Nasce l’Erbario Itinerante di Marco Damele: la botanica entra nei luoghi quotidiani del territorio imperiese

Prende forma un nuovo progetto di divulgazione ambientale ideato da Marco Damele, scrittore e tecnico biologico originario di Camporosso. Si tratta dell’Erbario Itinerante, un’iniziativa pensata per portare la conoscenza delle erbe spontanee fuori dai contesti tradizionali e renderla accessibile direttamente nei luoghi della vita quotidiana. Il progetto nasce da anni di lavoro sul campo e si fonda su un erbario costruito attraverso raccolta, osservazione e catalogazione delle piante spontanee della provincia di Imperia, con particolare attenzione al territorio di Camporosso.

Elemento distintivo dell’iniziativa è il concetto di mobilità: l’erbario diventa infatti uno spazio itinerante di divulgazione, capace di inserirsi in contesti come scuole, fiere ed eventi pubblici. Qui sarà possibile consultare campioni botanici, confrontare specie diverse e approfondire le caratteristiche delle piante. L’obiettivo non è solo espositivo, ma anche educativo. L’Erbario Itinerante punta infatti a offrire strumenti pratici per il riconoscimento delle erbe spontanee, contribuendo a sviluppare una maggiore consapevolezza del patrimonio naturale locale.

Come sottolinea l’iniziativa, “portare la botanica tra le persone significa avvicinare il territorio alla vita quotidiana”. In questo senso, il progetto si configura come un modello moderno e innovativo di divulgazione culturale, capace di coinvolgere un pubblico ampio ed eterogeneo. L’intento finale di Damele è chiaro: valorizzare la biodiversità locale e rafforzare il legame tra ambiente naturale e attività umana, promuovendo una conoscenza più consapevole e diffusa del territorio.