Maria Antonietta e Colombre prima volta a Sanremo: “Siamo qui per fare una rapina di emozioni”

Prima volta sul palco dell'Ariston anche per la coppia, artistica e nella vita, Maria Antonietta (Letizia Cesarini) e Colombre (Giovanni Imparato), che alla 76esima edizione del Festival di Sanremo hanno presentato 'La felicità e basta'.



A lungo con percorsi professionali e cantautoriali individuali, questa per loro è la prima volta insieme. Un lavoro raggiunto dopo aver “ritrovato vecchie bozze e quindi costruito il disco. E' una canzone molta nostra, inizialmente non era stata scritta per il festival, solo dopo aver deciso di partecipare l'abbiamo ritenuta. Ci tenevamo molto a presentare una canzone che non fosse d'amore, ma politica. Al centro ha la felicità come diritto di tutti, al di là di tutto e tutti, delle aspettative comprese. Pensiamo sia una canzone molto liberatoria.

Il verso iniziale del brano 'siamo tutti dei debuttanti nella vita' intende richiamare la morbidezza nella ricerca di sè stessi. Per trovare la felicità c'è da perdonarsi e perdonare gli altri.



Un testo scritto a quattro mani forte dell'unione che ormai dura da 15 anni di cui hanno apertamente detto di voler preservare a discapito del successo. “Se dovessimo scoprire che il sodalizio artistico non dovesse più funzionare ci allontaneremmo subito da questo mondo. Funzioniamo come i gatti, ci graffiamo e poi ci riavviciniamo. La verità però è che non litighiamo mai”.



E poi rispetto alla loro canzone in gara:“Siamo complici e ci supportiamo a vicenda. Lavoriamo sempre in confronto e scambio, sempre per migliorarsi. Siamo qui per fare una rapina, per portarci a casa una nuova e bella esperienza, anche fortificati da questa prova e questo palco. Per noi unire le due voci era una sfida. E anche un buon rendiconto Siae!

Sul palco siamo molto liberi, con un messaggio, molto pop e luminoso, ma con qualche parola più profonda”.



Domani ai duetti si esibiranno sulle note de 'Il mondo' di Dario Brunori, che ha prodotto il primo disco di Maria Antonietta: “Non poteva rifiutarsi, è nostro padrino”.

“In quanto appassionata degli anni '60 la mia canzone del cuore è 'Io non ho l'età' di Gigliola Cinguetti” dice Antonietta, mentre per Colombre 'Perdere l'amore' di Massimo Ranieri.