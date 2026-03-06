Pallavolo. Il Grafiche Amadeo torna in campo a Villa Citera la sfida interna contro il Villaggio Volley

Dopo ventidue giorni di pausa torna in campo il Grafiche Amadeo. Domenica sera (ore 20) a Villa Citera i gialloneri sanremesi affronteranno il Villaggio Volley nella gara valida per la 15ª giornata del campionato regionale maschile di Serie C.

La squadra allenata da Rocco Dichio arriva all’appuntamento forte del successo ottenuto nell’ultima gara disputata, la vittoria per 3-1 in trasferta contro il Colombo Infissi Molinari. Un risultato che ha permesso ai sanremesi di consolidare la sesta posizione in classifica con 18 punti.

Sulla carta la sfida contro i chiavaresi, fanalino di coda del torneo ancora fermo a quota zero, sembra essere alla portata del sestetto matuziano. Ma proprio per questo motivo il tecnico Rocco Dichio invita a non abbassare la guardia.

«Riprendiamo il campionato dopo due settimane di stop e sappiamo che non è mai semplice – spiega l’allenatore –. La pausa può togliere ritmo, per questo servirà massima attenzione fin dall’inizio. Chiedo quindi alla squadra concentrazione, disciplina e continuità. Non possiamo permetterci leggerezze: dobbiamo entrare in campo con la testa giusta e costruire la partita punto dopo punto».

Nella gara d’andata disputata a Chiavari i gialloneri si imposero con un netto 0-3. Dopo un primo set più combattuto, il Grafiche Amadeo riuscì infatti a prendere il controllo del match chiudendo agevolmente i successivi parziali.

Dopo la sfida con il Villaggio Volley il calendario proporrà due impegni importanti per i sanremesi: la trasferta a Voltri contro il Colombo Psa Italy, terza forza del campionato, e il ritorno davanti al pubblico di casa domenica 22 marzo contro il Vt Finale. Una gara che promette grande equilibrio, considerando che all’andata furono i savonesi ad imporsi al tie-break.

Prima Divisione femminile

Continua intanto il percorso praticamente perfetto della formazione Pesce Innamorato, squadra della Riviera Volley Sanremo impegnata nel campionato interprovinciale di Prima Divisione femminile.

Sabato scorso le giallonere hanno superato in trasferta l’Albenga con un netto 0-3 (13-25, 14-25, 19-25), centrando così la tredicesima vittoria consecutiva. Un ruolino di marcia che consente alla squadra guidata da Nando Guadagnoli di mantenere un ampio margine sulle inseguitrici.

Alle loro spalle restano infatti le bormidesi del Bi Maxi Pub Nvvb, distanti undici punti ma con una gara ancora da recuperare contro il Vbc Savona. Il calendario propone ora uno scontro diretto particolarmente atteso: proprio contro il Bi Maxi Pub Nvvb le sanremesi torneranno in campo domenica 15 marzo alle ore 19 al Mercato dei Fiori di Sanremo.

Under 17 maschile

Impegno importante anche per il settore giovanile della Riviera Volley Sanremo. Nei quarti di finale del torneo che assegna il titolo regionale Under 17, la formazione Oliflor allenata da Alberto Ausenda affronterà la Pallavolo Futura Avis Adas Mobile.

La gara secca è in programma domenica 15 marzo alle ore 16 a Bolano, sul campo degli spezzini, in una sfida che metterà in palio l’accesso alle semifinali regionali.