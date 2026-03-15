Non basta la rete di Sartori, l’Ospedaletti cade sul campo del Ventimiglia secondo della classe.

Domenica non semplice per l’Ospedaletti, sconfitto sul terreno di un Ventimiglia che si conferma tra le big del girone A di Prima Categoria. Dopo 8 minuti i padroni di casa passano in vantaggio, ma il direttore di gara annulla la rete di Gambacorta per fuorigioco. Zito ci prova su calcio di punizione, ma la palla finisce fuori di poco. Al 20’ altra occasione per l’Ospedaletti: è ancora Zito a provarci, ma il suo colpo di testa finisce sull’esterno della rete. Passano dieci minuti e Bazzoli si supera respingendo di piede il tiro al volo di Addiego sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 37’ il Ventimiglia passa in vantaggio: Cassini viene atterrato in area da Cordì, l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Addiego che non sbaglia. La prima frazione si chiude con i frontalieri avanti 1-0. La ripresa si apre con una doppia occasione per l’Ospedaletti: Sartori calcia servito da Mohamed El Kamli, Dodaro respinge e sulla ribattuta si fa trovare pronto Alemanno che, però, non inquadra lo specchio. Al 63’ l’Ospedaletti trova il pareggio con una scivolata di Sartori che segna sfruttando al meglio un’altra respinta di Dodaro, questa volta sul tiro di Rotolo. Ma il Ventimiglia impiega solo cinque minuti a riportarsi in vantaggio e lo fa con Rea, abile a insaccare di testa su un cross dalla destra. Al 75’ si mette ancora in mostra Bazzoli che anticipa Gambacorta su un cross pericoloso di Rea. I granata chiudono i conti a due minuti dal 90’ con il gol di Sparma al termine di un’azione macchiata da un possibile fallo di Gambacorta su Saih.

Ventimiglia - Ospedaletti 3-1

Marcatori: 37’ Addiego (r), 63’ Sartori, 68’ Rea, 88’ Sparma

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Russo, 3 Saih, 4 Barbagallo (55’ 16 Rotolo), 20 Cordì, 6 Bacciarelli, 7 El Kamli I., 8 Sartori (85’ 15 Turrini), 9 Alemanno (55’ 18 Calderone), 10 Zito (75’ 13 Molinari), 11 El Kamli M. (60’ 19 Salmaso) A disposizione: 12 Gallo, 14 Cascone, 17 Santarsiero. Allenatore: Fabio Luccisano

Ventimiglia: 1 Dodaro, 2 Berruti, 3 Ierace (66’ 20 Rea), 4 Biffi, 5 Addiego, 6 Cassini, 7 Ala, 8 Bastita, 9 Gambacorta, 10 Sparma (88’ 16 Bacigaluppi), 11 Romeo (80’ 18 Aretuso) A disposizione: 12 Vieni, 13 Rotella, 14 Grifo, 15 Grandi, 17 Bertone, 19 Madafferi. Allenatore: Luca Oneglio

Arbitro: Pietro Pollero (Savona)

Ammoniti: Russo, Cordì, Cassini