Ventimiglia, “Ultime notizie sui Neanderthal”: Silvana Condemi ospite all’Area Archeologica dei Balzi Rossi

Giovedì 26 marzo alle ore 16 l’Area Archeologica dei Balzi Rossi sarà protagonista di un nuovo appuntamento con “Dialoghi di Archeologia - Speciale Grandi Ospiti”, il ciclo di incontri dedicati all'archeologia e all’antropologia organizzato dalla Direzione Regionale Musei Nazionali della Liguria.

L'incontro vedrà la partecipazione di Silvana Condemi, paleoantropologa franco-italiana e direttrice di ricerca al CNRS presso l’Università di Aix-Marsiglia. Forte di una vasta esperienza di scavo in Europa e nel Vicino Oriente, e autrice di celebri libri come L’Enigma Denisova e Mio Caro Neanderthal, la studiosa guiderà il pubblico in un interessante viaggio nel tempo.

Al centro del suo intervento, intitolato "Ultime notizie sui Neanderthal", verrà affrontata l'affascinante questione dell’ibridazione tra i Neanderthal e gli uomini moderni, giunti in Europa circa 45.000 anni fa.

L'incontro sarà introdotto da Antonella Traverso, Direttrice del Museo dei Balzi Rossi e dell'Area archeologica di Nervia. Ingresso Gratuito.

Info e prenotazioni: drm-lig.museobalzirossi@cultura.gov.it