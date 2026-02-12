Migranti, Berrino: “Con il Ddl nessuno slogan, ma misure concrete per la sicurezza del Paese”

"Il Consiglio dei Ministri ha assunto una decisione importante e responsabile nell'interesse dell'Italia. Il disegno di legge approvato introduce la possibilità di disporre l'interdizione temporanea dell'ingresso nelle acque territoriali, in presenza di una minaccia grave all'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale o di una pressione migratoria eccezionale. Prima che l'opposizione tutta si stracci le vesti, si tratta di uno strumento attivabile solo in condizioni straordinarie, e con durata definita a 30 giorni e prorogabile nei casi previsti nel pieno rispetto del diritto internazionale e degli obblighi europei".

A puntualizzarlo è il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia a Palazzo Madama, intervenuto dopo l’approvazione del nuovo disegno di legge in materia di gestione dei flussi migratori.

"Non è uno slogan ma una misura concreta che rafforza il controllo dei confini, contrasta l'immigrazione irregolare e tutela la sicurezza dei cittadini. È una scelta coerente con il nuovo patto europeo su migrazione e asilo e con il principio che uno Stato serio deve saper governare i flussi migratori con fermezza e responsabilità. Da sempre sosteniamo con convinzione questo intervento – conclude l’esponente di FdI – difendere i confini significa difendere la legalità, la sicurezza e la dignità stessa anche dei migranti".