Grossa frana sull’Aurelia in provincia di Genova: viabilità interrotta nella zona di Arenzano e deviazione sulla A10

A causa del perdurare delle condizioni di criticità legate a una frana, avvenuta ieri sera, rimane chiuso al traffico il tratto della strada statale 1 Aurelia, in corrispondenza del km 547,50, nei pressi della Galleria Pizzo, ad Arenzano, in provincia di Genova. Le squadre Anas e il personale tecnico sono intervenuti tempestivamente nella serata di ieri e sono tuttora impegnati nelle operazioni di rimozione dei detriti e nelle verifiche tecniche sulla stabilità del versante. L’obiettivo è garantire il ripristino della circolazione in totale sicurezza nel minor tempo possibile. Al momento, la chiusura interessa entrambe le direzioni di marcia.

Il traffico veicolare viene deviato sull'autostrada A10. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con la squadra di Multedo che ha fatto una prima verifica, cercando la risposta di eventuali persone coinvolte. Al fine di scongiurare l'eventuale presenza di persone coinvolte il capo squadra di Multedo ha fatto richiesta dei cinofili, del movimento terra, del carro fari e del personale formato USAR che provvederanno alle ricerche sotto la frana.