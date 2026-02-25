76° Festival di Sanremo, gli artisti in gara nella seconda serata

Entra nel vivo la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo con la seconda serata che vedrà salire sul palco quindici dei trenta big in gara.

Questi gli artisti in gara questa sera in ordine alfabetico:

Bambole di pezza

Chiello

Dargen D’Amico

Ditonellapiaga

Elettra Lamborghini

Enrico Nigiotti

Ermal Meta

Fedez e Masini

Fulminacci

J Ax

LDA e Aka7even

Levante

Nait

Patty Pravo

Tommaso Paradiso

Domani si esibiranno:

Arisa

Eddie Brock

Francesco Renga

Leo Gassmann

Luché

Malika Ayane

Mara Sattei

Maria Antonietta e Colombre

Michele Bravi

Raf

Sayf

Sal Da Vinci

Samuray Jay

Serena Brancale

Tredici Pietro

Questa sera si sfideranno anche le nuove proposte per la semifinale. Gli accoppiamenti vedranno Angelica Bove e Mazzariello; e Nicolò Filippucci con Blind, El Ma e Soniko, presentati da Giancarlo Gazzoli.

In piazza Colombo, per il Suzuki Stage, sarà la volta di Bresh, protagonista lo scorso anno con il brano ‘La tana del granchio’.

L’omaggio alla carriera andrà a Fausto Leali mentre l’ideale avvicendamento tra le Olimpiadi e le Paralimpiadi passerà proprio dal palco dell’Ariston con la presenza delle medagliette Francesca Lollobrigida ed Elisa Vittozzi, Giacomo Bertagnolli con la sua guida Andrea Ravelli per lo sci alpino e Giuliana Turra per il curling in carrozzina. Non ci sarà Arianna Fontana, costretta a casa dalla febbre”.

Prima di annunciare l’elenco degli artisti e delle artiste in gara, Carlo Conti ha voluto condividere il suo pensiero a proposito degli ascolti: “Quest’anno non ho battuto me stesso ma ho lo stesso sorriso dell’anno scorso e questa è la cosa più importante. Sono contento che rimanga un risultato altissimo, il festiva sta bene, lo dimostrano i numeri. Dal ’97 a oggi è il quarto miglior risultato. Io e Ama siamo nei quattro e siamo orgogliosi. Sono raggiante nel dividere il palco con Pilar, con Lillo e con Achille”.

Ancora: “Achille l’ho chiamato prima dell’estate, poi ha sciolto la riserva. Lillo dopo un minuto ha detto si. Pilar non ci credeva, poi con una delle mille voci mi ha detto di sì. Sempre con Laura che ieri sera è stata strepitosa. A un certo momento non sembrava lei. Ha detto di essere sempre stata lei. Evidentemente inizio a vedere male da una certa ora in poi”, scherza.

Poi una piccola anticipazione: “Stasera Laura canta con Achille ’16 marzo’ e sarà dedicata a Gianna Pratesi, ospite ieri sera. L’altra performance sarà un momento di televisione meraviglioso”.