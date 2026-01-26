Anziano aggredito davanti alla Croce Rossa di Bordighera mentre tenta di sedare una lite: 70enne in ospedale

Un uomo di 70 anni è stato soccorso, questa mattina, da un’ambulanza della Croce Rossa di Bordighera, per un fatto increscioso avvenuto proprio di fronte alla sede della stessa Cri.

Dalle testimonianze raccolte, infatti, l’uomo avrebbe cercato di fermare un giovane che stava litigando furiosamente con una donna. Nel tentativo di fermarlo, il 70enne è stato buttato a terra, riportando ferite e traumi in diverse parti del corpo, oltre alla sospetta frattura del femore.

Contestualmente l’aggressore è fuggito ed ora le forze dell’ordine lo stanno cercando in tutta la città. Il 72enne è stato portato in ospedale a Sanremo.