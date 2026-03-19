Come l'intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui i clienti trovano le aziende online

I motori di ricerca non funzionano più come prima. Google, ChatGPT e le piattaforme conversazionali non si limitano più a classificare siti web: identificano fonti affidabili e le raccomandano direttamente. Per le imprese, le conseguenze sono concrete.

Quando un potenziale cliente cerca un albergo, un ristorante o un servizio professionale online, quello che vede nel 2026 non somiglia più a quello che vedeva due anni fa. Google mostra ormai risposte generate dall'intelligenza artificiale in cima ai risultati. ChatGPT e Perplexity rispondono direttamente alle domande degli utenti, citando le fonti che ritengono affidabili. La classica lista di dieci link blu sta scomparendo.

Per le imprese, il cambiamento è radicale. Non basta più avere un sito ben fatto. Bisogna che gli algoritmi riconoscano l'azienda come una fonte credibile.

Cosa cercano gli algoritmi adesso

Il funzionamento dei nuovi sistemi si basa su quello che nel settore viene chiamato Entity SEO. Il principio è semplice: Google e le intelligenze artificiali non ragionano più in termini di pagine web, ma di entità. Un'entità è un marchio, una persona, un'organizzazione a cui gli algoritmi assegnano un livello di fiducia.

Questo livello si costruisce a partire da segnali concreti. L'azienda viene menzionata in fonti autorevoli? La sua presenza online è coerente da una piattaforma all'altra? Le informazioni pubblicate sul suo conto sono verificabili?

« Molte aziende hanno un buon sito web, ma non esistono come entità per Google o per le IA. Non compaiono nelle risposte generate, semplicemente perché gli algoritmi non hanno motivo di fidarsi di loro, » spiega Martial Notarangelo , fondatore di AuthoritySpecialist , un ecosistema di quattro aziende specializzate nella visibilità digitale.

L'impatto per le imprese locali

Per le aziende che dipendono da una clientela locale e internazionale, le conseguenze sono immediate. Una struttura ricettiva la cui identità digitale non è organizzata in modo leggibile dagli algoritmi perde visibilità ogni volta che Google o ChatGPT sceglie di raccomandare un concorrente meglio identificato.

Il fenomeno accelera con l'arrivo degli AI Overviews di Google in Europa. Questi riassunti generati dall'IA, mostrati in cima ai risultati di ricerca, catturano una quota crescente dell'attenzione degli utenti. Le aziende che non vi compaiono vedono il proprio traffico organico diminuire, anche se il loro sito è tecnicamente ben posizionato.

« Il posizionamento tradizionale consisteva nell'ottimizzare pagine per parole chiave. Quello che conta adesso è essere riconosciuti come entità affidabile dai sistemi che generano le risposte. È un cambio di paradigma totale, » osserva Martial Notarangelo.

Strumenti gratuiti per verificare la propria visibilità

Una delle particolarità dell'ecosistema sviluppato da Martial Notarangelo è la possibilità per qualsiasi impresa di verificare gratuitamente il proprio posizionamento. La piattaforma mette a disposizione una serie di strumenti SEO gratuiti suddivisi per specialità: analisi on-page, dati strutturati, ricerca di parole chiave, e una sezione dedicata specificamente alla visibilità sui motori IA come ChatGPT, Claude e Perplexity.

« Molte imprese non sanno nemmeno se gli algoritmi le riconoscono come entità. Prima di investire in qualsiasi strategia, il primo passo è capire dove si è oggi. Per questo abbiamo reso questi strumenti accessibili a tutti, » spiega Martial Notarangelo, il cui ecosistema include anche Demand Specialist , una piattaforma di analisi di mercato che utilizza i modelli linguistici come motore di interpretazione dei dati.

Una finestra di opportunità che si sta chiudendo

L'espansione degli AI Overviews in Europa crea un'asimmetria temporanea. Le aziende che costruiscono la propria credibilità di entità oggi avranno un vantaggio duraturo su quelle che aspettano. Perché un'entità affidabile non si crea dall'oggi al domani: si costruisce con metodo, attraverso una presenza coerente, documentata e verificabile su tutte le piattaforme.

Per le imprese che si interrogano sulla propria visibilità in questo nuovo scenario, la domanda non è più se questa trasformazione le riguardi. È se si stanno preparando in tempo.



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