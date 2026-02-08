Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 8 febbraio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 8 FEBBRAIO

SANREMO



16.00. Cerimonia per il ‘Giorno del Ricordo’ in via Martiri delle Foibe (lato via San Francesco) organizzata dal Comune in collaborazione con il ‘Comitato Provinciale di Imperia dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e dell'Opera Nazionale Caduti senza Croce’



17.00. Per la rassegna ‘Un Palco a Palazzo’, ‘La musica è una cosa meravigliosa – Modugno: un volo tra note e ricordi’: concerto con le melodie immortali di Domenico Modugno raccontare e cantate dall’ artista siciliano Corrado Neri. Palazzo Roverizio, via Escoffier 29, info e prenotazioni 339 2663150

IMPERIA



11.00-15.30. ‘Carnevale di risate al Museo del Clown’: visita enigmistica e laboratorio creativo per famiglie tra colori, maschere e risate. Villa Grock, via Fanny Roncati (info e acquisto biglietti a questo link)



14.30-17.00. ‘Gesto ed espressione’: workshop di teatrodanza in dialogo con le opere rivolto a adulti curato da Arabella Moschetta (ingresso + workshop 50 euro, su prenotazione entro il 4 febbraio 2026 scrivendo a museiimperia@solidarietaelavoro.it). MACI – Museo di Arte Contemporanea, Corso Matteotti 151



17.00. Per la stagione 2026 ‘Shhh…’, ‘Bis. Bergallo io sono' di Alessandro Bergallo e Andrea Begnini con Alessandro Bergallo. ‘Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37, info e prenotazioni 3297433720



17.15. ‘Triquadro’: spettacolo teatrale sul tema dell'infanzia ispirato ai quadri del pittore Italo Cammarata. Teatro dell’Attrito, Via B. Bossi, info e prenotazioni 329 4955513



VALLECROSIA

17.00. Per la rassegna Incontri con gli Autori - Appuntamenti di Letteratura e Dintorni, Speciale Fumetto con protagonista Frederic Volante, disegnatore per Sergio Bonelli Editore. Modera Diego Marangon. Biblioteca Civica 'Andrea Doria'



BORDIGHERA



9.15. 'Da Seborga al Monte Caggio – tra menhir e cippi': escursione accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo ore 9.15 presso la stazione dei treni di Bordighera oppure alle ore 9.45 a Seborga all’ingresso del paese (chiesa di San Bernardo), info (più info)



18.00. Nell'ambito della stagione ‘Fughe di Teatro... e di Umorismo a Bordighera’, ‘Ti ho sposato per allegria’: commedia di Natalia Ginzburg con Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli. Teatro Golzi al Palazzo del Parco (info e acquisto biglietti a questo link)

SANTO STEFANO AL MARE



15.00. ‘Carnevale delle Meraviglie’ con l'animatrice Laura dj e il Mago Taz + musica con babydance, bolle giganti, sculture di palloncini e truccabimbi. Centro paese



17.30. ‘Il Paese degli Innamorati’ (2ª edizione): cuori luminosi in Piazza Saffi e Piazza Cavour, romantiche luminarie lungo la passeggiata a mare e un’atmosfera suggestiva che accoglie cittadini e visitatori in attesa dell’imminente festa di San Valentino

SAN LORENZO AL MARE



16.00. Per la rassegna, 'A Teatro per Merenda con mamma e papà’, spettacolo per famiglie dal titolo ‘Il pianeta lo salvo io!’ messo in scena dal ‘Teatro della Caduta’. Teatro dell’albero, vicolo Vignasse 1, Tel/WhatsApp: 347 7302028 - email: info@ilteatrodellalbero.it



CERVO



10.00. Nell’ambito della rassegna itinerante di eventi ‘Medioevo nei feudi dei Del Carretto’, ‘Viaggio nella storia medievale di Cervo’: visita del Castello dei Clavesana (h 10) + Santa Messa (h 11) + alle 12, cerimonia nell’ex Oratorio di Santa Caterina con relatori: Andrea Carnino dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, Natalina Cha (Sindaco di Cervo), Luigi Diego Eléna (Sindaco di Fuipiano Valle Imagna - BG) su ‘La storia di Cervo’

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

16.00-18.00. Stage gratuito di difesa personale femminile ‘Zpoint Woman’: incontro pratico e accessibile, dedicato a consapevolezza, sicurezza, gestione del rischio e resilienza tenuto da Jonathan Gorlero, fondatore di Zpoint System, e Christian Deidda, co-fondatore. Sala Tigli del centro polivalente G. Falcone (aperto a tutte le donne, non è richiesta nessuna esperienza)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00-18.00. Fiera della Candelora: apertura della fiera, del mercatino e artigiani all'opera + Esposizione a grandezza naturale di un Presepe + dalle 12.30 in Piazza ai Caduti, Street Food di paese: Cucina bianca e non solo, a cura delle attività del territorio + dalle 13.30 nel Centro Storico, intrattenimento musicale con la Miki Folk Band. Disponibilità di ampio parcheggio nei campi sportivi del paese, info whatsapp: +39 379 1960253

PIEVE DI TECO



9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



15.00. ‘Mauro Vero & Paolo Ballardini in ‘Guitar Story’: concerto narrato sulla storia della chitarra, tra racconto e virtuosismo. (10 euro). Teatro Salvini (più info)



SEBORGA



9.45. 'Da Seborga al Monte Caggio – tra menhir e cippi': escursione accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo ore 9.15 presso la stazione dei treni di Bordighera oppure alle ore 9.45 a Seborga all’ingresso del paese (chiesa di San Bernardo), info (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



16.00-20.00. ‘Vasadea’: mostra di ceramica dell’artista Fabiana D’Amico. Iniziativa a cura dell'archivio Sergio Gagliolo. Area Arte, via Municipio 1, fino al 22 febbraio (da venerdì a domenica)



VILLA FARALDI



9.00. ‘Anello delle Trincee di Villa Faraldi’: escursione di circa 3 ore nei Borghi di Ponente accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro. Ritrovo alla chiesa di Sant’Antonio Abate di Tovo Faraldi, info e iscrizioni: 340 2440972



FRANCIA

MONACO



14.30 & 17.00. ‘Lennon e Mccartney’: spettacolo musicale (due rappresentazioni) che racconta la storia dei Beatles con rivisitazione di estratti delle loro canzoni più belle. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (info e prenotazioni a questo link)



