disponibili presso il punto vendita Benza di via Feraldi a Sanremo, ampliando l'offerta dedicata alla cura e allo stile della casa.

Un cuore grande: solidarietà per la Lega del Filo d’Oro

Oltre al gusto e alle novità commerciali, c'è stato spazio per la generosità. Durante la giornata si è tenuta una speciale lotteria il cui ricavato sarà completamente devoluto alla Lega del Filo d’Oro, associazione impegnata nell'assistenza alle persone sordocieche.

A sottolineare il legame tra le novità del giorno e la beneficenza, proprio uno dei ricercati profumatori Pozzi è stato inserito tra i premi più ambiti della lotteria, rendendo il sorteggio ancora più profumato e speciale per i fortunati vincitori.

L'atmosfera vibrante della giornata è stata immortalata dagli scatti del fotografo Michele Sculco.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il numero 0184 575246 o visitare i portali ufficiali www.benzasrl.it e www.benzashop.it. I prodotti sono disponibili nelle sedi di via Pascoli 161 e nel negozio di via Feraldi.