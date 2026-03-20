MOTIVO: la famiglia Ca du Nonu porta a Sanremo vent'anni di passione ligure tra trattoria e pizzeria

C'è una storia che inizia tra i filari e i profumi della campagna del ponente ligure, matura tra i fornelli di un agriturismo diventato punto di riferimento per i gourmet del territorio, e arriva oggi nel cuore di Sanremo. È la storia della famiglia Acchiardi, imprenditori locali con radici profonde nel mondo della ristorazione e dell'accoglienza, che con il nuovo locale MOTIVO – Osteria Pizzeria in via Giardini Vittorio Veneto 22 scrivono un nuovo capitolo di un'avventura imprenditoriale che dura da oltre vent'anni.

Un nome, una città, un'armonia

MOTIVO. Una parola sola, ma capace di risuonare su più livelli. C'è il motivo musicale, naturalmente: un richiamo esplicito e affettuoso a Sanremo, la città della canzone italiana per eccellenza, dove la musica non è solo spettacolo ma identità collettiva. E quell'omaggio si respira anche nell'arredo del locale, dove pezzi unici e d'antiquariato – grammofoni d'epoca, strumenti musicali, oggetti che raccontano storie – creano un'atmosfera calda e inaspettata, sospesa tra memoria e convivialità. Ma c'è anche il motivo nel senso più profondo: la ragione, il perché. Quello che spinge una famiglia a investire ancora, a credere nel proprio territorio, a portare in città vent'anni di esperienza e genuinità. MOTIVO è tutto questo insieme: musica, radici e buona tavola.

Un progetto di famiglia, figlio di un territorio

Tutto è cominciato quando Claudio e Sabrina Acchiardi – lui il motore organizzativo, lei l'anima ai fornelli – decisero di trasformare la loro azienda agricola di origine floricola in qualcosa di diverso. "L'idea di aprire un agriturismo è nata per caso, a Sabrina piaceva cucinare e così abbiamo pensato di aprirlo nella casa del suo trisavolo" racconta Claudio. Da allora, Ca dü Nonu è diventato sinonimo di cucina ligure autentica: brandacujun, ravioli fatti a mano, coniglio preparato con i prodotti dell'orto, olio e marmellate di produzione propria. Piatti stagionali che hanno fatto innamorare generazioni di sanremesi e turisti.

A novembre 2024 l'agriturismo ha compiuto vent'anni di attività, e la famiglia ha deciso di festeggiare nel modo più naturale possibile: espandersi, coinvolgere la nuova generazione, portare la propria cucina in città. Prima era arrivato il Ca du Nonu Bistrot di Ospedaletti, ora è la volta di Sanremo con MOTIVO. E il salto generazionale è reale: è proprio il figlio Mattia ad aver affiancato i genitori in questo nuovo progetto, portando energia nuova in una tradizione consolidata.

Federico: dalla pizzeria dello zio ai campionati mondiali

Accanto alla famiglia Acchiardi, un protagonista d'eccezione: Federico, pizzaiolo con una storia personale tutta sua, che sa di farina, lievito e passione coltivata fin dall'infanzia. "Mi piaceva guardare i pizzaioli quando andavo a mangiare la pizza con i miei genitori" – racconta lui stesso. A 17 anni, senza abbandonare gli studi, inizia a lavorare nella pizzeria dello zio. Da lì in poi è una crescita costante: il corso da pizzaiolo, le esperienze in diverse pizzerie della città e della provincia, fino alla partecipazione a due campionati mondiali della pizza. Oggi Federico è l'artefice della pizza da MOTIVO, e il suo impasto con semi misti è già destinato a diventare una firma del locale.

Cosa troverete da MOTIVO

Il locale propone una doppia anima, fedele alla tradizione di Ca du Nonu: da un lato la trattoria con cucina tipica ligure, dall'altro la pizzeria artigianale. I prodotti dell'azienda agricola di famiglia – olio, marmellate, ortaggi – fanno da filo conduttore, in un menu orientato al chilometro zero che si affianca a piatti di pesce.

La trattoria è aperta da martedì a domenica, a pranzo (12.00–14.30) e a cena (19.00–22.00). La pizzeria è attiva dal martedì alla domenica a cena (19.00–22.00), con servizio anche a pranzo il martedì, sabato e domenica.

MOTIVO – Osteria Pizzeria

Via Giardini Vittorio Veneto 22, Sanremo

Info e Prenotazioni 352 05 15 524