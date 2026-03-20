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Economia | 20 marzo 2026, 07:00

White Label Smart Trading di CryptoRobotics: Infrastruttura di trading avanzata per broker ed exchange

Il moderno mercato delle criptovalute non è più determinato soltanto dall’accesso agli asset, ma soprattutto dall’accesso alla tecnologia.

White Label Smart Trading di CryptoRobotics: Infrastruttura di trading avanzata per broker ed exchange

I trader si aspettano strumenti avanzati di charting, meccanismi di esecuzione professionali, controlli efficaci di gestione del rischio e un’integrazione fluida con gli exchange. Per broker ed exchange crypto, lo sviluppo interno di tali funzionalità comporta investimenti tecnici e finanziari significativi.

White Label Smart Trading di CryptoRobotics risolve questo problema offrendo un terminale di trading pronto all’uso, progettato per l’ambiente aziendale e implementabile con il proprio brand. Invece di sviluppare da zero motori di trading, sistemi di smart order e integrazioni con gli exchange, le aziende possono lanciare un modulo di trading completamente funzionante in poche settimane.

Non si tratta semplicemente di un widget di grafici, ma di un’infrastruttura di trading completa, progettata per condizioni di mercato reali.

Cosa distingue White Label Smart Trading

Alla base, White Label Smart Trading è un terminale di trading professionale basato su grafici, costruito sulla tecnologia di TradingView e arricchito da logiche di esecuzione avanzate.

La soluzione consente alle aziende di:

Effettuare trading manuale direttamente dal grafico

Utilizzare tipi di ordine avanzati oltre ai classici market e limit

Posizionare visivamente Stop Loss e Take Profit

Applicare strategie di trailing stop

Utilizzare Ladder Smart Orders per esecuzioni scaglionate

Implementare logica OCO per il controllo del rischio

Tutte le funzionalità sono integrate in un’interfaccia strutturata e completamente personalizzabile con il proprio branding.

Per i broker, ciò significa poter offrire un ambiente di trading professionale al livello dei principali exchange, senza sviluppo interno.

Uno strumento strategico per i broker crypto

Per i broker che entrano nel mercato delle criptovalute, l’infrastruttura tecnica rappresenta spesso la sfida principale. Lo sviluppo di software di trading richiede backend developer, ingegneri DevOps, specialisti API per exchange, designer UI/UX e team di sicurezza.

White Label Smart Trading elimina questa barriera.

I broker possono:

Lanciare sotto il proprio dominio

Collegare più exchange tramite API

Offrire immediatamente funzionalità avanzate di trading

Scalare il business senza colli di bottiglia tecnici

Di conseguenza, l’attenzione si sposta dallo sviluppo tecnico alla crescita, al marketing e all’acquisizione clienti. Allo stesso tempo, il time-to-market si riduce significativamente e i costi di investimento diminuiscono.

Perché gli exchange integrano moduli di smart trading

Gli exchange crypto che già offrono trading spot o derivati spesso non dispongono di funzionalità avanzate di ordine. Interfacce di acquisto/vendita semplici limitano l’attività dei trader esperti.

Integrando White Label Smart Trading, gli exchange possono espandere la propria piattaforma con:

Strategie avanzate di trailing

Logica di esecuzione ladder

Gestione del rischio multi-livello

Trading professionale basato su grafici

Interfacce utente migliorate

Questo porta a una maggiore frequenza di trading, attrae utenti professionali e riduce il churn.

Invece di ricostruire la piattaforma core, gli exchange possono integrare Smart Trading come modulo ad alte prestazioni.

Connettività multi-exchange ed esecuzione degli ordini

La piattaforma supporta l’integrazione con i principali exchange crypto per mercati spot e futures.

Exchange Spot:
Binance, OKX, Bybit, KuCoin, Bitget, MEXC, Gate.io, Kraken, Binance.US, Bitfinex, XT, EXMO, HTX (Huobi)

Exchange Futures:
Binance Futures, Bybit UTA Futures, Bitget Futures, Blofin Futures

Sono inoltre disponibili ambienti Demo Spot e Demo Futures.

Questa struttura consente a broker ed exchange di offrire accesso a liquidità diversificata tramite un’interfaccia centralizzata e brandizzata. L’esecuzione degli ordini avviene direttamente sugli exchange collegati tramite integrazioni API sicure.

Parte di un ecosistema White Label completo

White Label Smart Trading è uno dei moduli dell’infrastruttura completa di CryptoRobotics.

Altri componenti White Label includono:

Crypto Trading Bots

AI Trading Bots

Signal Bots

Crypto Signals

Moduli OCO

Ladder Smart Orders

AutoStrategy Bot

Piattaforma di trading White Label completa

Le aziende possono utilizzare Smart Trading come soluzione standalone oppure combinarlo con moduli di automazione per creare un ecosistema di trading completo.

Questa struttura modulare consente un adattamento flessibile a diversi modelli di business — dai broker specializzati ai grandi exchange.

Modelli di implementazione e flessibilità operativa

CryptoRobotics offre quattro modelli di implementazione:

Modello Co-Branded

Hosting su sottodominio cryptorobotics.ai

Integrazione: 10.000 USDT

10 USDT per utente/mese

Lancio in 1–2 settimane

Opzionale: 3,2% profit share

Modello servizio esterno

Sottodominio personalizzato

Integrazione da 18.000 USDT

10 USDT per utente

Implementazione in 2–3 settimane

Self-hosting da 20.000 USDT + 7 USDT per utente

Integrazione interna

Integrazione nella piattaforma esistente

Da 30.000 USDT

5 USDT per utente

Implementazione in 4–6 settimane

Full White Label (proprietà del codice sorgente)

Da 25.000 USDT + licenza 100.000 USDT

Totale da 125.000 USDT

Da 5.000 USDT/mese (fino a 1.000 utenti)

Questi modelli consentono alle aziende di scegliere tra rapidità di lancio e pieno controllo dell’infrastruttura.

Vantaggi operativi

White Label Smart Trading offre:

Personalizzazione completa del branding

Implementazione rapida

Architettura sicura

Aggiornamenti regolari

Supporto backoffice e amministrativo

Gestione utenti scalabile

L’infrastruttura è progettata per condizioni di trading reali, non per scenari teorici.

Aspetti da considerare

Attualmente la piattaforma è disponibile via web e versione mobile web (senza app mobile nativa).

Configurazioni API avanzate possono richiedere coordinamento tecnico durante l’implementazione.

Questi aspetti sono operativi e non influiscono sulla funzionalità core del trading.

Come iniziare

Il processo di implementazione è strutturato:

Contatto tramite sito ufficiale o manager @greg135

Definizione del modello di business e dei moduli necessari

Selezione del modello di implementazione

Definizione branding e dominio

Integrazione API

Fase di test e lancio

A seconda del modello scelto, l’implementazione richiede da una a sei settimane.

Conclusione

White Label Smart Trading di CryptoRobotics non è solo un’interfaccia di trading, ma un’infrastruttura scalabile per aziende che vogliono operare professionalmente nel mercato crypto.

Grazie alla combinazione di trading avanzato su grafico, integrazione multi-exchange, strumenti intelligenti di esecuzione e modelli di implementazione flessibili, la soluzione consente un ingresso rapido nel mercato mantenendo il pieno controllo del brand.

Per le aziende che vogliono rimanere competitive in un ambiente di trading guidato dalla tecnologia, questa soluzione rappresenta una base solida per offrire un’esperienza di trading professionale senza sviluppare tutto internamente.







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I.P.

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